[{"available":true,"c_guid":"95ad659f-776d-4000-adb4-3045874d88e6","c_author":"4iG Informatikai Zrt. ","category":"brandchannel","description":"A negyedik ipari forradalom, vagyis az Ipar 4.0 folyamatai új lehetőségeket teremtenek, az utóbbi években robbanásszerű fejlődésnek lehetünk szemtanúi. Digitalizáció, automatizáció, ipari és kollaborítv robotok, adatfelhasználás és mesterséges intelligencia: a mindannapjaink részei, de vajon mennyire tudjuk használni őket? Podcastunkban többek között erre a kérdésre keressünk a választ!","shortLead":"A negyedik ipari forradalom, vagyis az Ipar 4.0 folyamatai új lehetőségeket teremtenek, az utóbbi években robbanásszerű...","id":"20250610_Ipar-4-0-digitalizacio-digitalis-erettseg-automatizacio-ai-adat-4ig-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95ad659f-776d-4000-adb4-3045874d88e6.jpg","index":0,"item":"eb0834b1-634c-47ce-85b1-a6265d95de0b","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250610_Ipar-4-0-digitalizacio-digitalis-erettseg-automatizacio-ai-adat-4ig-podcast","timestamp":"2025. június. 11. 11:30","title":"Rengeteg adat áll a rendelkezésünkre, de meg kell tanulni jól használni őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"4iG Group","c_partnerlogo":"1b66984a-afcb-4215-8938-e6673eea3d34","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"a5aa5fcf-c10e-4675-9bc5-ed036d3e28cb","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A megtámadott Jeszenszky Géza fia úgy véli, hogy a rossz erők „imádják kihasználni”, amikor olyan dolgokat teszünk, amelyek nem összeegyeztethetők az isteni természetünkkel.","shortLead":"A megtámadott Jeszenszky Géza fia úgy véli, hogy a rossz erők „imádják kihasználni”, amikor olyan dolgokat teszünk...","id":"20250611_jeszenszky-zsolt-jeszenszky-geza-tamadas-gonosz-erok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5aa5fcf-c10e-4675-9bc5-ed036d3e28cb.jpg","index":0,"item":"183663f8-90a1-4af1-b28f-ba4e9fcbaa83","keywords":null,"link":"/elet/20250611_jeszenszky-zsolt-jeszenszky-geza-tamadas-gonosz-erok","timestamp":"2025. június. 11. 09:33","title":"Jeszenszky Zsolt arról beszélt, hogy az apja hívta be az életébe azt a démoni erőt, amelyik el akarja pusztítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37c6b965-43a8-450a-b192-8ed0fef1a2cc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Dobrev Klára májusban jelentette be, elválnak Gyurcsánnyal, utóbbi vagyonnyilatkozatában azonban még a közös ingatlanok és a közös cég is ugyanúgy szerepel, mint januárban.","shortLead":"Dobrev Klára májusban jelentette be, elválnak Gyurcsánnyal, utóbbi vagyonnyilatkozatában azonban még a közös ingatlanok...","id":"20250611_Gyurcsany-vagyonnyilatkozataban-meg-nem-latszik-a-valas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37c6b965-43a8-450a-b192-8ed0fef1a2cc.jpg","index":0,"item":"27c0dcd7-c080-4583-891f-be6a00227d3a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250611_Gyurcsany-vagyonnyilatkozataban-meg-nem-latszik-a-valas","timestamp":"2025. június. 11. 20:43","title":"Gyurcsány vagyonnyilatkozatában még nem látszik a válás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32e24c57-ddac-4249-95ef-e02a68cd1275","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A debreceni lakosság napi vízigényének háromnegyedét fogják elhasználni az ottani gyárak. Nagyrészt szürkevizet, illetve a Tisza vizét használják majd a gyártás során.","shortLead":"A debreceni lakosság napi vízigényének háromnegyedét fogják elhasználni az ottani gyárak. Nagyrészt szürkevizet...","id":"20250611_Ivoviz-helyett-a-Tisza-vizet-hasznalhatjak-a-debreceni-gyarak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32e24c57-ddac-4249-95ef-e02a68cd1275.jpg","index":0,"item":"6c13d33c-72c2-435b-b17d-fad7cba35f92","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250611_Ivoviz-helyett-a-Tisza-vizet-hasznalhatjak-a-debreceni-gyarak","timestamp":"2025. június. 