Az AI-ra fogadott, két hét alatt 9 milliárd dollárral hizlalta vagyonát a „kimcsizabáló” csúcsmilliárdos

Kilencmilliárd dollárral növelte vagyonát csak augusztus első két hetében Szon Maszajosi, miután jelentősen erősödött az érdekeltségébe tartozó SoftBank Group. Évek bizonytalansága után lőtt ki az üzletember most 31,3 milliárd dollárra becsült vagyona, így már a második leggazdagabb japánná vált az egykor kimcsizabálónak csúfolt kisfiú – írja a Bloomberg.

A lap szerint a SoftBank alapítója és legnagyobb részvényese globális portfóliójába számos techcég, chipgyártó és startup tartozik. A mostani növekedés hátterében pedig az áll, hogy eladta a T-Mobile US-részvényeit, és a bevételek révén duplájára emelte a mesterséges intelligenciával kapcsolatos befektetéseinek értékét, ami most kezdett el pénzt hozni a házhoz.

Annak ellenére vásárolt be a közelmúltban az üzletágban érdekelt hardvergyártókból, mint az Nvidia vagy a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TMSC), hogy sokan arra figyelmeztették, közel lehet az AI-buborék kidurranása. Most azonban nagyot keresett ezek részvényein, így zászlóshajó befektetési alapja, a Vision Fund komoly nyereséget hozott a SoftBanknek. Ezután pedig a befektetők kapkodni kezdtek ennek papírjai után is. Az érdeklődést tovább fokozták azok a hírek, hogy a SoftBank állhat a Foxconn ohiói elektromosautó-gyárának felvásárlása hátterében is.

Szon vagyonának értéke hullámvasúthoz hasonlatos, a dotcomlufi idején, 2000-ben rövid időre még Bill Gatest is lepipálta, ám a lufi kidurranása 70 milliárd dollárral rövidítette meg. A következő évtizedekben az elsők között szállt be az Alibaba-csoportba, és ő volt az iPhone kizárólagos forgalmazója a japán piacon, amikkel meteorként tért vissza a leggazdagabbak közé. Aztán a kínai kormány techcégekkel szembeni fellépése idején megint leszállóágba került, ahonnan 2021-ben kapaszkodott vissza, 38,3 milliárd dolláros becsült vagyonnal, hogy egy évre rá megint alászálljon.