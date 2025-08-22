Csúnyán visszaesett a második negyedévben a beruházási kedv

A beruházások volumene 2025 II. negyedévében a nyers adatok szerint 8 százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakitól. Az előző negyedévhez mérten – a szezonálisan kiigazított adatok alapján – a beruházások összértéke összehasonlító áron 1,1 százalékkal mérséklődött.

A beruházások csökkenéséhez a legnagyobb mértékben az ingatlanügyletek, a feldolgozóipar, valamint az oktatás járult hozzá, amit a szállítás, raktározás növekvő beruházási aktivitása valamelyest mérsékelni tudott.

Az első negyedévben 11,8 százalékkal kevesebb beruházás volt, mint 2024 első három hónapjában – írtuk májusban.

Pedig már az a 2024-es viszonyítási alap is nagyon gyenge volt: akkor a 2023. első negyedéveshez képest 14,3 százalékos visszaesést mutatott, a 2023-as adat pedig 0,4 százalékos mínuszt jelentett 2022 elejéhez viszonyítva. Ez most már sorozatban a tizenegyedik olyan negyedév, amikor kevesebb a beruházás, mint az előző év azonos részében.