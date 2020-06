Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37021fa4-be81-434e-93ed-d1c15941ac52","c_author":"Bankmonitor / Fülöp Norbert","category":"gazdasag","description":"Az MNB friss adatai szerint 10 lakossági hitelből csaknem 7-et jelenleg nem fizetnek, vagyis mintegy 3,8 millió lakossági hitelszerződésből csaknem 2,5 millió ügyfél választotta a hitelmoratóriumot. Hiába azonban az óriási érdeklődés, a K&H Bank friss felmérése szerint nagyon sokan nincsenek tisztában azzal, hogy mi is vár majd rájuk 2021. január 1-től. ","shortLead":"Az MNB friss adatai szerint 10 lakossági hitelből csaknem 7-et jelenleg nem fizetnek, vagyis mintegy 3,8 millió...","id":"20200610_Miert_kell_tobbet_visszafizetni_a_hitelmoratorium_miatt_a_hitelre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37021fa4-be81-434e-93ed-d1c15941ac52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a36826e6-9d07-4894-a7da-73a7dd0cfaec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200610_Miert_kell_tobbet_visszafizetni_a_hitelmoratorium_miatt_a_hitelre","timestamp":"2020. június. 10. 06:45","title":"Miért kell többet visszafizetni a hitelmoratórium miatt a hitelre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce6687e1-3862-4e8d-bba2-69d06c61fa4e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendkívül határozott választ adott Vera Jourová.","shortLead":"Rendkívül határozott választ adott Vera Jourová.","id":"20200610_europai_bizottsag_nemzeti_konzultacio_fake_news","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce6687e1-3862-4e8d-bba2-69d06c61fa4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73c094bf-45f1-46a9-8add-209ca25974bb","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_europai_bizottsag_nemzeti_konzultacio_fake_news","timestamp":"2020. június. 10. 14:44","title":"Az Európai Bizottság alelnöke fake newsnak nevezte a nemzeti konzultáció kérdését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b856d9b5-aba9-4c44-8787-58cc7a0ffff4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tiszti főorvos vagy nem volt elég alapos, vagy már nem kell a kockázatos beavatkozások előtt PCR-teszt. ","shortLead":"A tiszti főorvos vagy nem volt elég alapos, vagy már nem kell a kockázatos beavatkozások előtt PCR-teszt. ","id":"20200610_optorzs_muller","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b856d9b5-aba9-4c44-8787-58cc7a0ffff4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"499fe5b4-0a00-49c2-baea-0bb64039fa8e","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_optorzs_muller","timestamp":"2020. június. 10. 11:16","title":"Müller Cecília az egészségügy újranyitásáról ígért részleteket, ehelyett a portörölgetésről beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b5942a9-d931-4116-8dbf-4add7b8af47f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A párizsi luxusáruház is megsínylette a járvány miatti korlátozásokat.","shortLead":"A párizsi luxusáruház is megsínylette a járvány miatti korlátozásokat.","id":"20200609_Galeries_Lafayette_koronavirus_parizs_ruhaz_luxus_bezaras_kolcson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b5942a9-d931-4116-8dbf-4add7b8af47f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2fea814-b74d-4f5c-a6f2-f184351f25ab","keywords":null,"link":"/kkv/20200609_Galeries_Lafayette_koronavirus_parizs_ruhaz_luxus_bezaras_kolcson","timestamp":"2020. június. 09. 11:12","title":"Egymilliárd eurót veszített a Galeries Lafayette a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7bab264-cfe3-4045-ae0c-fed0b15af598","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Extrém terhelést jelent az ingyen parkolás a fővárosi, kisebb utcák számára, miközben a forgalom még nem érte el szokásos szintet Budapesten. Országosan viszont lényegében az autóforgalom már ugyanott tart, mint a járvány miatti korlátozások előtt.","shortLead":"Extrém terhelést jelent az ingyen parkolás a fővárosi, kisebb utcák számára, miközben a forgalom még nem érte el...","id":"20200609_A_dugok_mar_a_regiek_Budapesten_es_orszagosan_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7bab264-cfe3-4045-ae0c-fed0b15af598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b729fb-37b9-452c-ae19-08202be05c35","keywords":null,"link":"/cegauto/20200609_A_dugok_mar_a_regiek_Budapesten_es_orszagosan_is","timestamp":"2020. június. 09. 14:08","title":"A dugók már majdnem a régiek Budapesten és országosan is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea3e139-ecca-48a9-ac62-80247519e858","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Mit tehetünk, ha nem fúj a szél és nem süt a nap? A megújuló energiaforrások egyelőre kihívás elé állítanak bennünket, hiszen nem folyamatosan állnak rendelkezésre, és az energia hosszú távú tárolására sincs még gazdaságos megoldás. ","shortLead":"Mit tehetünk, ha nem fúj a szél és nem süt a nap? A megújuló energiaforrások egyelőre kihívás elé állítanak bennünket...","id":"20200610_Tamaszkodhatunk_teljesen_a_megujulo_energiara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ea3e139-ecca-48a9-ac62-80247519e858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb2ac84f-7a15-4aa6-94e7-fe07ac440e54","keywords":null,"link":"/zhvg/20200610_Tamaszkodhatunk_teljesen_a_megujulo_energiara","timestamp":"2020. június. 10. 14:35","title":"Támaszkodhatunk teljesen a megújuló energiára Magyarországon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15b1bc61-4cc0-432a-9667-15b013a70ce4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz rendőrök körbevették azt a Moszkva belvárosában lévő házat, ahol az egyik legismertebb orosz színész, Mihail Jefremov lakik. A rendőrségi akció előzménye, hogy Jefremov hétfő este részegen vezette autóját és halálos balesetet okozott.","shortLead":"Az orosz rendőrök körbevették azt a Moszkva belvárosában lévő házat, ahol az egyik legismertebb orosz színész, Mihail...","id":"20200609_Tajt_reszegen_okozott_halalos_balesetet_az_egyik_legnepszerubb_orosz_szinesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15b1bc61-4cc0-432a-9667-15b013a70ce4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fb558b6-6633-428e-9b8e-cb8404d69afc","keywords":null,"link":"/vilag/20200609_Tajt_reszegen_okozott_halalos_balesetet_az_egyik_legnepszerubb_orosz_szinesz","timestamp":"2020. június. 09. 16:30","title":"Részegen okozott halálos balesetet az egyik legnépszerűbb orosz színész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caa5769f-10b8-4df9-a73c-dac92aec991f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai Contemporary Amperex Technology a cég vezetője szerint olyan új, az elektromos autókba szánt akkumulátort fejlesztett, ami hatszor tovább bírja, mint a most használt változatok.","shortLead":"A kínai Contemporary Amperex Technology a cég vezetője szerint olyan új, az elektromos autókba szánt akkumulátort...","id":"20200610_akkumulator_elettartama_elektromos_auto_catl","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=caa5769f-10b8-4df9-a73c-dac92aec991f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf7af57c-74e7-44f3-837d-30d2912c260a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200610_akkumulator_elettartama_elektromos_auto_catl","timestamp":"2020. június. 10. 09:03","title":"16 évig is jó lehet: állítólag kész az új aksi, amelyre még Elon Musk is felkapta a fejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]