Sorozatban buknak az MI-vel, közben titokban is használják a munkavállalók

Egy friss felmérés szerint az USA-ban a vállalati MI-bevezetési projektek túlnyomó többsége kudarccal végződik. A bukások okát másban látják a mesterséges intelligencia fejlesztői és felhasználói.

Miközben a vállalatok nagy lehetőségeket látnak a mesterséges intelligenciában (MI), egyelőre túlnyomó többségük sikertelenül próbálja adaptálni azt a tevékenységébe – idézte a Fortune amerikai magazin a neves amerikai MIT egyetemen készült The GenAI Divide: State of AI in Business 2025 című felmérésből. A háromszáz nyilvános MI-bevezetés alapján, 150 interjú feldolgozásával készült jelentés szerint az MI-projektek 95 százaléka kudarccal végződik. A kutatás készítői azt találták, hogy a maradék öt százalékba sokszor olyan startupot tartoznak, amelyek élén a húszas éveik elején járók állnak. Ezeket a szervezeteket a nulláról építik fel. Jól megtalálják azt a problémát, aminek a kezelésére vállalkoznak, jól végzik a munkájukat és jól választják meg ügyfeleiket.

Tanulási rés

A 95 százalékhoz tartozó cégek esetén egyfajta „tanulási rés” alakul ki, ami mind az MI-modellnél, mind a vállalati szervezetnél megfigyelhető. Nem arról van tehát szó, hogy a mesterséges intelligencia modellel vagy a szervezettel önmagában lenne a baj. A cégvezetők általában mégis sokszor az MI-modellre mutogatva magyarázzák a bizonyítványukat.

Az olyan alkalmazások, mint a ChatGPT például jól illeszkednek az egyéni felhasználók igényeihez, mivel mindkét fél kellően rugalmas. A merev vállalati szervezetek munkafolyamataiba azonban beletörhet a bicskájuk. Emellett az MI-projektek több mint fele az értékesítést és a marketinget érinti ahelyett, hogy a back office tevékenységeket próbálnák automatizálni vagy külső szolgáltatásokat próbálnának kiváltani
velük.

A dobozos szoftverek jobban beválnak, mint a házi barkácsolás

A sikeres bevezetések 67 százalékában kész MI-eszközöket vásárolnak a cégek ezzel foglalkozó specialistáktól. A házi fejlesztések esetén csak 30 százalék a profitban mérhető eredményt hozó projektek aránya. Ez főként az olyan erősen szabályozott ágazatok esetén igaz, mint a pénzügyi szolgáltatások.

A foglalkoztatás átalakulása már javában zajlik – derül ki a MIT vizsgálatából. Leginkább az ügyféltámogatással és a rutinszerű adminisztrációval foglalkozók állása kerülhet veszélybe. Ugyanakkor nem jellemző, hogy a cégek tömegesen bocsátanák el dolgozóikat. Inkább azt a megoldást választják, hogy a távozó alkalmazott helyére nem vesznek fel új embert. A jelentés kitér a „shadow AI” jelenségre is, vagyis a mesterséges intelligencia rejtett használatára. Ez például akkor fordul elő, amikor a munkavállalók a ChatGPT segítségével könnyítik meg feladataik elvégzését, anélkül hogy ezt hivatalosan jeleznék. Emiatt azonban nehezebb pontosan mérni az MI termelékenységre és profitra gyakorolt hatását.

Útmutató cégvezetőknek

