Csúnyán visszaesett a második negyedévben a beruházási kedv

8 százalékkal csökkent a volumen a tavalyi azonos időszakhoz képest.

  • HVG
Csúnyán visszaesett a második negyedévben a beruházási kedv

A beruházások volumene 2025 II. negyedévében a nyers adatok szerint 8 százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakitól. Az előző negyedévhez mérten – a szezonálisan kiigazított adatok alapján – a beruházások összértéke összehasonlító áron 1,1 százalékkal mérséklődött.

A beruházások csökkenéséhez a legnagyobb mértékben az ingatlanügyletek, a feldolgozóipar, valamint az oktatás járult hozzá, amit a szállítás, raktározás növekvő beruházási aktivitása valamelyest mérsékelni tudott.

Az első negyedévben 11,8 százalékkal kevesebb beruházás volt, mint 2024 első három hónapjában – írtuk májusban.

Pedig már az a 2024-es viszonyítási alap is nagyon gyenge volt: akkor a 2023. első negyedéveshez képest 14,3 százalékos visszaesést mutatott, a 2023-as adat pedig 0,4 százalékos mínuszt jelentett 2022 elejéhez viszonyítva. Ez most már sorozatban a tizenegyedik olyan negyedév, amikor kevesebb a beruházás, mint az előző év azonos részében.

Kiadta a kormány, mire költenének a következő tíz évben

Árvízvédelemre, a Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztésére és kórházfejlesztésre költenének idén és jövőre a legtöbbet.

Útmutató cégvezetőknek

Útmutató cégvezetőknek

További cikkek

Aktuális pályázatok

Összefoglaló az aktív pályázatok legfontosabb feltételeiről: kik pályázhatnak, mekkora összeget lehet igényelni, mire fordítható az elnyert támogatás.

Mikor jó egy céges hitelajánlat?

Már párszáz milliós hitelnagyság esetén is – akár több tízmillió forinttal – többe kerülhet cégünknek, ha csupán a kamatszint alapján döntünk.

2025 34. lapszám