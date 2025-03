Donald Trump amerikai elnök a tavalyi választási kampányban tett ígéretét beváltva rendeletet írt alá egy stratégiai bitcointartalék létrehozásáról. A tartalékot az amerikai kormány által polgári vagy büntetőjogi elkobzási eljárások során lefoglalt kriptopénzeszközökből fogják képezni – közölte David Sacks, a Fehér Ház mesterséges intelligenciáért és digitális valutáért felelős biztosa. „Ez azt jelenti, hogy ez az adófizetőknek egy fillérjébe sem fog kerülni” – írja az X-en.

Just a few minutes ago, President Trump signed an Executive Order to establish a Strategic Bitcoin Reserve.



The Reserve will be capitalized with Bitcoin owned by the federal government that was forfeited as part of criminal or civil asset forfeiture proceedings. This means it…