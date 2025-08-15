„India soha nem fog megalkudni” – Narendra Modi megvédené a gazdákat a Trumppal folytatott kereskedelmi háborúban

Narendra Modi indiai miniszterelnök a függetlenség napja alkalmából tartott beszédében pénteken Újdelhiben az ország önellátó képességének fejlesztésére szólított fel, és megígérte, hogy megvédi a gazdákat a Washingtonnal folytatott kereskedelmi konfliktusban.

Miközben a Donald Trump amerikai elnök által az indiai exportra kivetett vámok várhatóan negatív hatással lesznek a világ leggyorsabban növekvő nagy gazdaságának növekedésére, Modi bejelentette, hogy októbertől csökkenti az áruk és szolgáltatások adóit, ami segíthet a fogyasztás fellendülésében.

„A mezőgazdasági termelők, a halászok és az állattenyésztők a legfontosabbak számunkra. Modi falként áll szemben minden olyan politikával, amely veszélyezteti érdekeiket. India soha nem fog megalkudni, amikor a mezőgazdasági termelőinek érdekeit kell megvédeni” – hangsúlyozta Modi a Vörös Erődnél tartott hagyományos éves beszédében, amelyben ugyanakkor nem említette a vámokat vagy az Egyesült Államokat.

A múlt héten Trump további 25 százalékos vámot rótt ki az indiai árukra, arra való hivatkozással, hogy az ország továbbra is importál orosz kőolajat. Az új tarifával egyes indiai exporttermékek vámja akár 50 százalékosra nő. Modi a vámokra csak egy múlt héten tartott beszédében utalt, amikor szintén leszögezte, hogy megvédi a gazdák érdekeit.

„A legfontosabb feladat most az, hogy elkötelezzük magunkat az erős India felépítése mellett. Azt akarom, hogy kereskedőink táblákkal jelezzék a szvadesi termékeket” – utalt Modi az indiai gyártmányú áruk hindi megnevezésére. A kormányfő hozzáfűzte, hogy az indiai gyártású félvezető chipek még idén megjelennek a piacon, és az alapvető ásványi anyagok termelését több mint 1200 helyszínen folyó kutatásokkal mozdítják elő.

Újdelhi és Washington kereskedelmi tárgyalásai több forduló után szakadtak meg, mert nem sikerült megegyezniük India óriási mezőgazdasági és tejipari ágazatainak megnyitásáról és arról, hogy leálljon az orosz kőolaj vásárlásával.

Csütörtökön az indiai külügyminisztérium közleményben fejezte ki reményét, hogy az Egyesült Államokkal való kapcsolatok a kölcsönös tiszteleten és a közös érdekeken alapulva tovább fejlődnek, ezzel igyekezve enyhíteni az aggodalmakat.