11. 16:09","title":"Ivóvíz helyett a Tisza vizét használhatják a debreceni gyárak, de ez is komoly gondokat okozhat a jövőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7ef0992-19a5-4f38-8359-29c03bad6cdb","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Mint írják, megértik és támogatják a magyar kormány törekvéseit a betegek terhének csökkentése érdekében, ezért a termelői árakat a 2024. végi szintre viszik le.","shortLead":"Mint írják, megértik és támogatják a magyar kormány törekvéseit a betegek terhének csökkentése érdekében, ezért...","id":"20250611_Onkentes-arkorlatozast-vallal-a-Richter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7ef0992-19a5-4f38-8359-29c03bad6cdb.jpg","index":0,"item":"55d26dda-99f3-47fd-9e5b-942d5153297c","keywords":null,"link":"/kkv/20250611_Onkentes-arkorlatozast-vallal-a-Richter","timestamp":"2025. június. 11. 08:20","title":"Bejött a kormány izmozása, önkéntes árkorlátozást vállal a Richter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e8e9d86-6c2e-44e7-8389-5691418efb55","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A külsőleg tölthető hibrid új Audi Q5 kétféle teljesítményű hajtáslánccal készül.","shortLead":"A külsőleg tölthető hibrid új Audi Q5 kétféle teljesítményű hajtáslánccal készül.","id":"20250612_100-kilometert-tud-villannyal-a-legujabb-hibrid-audi-q5","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e8e9d86-6c2e-44e7-8389-5691418efb55.jpg","index":0,"item":"a6830f24-92e8-4df4-982d-6b749d2712e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250612_100-kilometert-tud-villannyal-a-legujabb-hibrid-audi-q5","timestamp":"2025. június. 12. 07:59","title":"100 kilométert tud villannyal a legújabb hibrid Audi Q5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"849b36f5-3148-43a4-bd89-aede2764fce3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Vitályos Eszter egy hete beszélt arról, hogy van, aki folyamatosan sír és picsog az önkormányzati vezetők közül. Cser-Palkovics András megszólítva érezte magát.","shortLead":"Vitályos Eszter egy hete beszélt arról, hogy van, aki folyamatosan sír és picsog az önkormányzati vezetők közül...","id":"20250611_cser-palkovics-andras-vitalyos-eszter-siras-picsogas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/849b36f5-3148-43a4-bd89-aede2764fce3.jpg","index":0,"item":"43754c12-76e2-41a3-8750-c88a81670388","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_cser-palkovics-andras-vitalyos-eszter-siras-picsogas","timestamp":"2025. június. 11. 16:23","title":"Vitályos egy Cser-Palkovicsnak küldött levélben tisztázta a sírás-picsogás kérdést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f7e4cc7-c832-4ae1-b815-777970f4b92b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Több szerv is vizsgálódik, meg kell várni ennek a végét – mondta a parlamentben a gránátbalesetről Vargha Tamás, a honvédelmi tárca miniszterhelyettese, akit az MSZP-s Gurmai Zita kérdezett. Az ellenzéki politikus szerint 82 napja hallgatnak és hazudnak.","shortLead":"Több szerv is vizsgálódik, meg kell várni ennek a végét – mondta a parlamentben a gránátbalesetről Vargha Tamás...","id":"20250611_Csaknem-3-honap-eltelt-de-meg-nincs-gyanusitottja-az-ujdorogdi-granatbalesetnek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f7e4cc7-c832-4ae1-b815-777970f4b92b.jpg","index":0,"item":"e69774a9-de32-44e7-9ede-63ac7221376b","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_Csaknem-3-honap-eltelt-de-meg-nincs-gyanusitottja-az-ujdorogdi-granatbalesetnek-ebx","timestamp":"2025. június. 11. 12:23","title":"Csaknem 3 hónap eltelt, de még nincs gyanúsítottja az újdörögdi gránátbalesetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]