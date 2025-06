MÁV: bővülnek és egységesülnek az utastájékoztató térképek, online adatbázisok

Az elmúlt időszak több változása indokolttá teszi, hogy újabb információval bővüljenek és egységessé váljanak a MÁV-csoport valós idejű járatinformációkat megjelenítő térképei – tudatta a MÁV-csoport. A tájékoztatás szerint az új térképes adatbázis az EMMA – az egységes menetrendi kereső és útvonaltervező szolgáltatás – alapjain épül fel. A régi térképek, mint a Vonatinfó, vagy az EMIG webhelyei a főszezontól kezdve erre a felületre mutatnak, ahol “az utasok mindent könnyen és gyorsan megtudhatnak a számukra releváns járatokról, függetlenül attól, hogy azok kötöttpályán vagy közúton közlekednek”. A Budapest GO alkalmazáson követhetők maradnak a MÁV-csoport vonat- és buszjáratai, az EMMA-n pedig a BKV-járatok információi.

A MÁV szerint az EMMA-n már követhető az adott vonat- vagy buszjárat pontos tartózkodási helye, esetleges késése és várható érkezési ideje, de ezek hamarosan újabb információkkal is kiegészülnek. A fokozatosan megújuló felületen kialakítanak olyan megoldást is, amely az esetleges vonatszám-változásokat teszi követhetővé. Ezzel kapcsolatban számos téves vagy megtévesztő információ jelent meg korábban – hívták fel a figyelmet a közleményben. Hozzátették, lehetőség lesz a haváriahelyzetek kezelésére elindított mentesítő vonatok vagy pótlóbuszok mozgásának valós idejű követésére is.

A MÁV közleménye nem sokkal azután jelent meg, hogy Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője Facebook-oldalán közölte, hogy az elmúlt hetek botrányai és vasúti összeomlásai miatt Lázár János közlekedési miniszter utasítást adott a MÁV-nak, hogy az applikációból és a netről is tüntessék el a Vonatinfót, a sikeres, évek óta működő térképes vonatkövető rendszert, amin színkódos pöttyök révén könnyen követhetők a vonatok késései, a pillanatnyi forgalmi helyzet bárki számára.

Ez szombat reggelre megtörtént, a Vonatinfó helyére az EMMA nevű utazástervező Vitézy szerint teljesen használhatatlan térképes nézete kerül, amely “a vasúti közlekedés áttekintésére, a forgalmi helyzet lekövetésére, vonatok keresésére teljesen alkalmatlan”.