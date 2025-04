Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0562bd5d-b096-4615-9bb1-d74c5d45a2fe","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Napok óta ömlik az eső. ","shortLead":"Napok óta ömlik az eső. ","id":"20250406_usa-aradas-aldozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0562bd5d-b096-4615-9bb1-d74c5d45a2fe.jpg","index":0,"item":"79702bfe-53c6-470c-855a-dcae33eec9c7","keywords":null,"link":"/vilag/20250406_usa-aradas-aldozatok","timestamp":"2025. április. 06. 14:36","title":"Minimum 16 áldozata van már az áradásoknak az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22f7a828-a024-4751-832b-c3b16b7cd2d1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint egy tucatnyi iskola kapott fenyegetést.","shortLead":"Több mint egy tucatnyi iskola kapott fenyegetést.","id":"20250407_duisburg-iskola-bombariado","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22f7a828-a024-4751-832b-c3b16b7cd2d1.jpg","index":0,"item":"cba6b6bc-fcd5-489e-883d-19009a3ce1b9","keywords":null,"link":"/vilag/20250407_duisburg-iskola-bombariado","timestamp":"2025. április. 07. 11:41","title":"Szélsőjobbos fenyegető levelek miatt több iskola is zárva maradt hétfőn Duisburgban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b279c207-1263-416d-ba73-338621742876","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ön vajon normális a lázári értelmezés szerint?","shortLead":"Ön vajon normális a lázári értelmezés szerint?","id":"20250406_Lazar-Janos-ot-pontban-foglalta-ossze-hogy-ki-szamit-normalisnak-Magyarorszagon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b279c207-1263-416d-ba73-338621742876.jpg","index":0,"item":"dfb8fcb3-cf42-4f69-a112-e164f30d25ac","keywords":null,"link":"/itthon/20250406_Lazar-Janos-ot-pontban-foglalta-ossze-hogy-ki-szamit-normalisnak-Magyarorszagon","timestamp":"2025. április. 06. 10:21","title":"Lázár János öt pontban foglalta össze, hogy ki számít normálisnak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d6fc447-97f8-45cb-8cba-acc15698b24f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Még csak találgatások vannak arról, hogy mikor jelenik meg, de az már bizonyosnak tűnik, hogy lesz összehajtható telefonja az Apple-nek is. A közelmúltban két, egymástól független kiszivárogtatás is arról szólt, hogy egészen különleges anyagból fog készülni az eszköz csuklópántja.","shortLead":"Még csak találgatások vannak arról, hogy mikor jelenik meg, de az már bizonyosnak tűnik, hogy lesz összehajtható...","id":"20250406_apple-osszehajthato-iphone-femuveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d6fc447-97f8-45cb-8cba-acc15698b24f.jpg","index":0,"item":"baf65225-53d8-4cea-8a91-5862ae31b583","keywords":null,"link":"/tudomany/20250406_apple-osszehajthato-iphone-femuveg","timestamp":"2025. április. 06. 18:03","title":"Olyan anyag kerülhet az Apple összehajtható iPhone-jába, amilyen még sosem volt ilyesmiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad27d0b3-6efd-426a-a23e-5c6f100d9e07","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A tervek szerint április 9-én, szerdán indul útnak az Amazon műholdas szolgáltatásának első 27 szatellitje, amelyeken keresztül internetezhetnek majd az ügyfelek.","shortLead":"A tervek szerint április 9-én, szerdán indul útnak az Amazon műholdas szolgáltatásának első 27 szatellitje, amelyeken...","id":"20250405_amazon-muholdas-internet-project-kuiper","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad27d0b3-6efd-426a-a23e-5c6f100d9e07.jpg","index":0,"item":"a9997031-155c-4c0f-8f40-33696e1d5f83","keywords":null,"link":"/tudomany/20250405_amazon-muholdas-internet-project-kuiper","timestamp":"2025. április. 05. 20:03","title":"Éles verseny: útnak indítja az Amazon az 3200 darabos műholdflotta első szatellitjeit, internetezni lehet majd rajtuk keresztül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f944719-f6af-4bbc-87e5-f0e6eb549ce3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egykori FI-es pilóta 28 éves lánya a napokban adott életet kislányának.","shortLead":"Az egykori FI-es pilóta 28 éves lánya a napokban adott életet kislányának.","id":"20250406_Nagypapa-lett-Michael-Schumacher","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f944719-f6af-4bbc-87e5-f0e6eb549ce3.jpg","index":0,"item":"7fe38b6b-881e-45f5-bf6f-e7b709b6fc1f","keywords":null,"link":"/elet/20250406_Nagypapa-lett-Michael-Schumacher","timestamp":"2025. április. 06. 15:44","title":"Nagypapa lett Michael Schumacher","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ffedfcb-101b-4734-8e0a-a2620949eb3d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A férfi azt állítja, hogy a CIA üldözi őt.","shortLead":"A férfi azt állítja, hogy a CIA üldözi őt.","id":"20250406_joseph-tater-pszichiatria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ffedfcb-101b-4734-8e0a-a2620949eb3d.jpg","index":0,"item":"6868cf48-d303-43fe-9bb8-22f877fd7b75","keywords":null,"link":"/vilag/20250406_joseph-tater-pszichiatria","timestamp":"2025. április. 06. 15:05","title":"Pszichiátriára küldött az orosz bíróság egy amerikai foglyot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df62ba39-f98c-481e-b7b8-af1e6ae24ea6","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"360","description":"Az utóbbi években teljesen megváltozott a céges flottapiac, és vélhetően sosem tér vissza a korábbi nyugalmi állapot. A közeljövőben minden cégnek érdemes átgondolnia eddigi autópolitikáját – véli Pesti Tímea, a cégautóflotta-kezelő Ayvens Magyarország vezérigazgatója.","shortLead":"Az utóbbi években teljesen megváltozott a céges flottapiac, és vélhetően sosem tér vissza a korábbi nyugalmi állapot...","id":"20250406_hvg-pesti-timea-cegauto-flottakezelo-ayvens-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df62ba39-f98c-481e-b7b8-af1e6ae24ea6.jpg","index":0,"item":"e5cd4be1-7e5e-4947-b623-9e78ee8cca71","keywords":null,"link":"/360/20250406_hvg-pesti-timea-cegauto-flottakezelo-ayvens-magyarorszag","timestamp":"2025. április. 06. 10:30","title":"A cégek ugranak mindenre, ami ingyen van vagy olcsó – okoznak-e földrengést a céges flottapiacon a kínai autók?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]