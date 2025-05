Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bf0129e1-efd5-46ae-87d0-7d34b973e225","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag","description":"Nem jól mutatja a GDP az emberiség fejlődését, mert nem számol egy nagyon fontos összetevővel, amit nem kezelhetünk korlátlanul kiaknázható erőforrásként. Pedig már akkorák az igényeink, és olyan ütemben használjuk ki a természetet, hogy az egyre inkább a kárára válik. Mintha minden halat kihalászna a tóból a helyi halgazdaság. Partha Dasgupta közgazdász, a Cambridge-i Egyetem professzora a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen igyekezett közgazdász-nyelvre lefordítani az ökológiai válságot, ami egyben a végletekig kifacsart természeti tőke válsága.","shortLead":"Nem jól mutatja a GDP az emberiség fejlődését, mert nem számol egy nagyon fontos összetevővel, amit nem kezelhetünk...","id":"20250525_partha-dasgupta-kozgazdasz-professzor-eloadas-interju-gdp-termeszeti-toke-bioszfera-fenntarthatosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf0129e1-efd5-46ae-87d0-7d34b973e225.jpg","index":0,"item":"9599a080-4c61-492a-b029-6aa6b774a3fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250525_partha-dasgupta-kozgazdasz-professzor-eloadas-interju-gdp-termeszeti-toke-bioszfera-fenntarthatosag","timestamp":"2025. május. 25. 12:35","title":"Ki kellene törnünk a GDP mágikus köréből, de túlságosan is rabjai vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d2eef54-6b65-42d1-8d66-7a46b6a45d0f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az áldozatot megverték, elektromos árammal sokkolták és fenyegették, egyszer kilógatták a párkányon is. A fiatal egy óvatlan pillanatban el tudott menekülni, az utcában lévő rendőrök siettek a segítségére. ","shortLead":"Az áldozatot megverték, elektromos árammal sokkolták és fenyegették, egyszer kilógatták a párkányon is. A fiatal...","id":"20250525_kinzas-kriptovaluta-emberrablas-manhattan-new-york-bitcoin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d2eef54-6b65-42d1-8d66-7a46b6a45d0f.jpg","index":0,"item":"97fd384d-e7f5-4b32-9a7f-eb8c80af2ff8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250525_kinzas-kriptovaluta-emberrablas-manhattan-new-york-bitcoin","timestamp":"2025. május. 25. 11:30","title":"Hetekig kínoztak New Yorkban egy olasz férfit, hogy kiszedjék belőle kriptofiókjának jelszavát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b4555d0-44bb-4d89-9872-ad0458b05c31","c_author":"BioTechUSA-cégcsoport ","category":"brandcontent","description":"Közzétette éves jelentését a tisztán hazai tulajdonú BioTechUSA-cégcsoport: a gazdasági nehézségek ellenére a vállalat stabil eredményeket mutatott fel 2024-ben, bár a növekedési ütem némileg lassult a korábbi évekhez képest. Európa egyik legnagyobb étrend-kiegészítő gyártójának és forgalmazójának árbevétele 3,5 százalékkal, 93,7 milliárd forintra emelkedett, miközben az EBITDA-ja 2 százalékkal 10,68 milliárd forintra nőtt.","shortLead":"Közzétette éves jelentését a tisztán hazai tulajdonú BioTechUSA-cégcsoport: a gazdasági nehézségek ellenére a vállalat...","id":"20250423_BiotechUSA-FC-Barcelona-gazdasagi-eredmenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b4555d0-44bb-4d89-9872-ad0458b05c31.jpg","index":0,"item":"c2714ca0-eaf1-48ac-8e70-753bac2be2b8","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250423_BiotechUSA-FC-Barcelona-gazdasagi-eredmenyek","timestamp":"2025. május. 25. 15:30","title":"Közel 2000 embernek ad munkát, és töretlenül növekszik a hazai vállalat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e34caa37-b9c0-4437-9485-847edc0155aa","c_author":"Alsó-Ausztria","category":"brandcontent","description":"A Duna menti kerékpárút – amely 1200 kilométer hosszan kanyarog Németországtól, Donaueschingentől egészen Budapestig – méltán tartozik Európa legnépszerűbb biciklis útvonalai közé. A legtöbben a Passau és Bécs közötti szakaszt választják, ha azonban egyedibb, természetközelibb élményeket keresünk, érdemes egy ponton letérni erről a fő vonalról, és bebarangolni Alsó-Ausztria egyik legizgalmasabb régióját: a Mostviertelt.","shortLead":"A Duna menti kerékpárút – amely 1200 kilométer hosszan kanyarog Németországtól, Donaueschingentől egészen Budapestig –...","id":"20250422_also-ausztria-kerekpar_duna_alpok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e34caa37-b9c0-4437-9485-847edc0155aa.jpg","index":0,"item":"908ee919-89ff-4a1f-83da-fb4ec640817f","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250422_also-ausztria-kerekpar_duna_alpok","timestamp":"2025. május. 