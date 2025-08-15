Többször is benézett 395 alá a forint az euróval szemben

Pár napja kóstolgatja ezt a szintet, előtte közel egy évig nem volt ilyen erős.

  • HVG HVG
Többször is benézett 395 alá a forint az euróval szemben

Pénteken – csütörtökhöz hasonlóan – ismét erősödött a forint annyira, hogy 395 alá menjen az euróval szembeni árfolyama. Ez a délelőtti és déli órákban többször is megtörtént, aztán némi gyengülés is következett. Cikkünk írásakor éppen 394,95 forintért adtak egy eurót.

A forint múlt péntek óta kóstolgatja ezt az devizapiacon előzőleg közel egy éve – tavaly szeptember óta – nem látott szintet. 

A magyar fizetőeszköz az amerikai dollárral szemben is erősödik, jelenleg a 338 forintot ér egy dollár. 

Útmutató cégvezetőknek

Útmutató cégvezetőknek

További cikkek

Mennyit ér a cégem?

A cégértékelés egy bonyolult, összetett folyamat, vannak azonban széles körben elfogadott értékelési módszerek, amelyek erre alkalmazhatók.

2025 33. lapszám