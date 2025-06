Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2b0b339f-6def-4bf1-aa77-33e653b85e60","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Összesen négyezer gárdista érkezik majd Kaliforniába, hogy megfélemlítse a tüntetőket.","shortLead":"Összesen négyezer gárdista érkezik majd Kaliforniába, hogy megfélemlítse a tüntetőket.","id":"20250610_Trump-hetszaz-tengereszgyalogost-kuldott-Los-Angelesbe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b0b339f-6def-4bf1-aa77-33e653b85e60.jpg","index":0,"item":"8d2d6289-c87a-42de-ab3a-fc25bf9a50c4","keywords":null,"link":"/vilag/20250610_Trump-hetszaz-tengereszgyalogost-kuldott-Los-Angelesbe","timestamp":"2025. június. 10. 07:17","title":"Fokozódik a helyzet Kaliforniában, Trump hétszáz tengerészgyalogost küldött Los Angelesbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"741751a9-b81f-4046-95a1-837737e8be5f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"David Lammy külügyminiszter közölte, hogy Itamár Bengvír nemzetbiztonsági minisztert és Becalel Szmotrics pénzügyminisztert szélsőséges erőszakcselekményekre és a palesztinok emberi jogainak súlyos megsértésére buzdító kijelentéseik miatt szankcionálták.","shortLead":"David Lammy külügyminiszter közölte, hogy Itamár Bengvír nemzetbiztonsági minisztert és Becalel Szmotrics...","id":"20250610_izrael-egyesult-kiralysag-szankciok-miniszterek-gazai-haboru-ciszjordania","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/741751a9-b81f-4046-95a1-837737e8be5f.jpg","index":0,"item":"2c13014b-f19c-48d4-ab18-36d501386f9f","keywords":null,"link":"/vilag/20250610_izrael-egyesult-kiralysag-szankciok-miniszterek-gazai-haboru-ciszjordania","timestamp":"2025. június. 10. 16:49","title":"Szankciókkal sújtott két izraeli minisztert a brit kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d143cf3f-3fee-4646-9049-87f864b78d2e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A békepárti miniszterelnök arról is beszélt, hogy harcolni fog az emberekért Brüsszellel szemben.","shortLead":"A békepárti miniszterelnök arról is beszélt, hogy harcolni fog az emberekért Brüsszellel szemben.","id":"20250609_Orban-Viktor-Franciaorszagban-Magyarorszag-Brusszel-remalma","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d143cf3f-3fee-4646-9049-87f864b78d2e.jpg","index":0,"item":"877cd391-249a-4e60-82b5-2117e994fafe","keywords":null,"link":"/itthon/20250609_Orban-Viktor-Franciaorszagban-Magyarorszag-Brusszel-remalma","timestamp":"2025. június. 09. 15:43","title":"Orbán Viktor Franciaországban: Magyarország Brüsszel rémálma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"186a9f06-ec4b-4f57-a28b-f19252712820","c_author":"Rácz Gergő","category":"360","description":"Hiába volt siker A fehér lótusz, nagy bajok vannak a világ egyik legismertebb szórakoztatóipari cégénél. A Warner Discovery immár bóvli terepre süllyedt a hitelminősítőknél, most abban reménykedik, hogy egyik kezével meg tudja menteni a másikat. A baj az, hogy közben a teljes szórakoztatóipar egyre borúsabban látja a lehetőségeit.","shortLead":"Hiába volt siker A fehér lótusz, nagy bajok vannak a világ egyik legismertebb szórakoztatóipari cégénél. A Warner...","id":"20250610_warner-brothers-hbo-streaming-disney-netflix","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/186a9f06-ec4b-4f57-a28b-f19252712820.jpg","index":0,"item":"3c559671-9693-445a-a055-2ddd2a9a1b68","keywords":null,"link":"/360/20250610_warner-brothers-hbo-streaming-disney-netflix","timestamp":"2025. június. 10. 19:32","title":"Öncsonkítással mentené a menthetőt az egyik hollywoodi óriás, így lesz megint HBO az HBO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a7271ed-5017-4625-ab90-e2cfce6dbe87","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hamarosan elérhető lesz egy új társkereső alkalmazás, ami szakít az eddigi gyakorlattal, amelyen nem látványos képekkel, valamint tökéletesre csiszolt bemutatkozásokkal találkozhat. ","shortLead":"Hamarosan elérhető lesz egy új társkereső alkalmazás, ami szakít az eddigi gyakorlattal, amelyen nem látványos...","id":"20250610_lovejack-uj-tarskereso-alkalmazas-ot-szo-koncepcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a7271ed-5017-4625-ab90-e2cfce6dbe87.jpg","index":0,"item":"6f0ac3cf-5bb9-4118-818a-1d5164ee58ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20250610_lovejack-uj-tarskereso-alkalmazas-ot-szo-koncepcio","timestamp":"2025. június. 10. 09:03","title":"A Tinder már boomer, az új randiappban 5 szóban kell elmondania magáról mindent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63a5ec7a-ae99-458c-af60-6d60694287ad","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai Energiaügyi Minisztérium, a Dell és az Nvidia közös projektje lesz a Doudna nevű szuperszámítógép. A szuperkomputer küldetése, hogy számos tudományos területen felgyorsítsa a kutatásokat.","shortLead":"Az amerikai Energiaügyi Minisztérium, a Dell és az Nvidia közös projektje lesz a Doudna nevű szuperszámítógép...","id":"20250610_doudna-uj-amerikai-szuperszamitogep-projekt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/63a5ec7a-ae99-458c-af60-6d60694287ad.jpg","index":0,"item":"1abcc23c-cf36-48d1-b691-5244b24e1e80","keywords":null,"link":"/tudomany/20250610_doudna-uj-amerikai-szuperszamitogep-projekt","timestamp":"2025. június. 10. 14:03","title":"Nem semmi nevek álltak össze, tőlük jön az új szuperszámítógép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7ef0992-19a5-4f38-8359-29c03bad6cdb","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Mint írják, megértik és támogatják a magyar kormány törekvéseit a betegek terhének csökkentése érdekében, ezért a termelői árakat a 2024. végi szintre viszik le.","shortLead":"Mint írják, megértik és támogatják a magyar kormány törekvéseit a betegek terhének csökkentése érdekében, ezért...","id":"20250611_Onkentes-arkorlatozast-vallal-a-Richter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7ef0992-19a5-4f38-8359-29c03bad6cdb.jpg","index":0,"item":"55d26dda-99f3-47fd-9e5b-942d5153297c","keywords":null,"link":"/kkv/20250611_Onkentes-arkorlatozast-vallal-a-Richter","timestamp":"2025. június. 11. 08:20","title":"Bejött a kormány izmozása, önkéntes árkorlátozást vállal a Richter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3c1c7f4-039d-41cf-bcc8-e362e7a782e5","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A 21 éves férfi indítékait még vizsgálják.","shortLead":"A 21 éves férfi indítékait még vizsgálják.","id":"20250611_ausztria-graz-iskolai-lovoldozes-csobomba-bucsulevel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3c1c7f4-039d-41cf-bcc8-e362e7a782e5.jpg","index":0,"item":"e940a9b8-7191-4ce6-9d8e-75a6952ffa1d","keywords":null,"link":"/vilag/20250611_ausztria-graz-iskolai-lovoldozes-csobomba-bucsulevel","timestamp":"2025. június. 11. 10:14","title":"Csőbombát és búcsúleveleket is találtak a grazi ámokfutó otthonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]