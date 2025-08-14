Megkérdezték a Spartól, tervez-e kivonulni Magyarországról

Nem része egy országos bezárási hullámnak, hogy a Spar becsukja a kisújszállási üzletét – közölte a boltlánc kommunikációs vezetője. Maczelka Márk a Pénzcentrum megkeresésére megismételte, amit a Spar azután közölt, hogy híre ment a kisújszállási egység megszűnésének: minden évben felülvizsgálják az áruházai eredményességét, és ha szükséges, meghozzák a megfelelő üzleti döntést. Az idei felülvizsgálat azt mutatta, hogy kisújszállási bolt a jövőben sem működtethető eredményesen, ezért augusztus 24-én nyit ki utoljára.

Maczelka tájékoztatása szerint egy üzlet bezárása sem a hazai, sem a nemzetközi kiskereskedelemben nem számít rendkívülinek. Alig volt olyan évük, amikor ne csuktak volna be boltot, de mindig nyitottak is újakat, rendszerint többet, mint amennyit bezártak.

Azt is hangsúlyozta, hogy a Spar jelenleg nem tervez tömeges üzletbezárást, sőt ebben az évben már három saját üzemeltetésű áruházat nyitott – Kecskeméten, Szentendrén és Szombathelyen –, nyolcat modernizált, s a franchise-hálózata nyolc új üzlettel bővült.

A lap azt is megkérdezte a Spartól, hogy tervez-e kivonulni Magyarországról.

A »teljes kivonulás« kérdéskörére a válasz: NEM!”

– közölték.

A Spar évek óta veszteségesen működik Magyarországon, tavaly 25 milliárd forintos mínusszal zárta az évet, miközben közel 40 milliárd forint értékben fizetett be különadót a költségvetésbe. Az elmúlt három üzleti évben pedig összesen több mint 56 milliárd forintos mínuszban volt az adózott eredménye.

A közelmúltban egy másik üzlete is bezárt: a Miskolc belvárosában, a Pátria üzletházban található egység augusztus 10-én nyitott ki utoljára.