Trump adott egy nagy lökést a kriptocégeknek, most megérkezett a kínai válasz

A kínai kormány azt tervezi, hogy engedélyezi az olyan stablecoinok használatát, amelyek mögött a jüan áll – értesült a Reuters. Ez nagy lökést jelenthetne a kriptopiacnak, miután nemrég az Egyesült Államokban ugyanilyen döntés született a dollár alapú kriptovaluták támogatásáról.

A stablecoin olyan kriptovalutát jelent, amelynek az értékét nem a limitált darabszáma adja, hanem az, hogy a kibocsátója megfelelő fedezetet tesz mögé, azaz bármikor vissza tudja váltani hagyományos pénzre. Az amerikai törvényhozás nemrég úgy döntött, hogy az USA-ban csak az bocsáthat ki stablecoint, aki erre engedélyt kap, az engedélynek pedig feltétele az, hogy a fizetőeszköz mögött ott álljon a megfelelő, dollárhoz kötött fedezet – a kínaiak most ugyanezt tervezik, csak épp persze jüan alapú fedezettel.

Trump tett egy gesztust a techszektornak, ami a kriptokorszak kezdetét hozhatja el Az Elon Muskkal való nyilvános szakítás után is szerette volna bebiztosítani a techszektor támogatását Donald Trump, ehhez pedig kézenfekvő eszközt jelentett a stablecoinok szabályozása. A kriptovilág régóta lobbizott a stabil árfolyamú digitális valuták intézményi elfogadásáért, ami valóban forradalmat jelenthet a pénzügyi világ számára.

A techszektor régóta lobbizik ilyen szabályozásért, hiszen minél jobban meg lehet bízni abban, hogy hagyományos pénzre visszaváltják a kriptovalutát, annál többen mernek befektetni. A Reuters úgy tudja, hogy a kínai vezetők még augusztusban tárgyalhatnak a jüan hátterű kriptovaluta engedélyezésének menetrendjéről és arról, hogy mit kellene teljesíteniük a kibocsátóknak.

Nyitókép: AFP / CFOTO / NurPhoto