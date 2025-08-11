Trump megsarcolja az amerikai chipgyártók kínai bevételeit

Az Nvidia és az AMD is beleegyezett, hogy a Kínában értékesített chipjeik után 15 százalékot befizetnek az amerikai államkasszába, cserébe a kormányzat engedélyezi az exportot – írja a Bloomberg.

A világ egyik legértékesebb vállalata, az Nvidia az alkuval elérte, hogy Donald Trump amerikai elnök feloldja a mesterséges intelligencia területén alkalmazott H20 chipek kínai értékesítését. A bejelentés néhány nappal azután történt, hogy a vállalat vezére, Jensen Huang személyesen találkozott vele.

Érdekes egybeesés, hogy a kínai kormány épp a napokban közölte: nem tartja biztonságosnak a H20 chipek kínai felhasználását, mivel szerintük azokhoz titokban kívülről hozzá lehet férni. Ezt iparági szakemberek valójában csak alkualapnak tekintik a kínaiak részéről. Huang egy kínai útja után arról beszélt: nagy a kereslet Kínában a H20 chipek iránt.

Az amerikai kormányzat lépése beleillik Trump azon gyakorlatába, hogy exportengedélyekért cserébe közvetlen anyagi hasznot követel az Egyesült Államok számára. A megoldás mégis példátlannak számít az exportellenőrzések történetében, és szakértők szerint alááshatja a nemzetbiztonsági érveket, valamint gyengítheti az amerikai szövetségesek együttműködését. A korlátozás feloldásáért a vállalatok viszont régóta lobbiztak, mert szerintük az gyengíti az amerikai chipek terjedését, és erősíti a rivális kínai vállalatok pozícióját.

Az Nvidia a legutóbbi negyedévben 4,6 milliárd dolláros bevételt ért el a H20 chip értékesítéséből, ám 2,5 milliárd dollárnyi kínai eladás nem teljesült a korlátozások miatt. Ha az értékesítés visszaállna a korábbi szintre, az Egyesült Államok negyedévente nagyjából egymilliárd dollárhoz juthatna. Az AMD esetében a Morgan Stanley 3–5 milliárd dolláros potenciális kínai bevételt becsül erre az évre, miközben a helyi alternatívák már a kereslet 20–30 százalékát lefedik.