Megdrágul az iskolai menza

Eltérő mértékben, de minden iskolai menza díja emelkedik idén ősztől – írja a Népszava a napokban kiküldött szeptemberi étkezési díjakra hivatkozva.

Ennek oka, hogy tavalyhoz képest jelentősen megdrágult az energia, az élelmiszer-infláció átlépte a 6 százalékot, illetve tovább drágultak a péktermékek. A Népszava szerint a nagyüzemi pékségek 15-30 százalékos áremelést igyekeznek érvényesíteni a közétkeztetőkkel szemben.

Minden költségelem infláció feletti mértékben emelkedett a közétkeztetési cégeknél – mondta a lapnak Sáfár Ferenc, a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége (Vimosz) közösségi étkeztetési szekciójának vezetője. Sáfár szerint nemcsak az energiára és az élelmiszerek beszerzésére, hanem a munkabérre is jóval többet kell kigazdálkodni. Mivel az ágazatban aggasztó a munkaerőhiány és az elvándorlás, 10 százalék körüli béremelésre volt szükség.

Az előző tanévben 600-1200 forint között volt a napi iskolai menzaár. Csak szeptember végén, októberben lesz átfogó kép arról, hogy mennyivel drágultak a díjak összességében, ez utóbbi ugyanis a helyi önkormányzatoktól is függ, hogy mennyit tudnak és akarnak átvállalni a költségekből a szülőktől. Ez lehet a teljes ár 20-50 százaléka, bizonyos esetekben 100 százalék, és van, ahol a nyersanyagköltséget hárítják át a szülőkre.

Sáfár szerint az átlag feletti áremelkedést egyes intézményekben a szabad szedésre átállás is magyarázza. A szakember rámutatott: az idei áremelés mértéke a tavalyi szerződések függvénye is, jellemzően ahol tavaly sikerült a költségnövekedés nagyobb részét érvényesíteni a szolgáltatás árában, ott idén szolidabb lehet az árváltozás, és fordítva.