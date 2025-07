Minimális önerővel újulhat meg 150 ezer lakás több százmilliárd forint értékben az áram- és gázszolgáltatók kontójára

Akár 150 ezer lakás felújítása is megtörténhet az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer (EKR) keretein belül a Telexnek nyilatkozó szakértők szerint. A lakossági felújítások négy fő kategóriába eshetnek: a födémszigetelés akár 0 százalékos önerővel is elérhető lehet, a költségesebb homlokzatszigetelésnél 20-25 százalék lehet a támogatás mértéke, de nyílászárócserére és hűtő-fűtő klíma vásárlására is felhasználható lesz a program. A lap szerint a program akár több százmilliárd forintnyi beruházást is generálhat.

Az EKR keretein belül az energiakereskedő cégeknek kell fizetniük az energiamegtakarítással járó beruházásokat, nagyrészt a lakosság, kisebb részt vállalkozások számára. Az üzemanyag-kereskedők az értékesített mennyiség 0,5 százalékának megfelelő értékben finanszíroznak projekteket, az áram- és gázkereskedőknél ez az arány az idei év második felében 2,3 százalék, jövőre 1,4, 2027-ben 1, 2028-ban pedig 0,5 százalék.

A program különveszi a minden szolgáltatóra vonatkozó alsó 0,5 százalékot és az ezenfelül elvárt 1,8 százalékot. Előbbiből főként ipari, logisztikai beruházásokat támogathatnak a kereskedők, a másik részben azonban legfeljebb 25 százalék lehet ezek aránya, azaz ebből többnyire a lakosság részesülhet. A támogatások legalább 30 százalékának pedig olyan új beruházásokat kell támogatnia, amelyek legalább hat évig tartó energiamegtakarítást eredményeznek.