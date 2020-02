Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98236d38-de03-44a6-bafe-57b790afe185","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mind a fővárosi közgyűlés, mind a kerületek hozzányúlhatnak a parkoláshoz. A külső városrészekben viszont nem kell számítani változásra.","shortLead":"Mind a fővárosi közgyűlés, mind a kerületek hozzányúlhatnak a parkoláshoz. A külső városrészekben viszont nem kell...","id":"20200218_Atszabjak_a_budapesti_parkolast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98236d38-de03-44a6-bafe-57b790afe185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17bb4695-fa37-4868-9ddd-dbdc9faf3871","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200218_Atszabjak_a_budapesti_parkolast","timestamp":"2020. február. 18. 07:57","title":"Átszabják a budapesti parkolást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddac91dc-733e-4d88-b085-b2e4aa687685","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A másfél milliós finn főváros útjain tavaly hárman vesztették életüket, de egyikük sem gyalogos vagy kerékpáros.","shortLead":"A másfél milliós finn főváros útjain tavaly hárman vesztették életüket, de egyikük sem gyalogos vagy kerékpáros.","id":"20200217_helsinki_finnorszag_kozlekedes_gyalogos_kerekparos_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddac91dc-733e-4d88-b085-b2e4aa687685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db82016b-04bf-4e98-a51c-23fa91b5a24a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200217_helsinki_finnorszag_kozlekedes_gyalogos_kerekparos_baleset","timestamp":"2020. február. 17. 18:41","title":"Helsinkiben tavaly egyetlen gyalogos vagy biciklis sem halt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4310156f-03a6-4fbc-8f8c-605478442da5","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Kövér László kitiltotta Hadházy Ákost az ülésről.","shortLead":"Kövér László kitiltotta Hadházy Ákost az ülésről.","id":"20200217_Stop_propaganda__megint_tablat_logatott_be_Hadhazy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4310156f-03a6-4fbc-8f8c-605478442da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90752aa6-5f2e-41c7-b018-536f5b5c7c2c","keywords":null,"link":"/itthon/20200217_Stop_propaganda__megint_tablat_logatott_be_Hadhazy","timestamp":"2020. február. 17. 14:00","title":"Stop propaganda! Megint táblával akciózott Hadházy a parlamentben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"874f8a76-de54-4c1d-be66-0fa9a1ce312b","c_author":"MTI","category":"elet","description":" A dél-koreai filmrendező Élősködők című filmje négy elismerést is kapott az amerikai filmakadémiától.","shortLead":" A dél-koreai filmrendező Élősködők című filmje négy elismerést is kapott az amerikai filmakadémiától.","id":"20200216_Hoskent_fogadtak_az_Oscardijas_Bong_Dzsun_Hot_hazajaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=874f8a76-de54-4c1d-be66-0fa9a1ce312b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12a5ef3b-836b-4c9e-8df5-1c48be7cb4e5","keywords":null,"link":"/elet/20200216_Hoskent_fogadtak_az_Oscardijas_Bong_Dzsun_Hot_hazajaban","timestamp":"2020. február. 16. 15:50","title":"Hősként fogadták az Oscar-díjas Bong Dzsun Hót hazájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5b9f6e9-503b-4b8c-bef3-d07243f95880","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Ötventonnás hószállítmány érkezett a levegőből a Pireneusokba, mert hóhiány van a sípályákon.","shortLead":"Ötventonnás hószállítmány érkezett a levegőből a Pireneusokba, mert hóhiány van a sípályákon.","id":"20200218_Klimaharc_vs_gazdagok_helikopterrel_szallitjak_a_havat_a_sipalyakra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5b9f6e9-503b-4b8c-bef3-d07243f95880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23d5bcaa-089c-4730-a3ea-457006af6654","keywords":null,"link":"/kkv/20200218_Klimaharc_vs_gazdagok_helikopterrel_szallitjak_a_havat_a_sipalyakra","timestamp":"2020. február. 18. 07:20","title":"Klímaharc vs gazdagok: helikopterrel szállítják a havat a sípályákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270345f1-a181-4182-ade5-5564c17525b8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ez még az én tapasztalt Orbán-fogyasztói hallásomnak-látásomnak is sok volt – mondta a katonák jelenlétéről Lakner Zoltán politikai elemző, aki szerint nyilvánvalóan kampánybeszédet mondott a kormányfő. Itt, a hvg360-on vele értékelte az országértékelőt Gergely Márton vezető szerkesztő.","shortLead":"Ez még az én tapasztalt Orbán-fogyasztói hallásomnak-látásomnak is sok volt – mondta a katonák jelenlétéről Lakner...","id":"20200217_Ez_meg_a_tapasztalt_orban_fogyasztoi_hallasomnaklatasomnak_is_sok_volt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=270345f1-a181-4182-ade5-5564c17525b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f59f8e32-03c6-456f-a97a-7992fb64f574","keywords":null,"link":"/360/20200217_Ez_meg_a_tapasztalt_orban_fogyasztoi_hallasomnaklatasomnak_is_sok_volt","timestamp":"2020. február. 17. 16:55","title":"Lakner Zoltán: Nagyon zavar a főtisztek megjelenése az évértékelőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb3ea2f8-f473-4a1b-8840-1990cafd9cf6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már nálunk is rendelhető a 2019 végén bemutatott kompakt crossover modell.","shortLead":"Már nálunk is rendelhető a 2019 végén bemutatott kompakt crossover modell.","id":"20200218_hazankban_a_vadonatuj_mercedes_gla","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb3ea2f8-f473-4a1b-8840-1990cafd9cf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d63f0f-c3f7-4e41-8909-05b4062447cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200218_hazankban_a_vadonatuj_mercedes_gla","timestamp":"2020. február. 18. 11:21","title":"Megérkezett a vadonatúj Mercedes GLA Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiberbiztonsági kutatók 71 olyan Chrome-bővítményt találtak, melyek begyűjtötték a felhasználók böngészési adatait. A Google is ráfigyelt a dologra, további 430 hasonló programot szúrtak ki.","shortLead":"A kiberbiztonsági kutatók 71 olyan Chrome-bővítményt találtak, melyek begyűjtötték a felhasználók böngészési adatait...","id":"20200217_google_chrome_web_store_bongeszesi_adatok_felhasznaloi_adatok_megfigyeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1003b72d-916f-4eed-af8b-645df0208f24","keywords":null,"link":"/tudomany/20200217_google_chrome_web_store_bongeszesi_adatok_felhasznaloi_adatok_megfigyeles","timestamp":"2020. február. 17. 08:33","title":"Nem működik a Chrome-bővítménye? Lehet, hogy kémkedett ön után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]