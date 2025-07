Olyan drágulást hozhat az Otthon Start program, hogy a hitelfelvevők többsége rosszabbul járhat

A hitelfelvevők többsége rosszabbul járhat az Otthon Start keretein belül felvett hitellel, mintha meg sem hirdették volna a programot – számolta ki a Portfolio. Becslésük szerint a 10 százalékos önerővel és 3 százalékos kamattal felvehető hitel nagyjából 20 százalékos áremelkedést hozhat a lakáspiacon, így összességében drágábban juthatnak hozzá az ingatlanhoz az első lakásukat vásárlók, mintha piaci felvételek mellett, de az emelkedés előtti áron vettek volna fel lakáshitelt.

A lap szerint a kedvezményes hitelkonstrukció annál nagyobb előnyt jelent, minél kisebb az önerő, és minél rövidebb a futamidő. Tízmillió forintos önerő mellett így 15 éves futamidőnél 20 százalék, 20 évesnél 27 százalék, a maximális, 25 évesnél pedig 33 százalékos áremelkedés kell ahhoz, hogy a vásárló ne járjon jobban az Otthon Starttal. Harmincmilliós önerőnél viszont már 14, 18,5, illetve 23 százalékos drágulás is azt jelentené, hogy a program valójába nem jelent előnyt a vásárlók számára. Ha pedig 50 milliós önerővel vásárolna valaki ingatlant, 15 éves futamidőnél már 11 százalékos, 20 évesnél 14 százalékos, 25 évesnél pedig 17,5 százalékos áremelkedés is azt jelentené, hogy az Otthon Start nem javított a vásárlók helyzetén.

A drágulást néhány kiskapu kompenzálhatja a Bankmonitor szerint, igaz, ezeket a program indulásáig még korrigálhatja a jogalkotó. Ilyen például, hogy egy házaspár akár mindkét tagja felveheti a hitelt, akár akkor is, ha már fele-fele arányban birtokolnak egy ingatlan. Kiskapu lehet a 15 milliós értékhatár – ekkora tulajdonnal lehet rendelkezni, hogy jogosultak maradjunk a kedvezményes hitelre. Ez ahhoz vezethet, hogy az értékhatár körüli ingatlanokat szándékosan 15 millió alá értékelik. A jogosultság értékelésekor ugyanakkor a bank dolga megítélni, hogy valóban 15 millió alatti értékű-e az ingatlan, így a látványos alulértékelések fennakadhatnak a rostán.

Visszaélésre ad lehetőséget az is, hogy a szabályok nem köteleznek a bentlakásra, hiszen így elméletben arra a célra is vásárolhatnak ingatlant az érintettek, hogy később például Airbnb-n keresztül kiadják. Emellett kockázatot jelent az is, hogy a 10 százalékos önerőt megpróbálhatjuk „kreatívan”, például személyi kölcsönből előteremteni.

A kedvezményes hitel csak a 150 millió forintál olcsóbb házakra és a 100 millió forint alatti lakásokra, valamint csak 1,5 milliós négyzetméterár alatt lesz igénybe vehető. Ez a budapesti kerületek jelentős részében épülő új lakásokat kapásból kizárja a programból a G7-nek nyilatkozó ingatlanfejlesztők szerint. Azzal kapcsolatban a beruházók megosztottak, hogy a lakásépítéseket mennyire dobhatja meg az Otthon Start, de többek szerint elsősorban közvetetten lehet hatással az újlakáspiacra: azok gondolkodhatnak új építésű ingatlanokban, akik korábbi otthonukat a kedvezményes hitel felvevőinek adták fel.