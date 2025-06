Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0a7cde8f-75b9-4cc4-92ca-9921634856b3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"És nem csak a nőknek kell takarniuk magukat, amikor épp nem úsznak a férfiaknak is kötelező viselni valamit a fürdőruhán felül.","shortLead":"És nem csak a nőknek kell takarniuk magukat, amikor épp nem úsznak a férfiaknak is kötelező viselni valamit...","id":"20250611_Sziriaban-kotelezove-tettek-a-strandon-a-burkinit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a7cde8f-75b9-4cc4-92ca-9921634856b3.jpg","index":0,"item":"8af30377-bb8b-40c3-8faa-b0ceb5959152","keywords":null,"link":"/vilag/20250611_Sziriaban-kotelezove-tettek-a-strandon-a-burkinit","timestamp":"2025. június. 11. 21:29","title":"Szíriában kötelezővé tették a strandon a burkinit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b536406d-800a-420a-a431-0ab0199417d1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Voyager–1 és a Voyager–2 eltérő időpontban lépték át a Naprendszer határának tartott heliopauzát, ami fontos információval szolgált a NASA tudósai számára. ","shortLead":"A Voyager–1 és a Voyager–2 eltérő időpontban lépték át a Naprendszer határának tartott heliopauzát, ami fontos...","id":"20250611_voyager-urszonda-naprendszer-hatara-urkutatas-heliopauza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b536406d-800a-420a-a431-0ab0199417d1.jpg","index":0,"item":"fa701a81-c11b-4137-b111-a5dee08cd586","keywords":null,"link":"/tudomany/20250611_voyager-urszonda-naprendszer-hatara-urkutatas-heliopauza","timestamp":"2025. június. 11. 18:03","title":"Egy 50 000 Celsius-fokos „falat” találtak a Naprendszer szélénél a Voyager űrszondák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3263e8b8-5801-41cc-abb1-9f414443cc77","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több, a Los Angeles-i tüntetésen résztvevő szemtanú is arra lett figyelmes, hogy egy ismeretlen légi jármű köröz a tüntetések felett. Később kiderült, a Belbiztonsági Minisztérium küldte, hogy megfigyeljék vele a tömeget.","shortLead":"Több, a Los Angeles-i tüntetésen résztvevő szemtanú is arra lett figyelmes, hogy egy ismeretlen légi jármű köröz...","id":"20250611_los-angeles-tuntetes-zavargas-predator-dron-donald-trump-amerikai-kormany-megfigyeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3263e8b8-5801-41cc-abb1-9f414443cc77.jpg","index":0,"item":"4a21f677-bd0f-47df-b399-b8dd6ffe3efc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250611_los-angeles-tuntetes-zavargas-predator-dron-donald-trump-amerikai-kormany-megfigyeles","timestamp":"2025. június. 11. 16:08","title":"Predator drónt küldött a Trump-kormány a Los Angeles-i tüntetőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e29d489f-89c6-46f0-8a1a-7f55f0ec865f","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250613_Marabu-Feknyuz-Finisben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e29d489f-89c6-46f0-8a1a-7f55f0ec865f.jpg","index":0,"item":"35386fc1-d43e-4d19-96c8-ab4fadd56c3a","keywords":null,"link":"/itthon/20250613_Marabu-Feknyuz-Finisben","timestamp":"2025. június. 13. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Finisben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"849b36f5-3148-43a4-bd89-aede2764fce3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Vitályos Eszter egy hete beszélt arról, hogy van, aki folyamatosan sír és picsog az önkormányzati vezetők közül. Cser-Palkovics András megszólítva érezte magát.","shortLead":"Vitályos Eszter egy hete beszélt arról, hogy van, aki folyamatosan sír és picsog az önkormányzati vezetők közül...","id":"20250611_cser-palkovics-andras-vitalyos-eszter-siras-picsogas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/849b36f5-3148-43a4-bd89-aede2764fce3.jpg","index":0,"item":"43754c12-76e2-41a3-8750-c88a81670388","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_cser-palkovics-andras-vitalyos-eszter-siras-picsogas","timestamp":"2025. június. 11. 16:23","title":"Vitályos egy Cser-Palkovicsnak küldött levélben tisztázta a sírás-picsogás kérdést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1ac7b82-04d7-4b54-8eac-3cb2f36a0fd8","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Nemrégiben merült fel, hogy hozzányúlnának a jelenlegi rendszerhez.","shortLead":"Nemrégiben merült fel, hogy hozzányúlnának a jelenlegi rendszerhez.","id":"20250613_Maradhat-a-keteves-muszaki-a-regi-autoknal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1ac7b82-04d7-4b54-8eac-3cb2f36a0fd8.jpg","index":0,"item":"e8a1fb33-6dca-4a99-87ec-0a7305903430","keywords":null,"link":"/cegauto/20250613_Maradhat-a-keteves-muszaki-a-regi-autoknal","timestamp":"2025. június. 13. 13:13","title":"Maradhat a kétéves műszaki a régi autóknál – Magyarország ellenzi a változást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5425ba2c-25b6-43c3-89c1-8a071b72c8a2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Először 2020-ban ítélték el szexuális zaklatás miatt, majd 2022-ben is hoztak ellene egy ítéletet, amit tavaly hatályon kívül helyeztek.","shortLead":"Először 2020-ban ítélték el szexuális zaklatás miatt, majd 2022-ben is hoztak ellene egy ítéletet, amit tavaly hatályon...","id":"20250611_Ujfent-bunosnek-talaltak-Harvey-Weinsteint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5425ba2c-25b6-43c3-89c1-8a071b72c8a2.jpg","index":0,"item":"74f07212-91dc-449f-ac81-ec67a6c08298","keywords":null,"link":"/kultura/20250611_Ujfent-bunosnek-talaltak-Harvey-Weinsteint","timestamp":"2025. június. 11. 21:03","title":"Újfent bűnösnek találták Harvey Weinsteint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1e08162-1458-417c-9ec0-c4d9fc9c3246","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Úgy tűnik, ez lett a tárgyalásokból: „elfogadhatják vagy elutasíthatják” az egyoldalúan kiszabott vámot.","shortLead":"Úgy tűnik, ez lett a tárgyalásokból: „elfogadhatják vagy elutasíthatják” az egyoldalúan kiszabott vámot.","id":"20250612_donald-trump-amerikai-vamok-kereskedelmi-partnerek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1e08162-1458-417c-9ec0-c4d9fc9c3246.jpg","index":0,"item":"cb112904-6e96-49a8-8f15-cffdd387293a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250612_donald-trump-amerikai-vamok-kereskedelmi-partnerek","timestamp":"2025. június. 12. 09:09","title":"Trump azt ígéri, két héten belül levélben közlik a kereskedelmi partnereikkel, „hogy mi az alku”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]