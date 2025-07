Megint új csúcsot döntött a bitcoin, miután 3 hónap alatt 64 százalékkal erősödött

A világ vezető kriptovalutája 117 706 dollárra drágult a reggeli kereskedésben, 24 órán belül több mint 6 százalékkal nőtt az árfolyama.

Mindezt azok után, hogy áprilisban még fél éves mélyponton volt az árfolyam, akkor 76 ezer dollárt ért egy egység, miután Trump meghirdette a vámháborúját.

A bitcoin erősödését támogatja Donald Trump amerikai elnök kormányának kriptobarát politikája is. Márciusban Donald Trump elnöki rendeletet írt alá egy stratégiai kriptovaluta-tartalék létrehozásáról. Emellett több „kriptobarát” személyt is magas pozíciókba nevezett ki, köztük Paul Atkinst, az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (Securities and Exchange Commission, SEC) élére.

Arról, hogy Trump hogyan és miért játszik a kriptovaluták árfolyamával, itt írtunk bővebben: