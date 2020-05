Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ae3cec9b-04fc-41d9-a26e-0a984d13fa23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meghívásos pályázaton kérhetik a nem állami támogatásnak minősülő tízmilliókat a Nemzeti Kulturális Alaptól.","shortLead":"Meghívásos pályázaton kérhetik a nem állami támogatásnak minősülő tízmilliókat a Nemzeti Kulturális Alaptól.","id":"20200521_pesti_sracok_szakacs_arpad_kozpenz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae3cec9b-04fc-41d9-a26e-0a984d13fa23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ee7d1e7-0e34-4d63-b174-9429e74a269c","keywords":null,"link":"/itthon/20200521_pesti_sracok_szakacs_arpad_kozpenz","timestamp":"2020. május. 21. 14:49","title":"100 millió forint közpénzt kap a Pesti Srácok kiadója és Szakács Árpád egy cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac34e6fe-b26d-43b6-9fa4-6aec587e8a5b","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"2010. május 14-én ült össze először a kétharmados Fidesz-többségű parlament, épp akkor, amikor a gazdaságunk visszaállt a növekvő pályára. Az azóta eltelt tíz évben volt európai szintű válság, elrontott magyar válságkezelés, gyors növekedés, és most már arról is látunk számokat, hogyan ütötte meg a koronavírus-járvány a magyar gazdaságot.","shortLead":"2010. május 14-én ült össze először a kétharmados Fidesz-többségű parlament, épp akkor, amikor a gazdaságunk visszaállt...","id":"20200521_ner_10_valsag_2010_gazdasagpolitika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac34e6fe-b26d-43b6-9fa4-6aec587e8a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcd1553b-9c7c-4a97-9b61-06dd46f194e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200521_ner_10_valsag_2010_gazdasagpolitika","timestamp":"2020. május. 21. 06:30","title":"Így kormányozta a Fidesz 10 év alatt az országot válságtól válságig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"321f4a0a-cbbe-4b8c-83c7-818abf1a7e2a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebben a régi ezerötös Ladában a megszokott három helyett csak két pedál található.","shortLead":"Ebben a régi ezerötös Ladában a megszokott három helyett csak két pedál található.","id":"20200521_meregdraga_szovjet_oldtimer_automatavaltos_zsiguli_var_uj_gazdara_lada","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=321f4a0a-cbbe-4b8c-83c7-818abf1a7e2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7f6bdc8-8b82-48fa-bde8-d2f92eb2f419","keywords":null,"link":"/cegauto/20200521_meregdraga_szovjet_oldtimer_automatavaltos_zsiguli_var_uj_gazdara_lada","timestamp":"2020. május. 21. 06:41","title":"Méregdrága szovjet ritkaság: automata váltós Zsiguli vár új gazdára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16ada0ca-35c6-4ee1-9fd1-1d33db022bfd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A repülőgép-hajtóműveket is gyártó vállalatcsoport világszinten 9 ezer embert bocsát el, mert a járvány padlóra küldte a polgári légi közlekedést. Magyarországon száz mérnökük fejleszt elektromos és hibrid hajtásrendszereket.","shortLead":"A repülőgép-hajtóműveket is gyártó vállalatcsoport világszinten 9 ezer embert bocsát el, mert a járvány padlóra küldte...","id":"20200521_A_RollsRoyce_nyilatkozott_a_lehetseges_magyarorszagi_leepitesrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16ada0ca-35c6-4ee1-9fd1-1d33db022bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beebc55f-4ae9-4ae5-ad8f-53d8ed55678e","keywords":null,"link":"/kkv/20200521_A_RollsRoyce_nyilatkozott_a_lehetseges_magyarorszagi_leepitesrol","timestamp":"2020. május. 21. 09:59","title":"A Rolls-Royce nyilatkozott a lehetséges magyarországi leépítésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02376bba-12b5-4c56-b158-45e16e497fed","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A távoktatásban használt keretrendszerek, programok népszerűségi versenyét a Google nyerte.","shortLead":"A távoktatásban használt keretrendszerek, programok népszerűségi versenyét a Google nyerte.","id":"20200522_Kiderult_mivel_zajlott_a_leginkabb_a_digitalis_oktatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02376bba-12b5-4c56-b158-45e16e497fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"763e0641-eb26-498b-a534-d65541f096b0","keywords":null,"link":"/kultura/20200522_Kiderult_mivel_zajlott_a_leginkabb_a_digitalis_oktatas","timestamp":"2020. május. 22. 14:17","title":"Kiderült, mivel zajlik leginkább a digitális oktatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6e68f3f-6faa-4b23-bf99-a3f58c571e67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden jogi lehetőséget megragad majd a Demokratikus Koalíció, hogy megtámadja az Állami Számvevőszék döntését.","shortLead":"Minden jogi lehetőséget megragad majd a Demokratikus Koalíció, hogy megtámadja az Állami Számvevőszék döntését.","id":"20200521_gyurcsany_ferenc_dk_allami_szamvevoszek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6e68f3f-6faa-4b23-bf99-a3f58c571e67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f561fd34-cb96-43fe-8d34-8b64753a4c00","keywords":null,"link":"/itthon/20200521_gyurcsany_ferenc_dk_allami_szamvevoszek","timestamp":"2020. május. 21. 17:35","title":"Gyurcsány: „Hogy elnémuljunk, ahhoz előbb meg kellene, hogy öljetek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha valaki mégis fizetett, az most visszakapja az adóhivataltól a pénzét.","shortLead":"Ha valaki mégis fizetett, az most visszakapja az adóhivataltól a pénzét.","id":"20200521_Nemcsak_a_vegrehajtasokat_fuggesztettek_fel_a_NAVnak_sem_kell_utalni_amig_tart_a_veszelyhelyzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1587e6b-8d11-438b-bd3c-bbd3225b0291","keywords":null,"link":"/kkv/20200521_Nemcsak_a_vegrehajtasokat_fuggesztettek_fel_a_NAVnak_sem_kell_utalni_amig_tart_a_veszelyhelyzet","timestamp":"2020. május. 21. 11:55","title":"Nemcsak a végrehajtásokat függesztették fel, a NAV-nak sem kell utalni, amíg tart a veszélyhelyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20924919-4b10-4f30-81fe-192de5ca9240","c_author":"M. Kiss Csaba","category":"360","description":"Ne térjünk vissza a „normalitásba” a koronavírus-járvány után, a világnak változnia kell! – így összegezhető az a felhívás, amelyet 200 világhírű művész, illetve kutató-tudós jegyzett, és a kezdeményezők között első körben egyetlen magyarként Tarr Béla filmrendező írt alá. Azóta sok más magyar művész, illetve tudós is csatlakozott a kezdeményezéshez.","shortLead":"Ne térjünk vissza a „normalitásba” a koronavírus-járvány után, a világnak változnia kell! – így összegezhető...","id":"202021__tarr_bela_filmrendezo__buntetesrol_kozos_teherrol__uzenetvaltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20924919-4b10-4f30-81fe-192de5ca9240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5713c312-7ae1-4990-b594-d54a325ba82a","keywords":null,"link":"/360/202021__tarr_bela_filmrendezo__buntetesrol_kozos_teherrol__uzenetvaltas","timestamp":"2020. május. 21. 19:00","title":"Tarr Béla: \"Vegyük észre, hogy a vesztünkbe rohanunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]