Nyomkövetőket tesznek az amerikai chipszállítmányokba, hogy lebuktassák a csempészeket

A Reuters értesülései szerint amerikai hatóságok titokban helymeghatározó eszközöket helyeznek el egyes kockázatosnak ítélt chipszállítmányokban, hogy felderítsék azokat az eseteket, amikor a mesterséges intelligenciához használt chipeket az Egyesült Államok exportkorlátozásai ellenére Kínába szállítják.

Öt, az MI-szerverek ellátási láncában dolgozó forrás arról beszélt a hírügynökségnek, hogy nyomkövetők kerültek többek között Dell és Super Micro szerverek szállítmányaiba, amelyek Nvidia és AMD chipeket tartalmaztak.

A készülékeket jellemzően a csomagolásban rejtik el, egyes esetekben pedig a szerverek belsejébe teszik őket.

Szerdán írtuk meg, hogy 20 év börtönt kaphat az a két kínai állampolgár, akik fejlett chipeket csempésztek Kínába az Egyesült Államokból. A vád szerint több tízmillió dollár értékben juttattak ki érzékeny mikrochipeket, köztük Nvidia H100-as egységeket, Malajzián keresztül, az amerikai exporttörvények megkerülésével.

20 év börtönt kaphat az a két kínai állampolgár, akik minden tiltás ellenére csempésztek ki chipeket az USA-ból Gyakran felvetődik, hogyan is kerülnek Kínába a fejlett amerikai chipek a szigorú korlátozások ellenére. Nemrégiben lelepleztek egy ilyen „útvonalat”: két kínai állampolgár közel három éven keresztül csempészett mesterséges intelligencia chipeket szülőföldjére.

A helymeghatározók évtizedek óta részei az exportkorlátozott termékek nyomon követésének, az utóbbi években a félvezetők illegális kereskedelme ellen is bevetették őket.

Az amerikai Kereskedelmi Minisztérium iparbiztonsági hivatala mellett a Belbiztonsági Nyomozóhivatal és a Szövetségi Nyomozó Iroda is részt vehet az akciókban – a Reuters megkeresésére azonban egyikük sem kommentálta az értesülést. A kínai külügyminisztérium közölte, hogy nem tud az ügyről, Peking korábban élesen bírálta az amerikai exportkorlátozásokat és a nyomkövetés tervét.

Nyitóképünk illusztráció. Fotó: Bret Latter/Sandia National Laboratories