25. 19:30","title":"Látványos kitérő: kerékpáron a Duna és az Alpok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845e3c8e-67cb-4e9a-b327-d64bded53639","c_author":"BrandLab","category":"brandcontent","description":"Idén május 13–16. között rendezik meg az Ipar Napjai Nemzetközi ipari szakkiállítás mellett az Automotive Hungary Nemzetközi járműipari beszállítói szakkiállítást a Hungexpo-n. A pavilon csaknem 80 százaléka már foglalt, így mindenki, aki kilátogat az eseményre számos újdonságra és érdekességre számíthat. Baranyai Gergő kiállításigazgatóval beszélgettünk.","shortLead":"Idén május 13–16. között rendezik meg az Ipar Napjai Nemzetközi ipari szakkiállítás mellett az Automotive Hungary...","id":"20250414_Automotive-hungary-ipar-napjai-kiallitas-hungexpo-baranyai-gergo-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/845e3c8e-67cb-4e9a-b327-d64bded53639.jpg","index":0,"item":"8eaadd89-916d-4ebc-8e6b-b8d792ee3357","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250414_Automotive-hungary-ipar-napjai-kiallitas-hungexpo-baranyai-gergo-interju","timestamp":"2025. május. 24. 11:30","title":"Kíváncsi, hol tart az autóipar? Májusban választ kaphat rá!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5bb3c25-c476-4546-a3b4-80c58df41d56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az 51 éves támadó megsebesített egy középkorú nőt is, őt kórházba szállították. ","shortLead":"Az 51 éves támadó megsebesített egy középkorú nőt is, őt kórházba szállították. ","id":"20250525_keseles-tamadas-veszprem-megye-rendorseg-bunugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5bb3c25-c476-4546-a3b4-80c58df41d56.jpg","index":0,"item":"a64c2078-2457-4f65-9ec5-181fef6dd93a","keywords":null,"link":"/itthon/20250525_keseles-tamadas-veszprem-megye-rendorseg-bunugy","timestamp":"2025. május. 25. 09:49","title":"Pápa környékén halálra késelte ismerősét egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a81b817-ed73-409b-aeaf-660b6c053e0a","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A NEUrologus, az EUrologus új, európai uniós ügyekkel és külpolitikával foglalkozó podcastjának első részében az EUrologus újságírója, Kuglics Sarolta Takácsy Dorka Oroszország-szakértővel és Tábor Áron kül- és biztonságpolitikai szakértővel beszélgetett. Oroszországról, Ukrajnáról, a Trump-elnökségről és a világpolitika változásainak a magyar politikára és kormányzati kommunikációra gyakorolt hatásáról. Olvasson itt egy ízelítőt az interjúból.","shortLead":"A NEUrologus, az EUrologus új, európai uniós ügyekkel és külpolitikával foglalkozó podcastjának első részében...","id":"20250525_NEUrologus-interju-Mit-latunk-itthon-Ukrajnabol-Kormanypropaganda-vs-kulpolitikai-valosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a81b817-ed73-409b-aeaf-660b6c053e0a.jpg","index":0,"item":"a1ab44fa-f519-4648-9624-34a00ae0fcd1","keywords":null,"link":"/eurologus/20250525_NEUrologus-interju-Mit-latunk-itthon-Ukrajnabol-Kormanypropaganda-vs-kulpolitikai-valosag","timestamp":"2025. május. 25. 15:45","title":"Mit látunk itthon Ukrajnából? A kormánypropaganda és a külpolitikai valóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36daf694-6f75-44cd-b2bf-2dc2909315fe","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"Mit ártott neki Michael Jackson óriáskígyója? Gyerekcsinálós dal-e a Hello? Milyen ember volt Prince valójában? És miért nem ment papnak? Lionel Richie július 17-én ad koncertet Budapesten. Ez alkalomból tettük fel neki kérdéseinket. ","shortLead":"Mit ártott neki Michael Jackson óriáskígyója? Gyerekcsinálós dal-e a Hello? Milyen ember volt Prince valójában? 