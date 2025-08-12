Plusz 68 százalék – nagyon kilőtt a Tiborcz István-féle Waberer's

Az idei első félévben másfélszeresére nőtt a Tiborcz István érdekeltségébe tartozó, a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) jegyzett Waberer’snek az EBIT-je, azaz az adók és kamatok előtti jövedelme – adta hírül a cégcsoport kedden. A féléves eredmény így 29 millió eurót, több mint 11 milliárd forintot tett ki.

Negyedéves szinten még jobban teljesített a cég: 68 százalékkal növelte az eredményt, amely így 3 hónap alatt 18 millió euróra, mintegy 7 milliárd forintra rúgott.

A konszolidált árbevétel áprilistól júniusig összesen 203 millió eurót, több mint 80 milliárd forintot tett ki, ami több mint 7 százalékos növekedést jelent. A cégcsoport az év egészét tekintve így már 50 millió euró feletti, csaknem 20 milliárdos EBIT-re számít.

A cég közleményéből az is kiderül, hogy a húzóágazat egyértelműen a biztosítás. Ezen a területen a féléves árbevételét szinte megduplázta a Waberer’s, amely így 77,6 millió euróra (több mint 30 milliárd forintra) nőtt. A logisztikai üzletág forgalma ezzel szemben néhány százalékkal csökkent, de a cég ebben a szektorban is nyereséges tudott maradni.



