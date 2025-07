Trump több amerikai gyereket szeretne, a lakosság inkább egy kis támogatást kérne ehhez

Az utóbbi időben több hír is arról szólt, hogy a Trump-kormány vizsgálja, mi oka lehet annak, hogy egyre kevesebb gyermek születik az Egyesült Államokban. Ez nem újdonság, már Donald Trump már a kampánya során arról beszélt, hogy ő lesz a „megtermékenyítési elnök”.

A The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research felméréséből azonban kiderül, hogy ezt a kérdést egyelőre kevés amerikai tartja prioritásnak. Egészen pontosan 10 amerikaiból csak 3 ember mondja azt, hogy a csökkenő születési arányszám „komoly probléma”, és mindössze 12%-uk azt, hogy a szövetségi kormánynak „kiemelt prioritásként” kellene kezelnie az ügyet.

A többség inkább azt szeretné, hogy a kormány azzal foglalkozzon, hogy miért ilyen drága felnevelni egy gyereket az USA-ban, de azzal is kéne kezdeni valamit, hogy javulhasson a terhes nők egészségügyhöz való hozzáférése. Előbbit az amerikaiak háromnegyede nevezte komoly problémának, emiatt ingyenes vagy olcsó napközbeni ellátást kérnének a gyerekeik számára, de legalább ennyire népszerű ötlet a fizetett családi szabadság is.

Nemrég amúgy felmerült, hogy a születendő gyerekek után 5 ezer dollárt (mai árfolyamon kb 1,7 millió forint) fizessen az állam a családoknak, amire Trump is azt mondta, hogy „jó ötlet”. A lakosság azonban megosztott: egyharmaduk támogatná az ötletet, mintegy 40 százalékuk ellenzi, 30 százalék pedig nem foglalt állást az ügyben.

Emlékezetes, közel két éve, az akkor még államfői státuszban tetszelgő Novák Katalin az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyháza, ismertebb nevén mormonok magánegyetemén beszélt a diákoknak a gyermekvállalás fontosságáról, konkrétan úgy fogalmazott, hogy a „gyermekvállalás menti meg a világot”. Hat évvel ezelőtt, amikor még csak az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára volt, pedig úgy fogalmazott: az amerikaiak odáig vannak a magyar családpolitikáért.