Többször is benézett 395 alá a forint az euróval szemben

Pénteken – csütörtökhöz hasonlóan – ismét erősödött a forint annyira, hogy 395 alá menjen az euróval szembeni árfolyama. Ez a délelőtti és déli órákban többször is megtörtént, aztán némi gyengülés is következett. Cikkünk írásakor éppen 394,95 forintért adtak egy eurót.

A forint múlt péntek óta kóstolgatja ezt az devizapiacon előzőleg közel egy éve – tavaly szeptember óta – nem látott szintet.

A magyar fizetőeszköz az amerikai dollárral szemben is erősödik, jelenleg a 338 forintot ér egy dollár.