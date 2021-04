Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98331a7e-a1fd-4de4-b9a0-a5d83f08031b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor a labdarúgó-Európa-bajnokság miatt kockáztat a nyitással – kapta fel a Jobbik az egyre szélesebb körben terjedő véleményt. Ez az elmélet azonban hibádzik, mert az UEFA nem köti az iskolák nyitásához azt, hogy lehet-e egy város házigazda. Ráadásul két-három olyan tényező is van, ami életszerűbb magyarázatot ad Orbán döntésére. ","shortLead":"Orbán Viktor a labdarúgó-Európa-bajnokság miatt kockáztat a nyitással – kapta fel a Jobbik az egyre szélesebb körben...","id":"20210407_A_focinal_egyszerubb_magyarazat_is_van_arra_miert_akart_Orban_koran_nyitni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98331a7e-a1fd-4de4-b9a0-a5d83f08031b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d4328a-7f09-4561-aed3-ca6b19eaeef2","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_A_focinal_egyszerubb_magyarazat_is_van_arra_miert_akart_Orban_koran_nyitni","timestamp":"2021. április. 07. 15:25","title":"A focinál egyszerűbb magyarázat is van arra, miért akart Orbán korán nyitni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baa8a224-f41e-4fc9-abb1-6533f17ce4fc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az osztrák kancellár szerint fontos, hogy óvatosan és jó időzítéssel készítsék elő a nyitó lépéseket.","shortLead":"Az osztrák kancellár szerint fontos, hogy óvatosan és jó időzítéssel készítsék elő a nyitó lépéseket.","id":"20210407_koronavirus_jarvany_ausztria_gazdasag_ujrainditas_nyitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=baa8a224-f41e-4fc9-abb1-6533f17ce4fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9935bff-0804-4a7e-9baf-c832e7556403","keywords":null,"link":"/vilag/20210407_koronavirus_jarvany_ausztria_gazdasag_ujrainditas_nyitas","timestamp":"2021. április. 07. 05:28","title":"Májusi, óvatos újraindításra készül Ausztria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a06e37-4f69-4041-97a4-eb7fe3740a5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szeméremsértés miatt indítottak eljárást ellene.\r

\r

","shortLead":"Szeméremsértés miatt indítottak eljárást ellene.\r

\r

","id":"20210406_A_nemi_szervet_mutogatta_repules_kozben_a_Southwest_Airlines_egyik_volt_pilotaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2a06e37-4f69-4041-97a4-eb7fe3740a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f72ea9a9-e042-4da4-b1e6-8b46de3b60e9","keywords":null,"link":"/elet/20210406_A_nemi_szervet_mutogatta_repules_kozben_a_Southwest_Airlines_egyik_volt_pilotaja","timestamp":"2021. április. 06. 09:47","title":"A nemi szervét mutogatta repülés közben a Southwest Airlines egyik volt pilótája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97d68024-c422-4aeb-b9aa-afdbc9d8069c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az érzelmeket vizsgálja a test jelzésein keresztül egy kütyü, amit terápia kialakításához is lehet használni.","shortLead":"Az érzelmeket vizsgálja a test jelzésein keresztül egy kütyü, amit terápia kialakításához is lehet használni.","id":"202113_viselheto_pszichologus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97d68024-c422-4aeb-b9aa-afdbc9d8069c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcab7e57-76ee-4ef8-8673-6d99e3c542a9","keywords":null,"link":"/360/202113_viselheto_pszichologus","timestamp":"2021. április. 06. 17:45","title":"Mindenkinek jól jöhet egy pszichológus – főleg, ha a csuklón viselhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67dfb3ad-86d7-4082-95c9-263193c9fe06","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A National Geographic Európa a magasból című sorozatában ezúttal Magyarországot fogja bemutatni. Mutatunk fotókat belőle.","shortLead":"A National Geographic Európa a magasból című sorozatában ezúttal Magyarországot fogja bemutatni. Mutatunk fotókat...","id":"20210406_Lelegzetelallito_felvetelek_keszultek_Magyarorszagrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67dfb3ad-86d7-4082-95c9-263193c9fe06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b480f806-9811-4f93-9814-a551c5505d88","keywords":null,"link":"/elet/20210406_Lelegzetelallito_felvetelek_keszultek_Magyarorszagrol","timestamp":"2021. április. 06. 09:58","title":"Lélegzetelállító felvételek készültek Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf2a1025-7fd2-4020-bfcf-ed66ebd1ec11","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész-rendező szerint nem pusztán egy diákzavargásról van szó a Színház- és Filmművészeti Egyetem körül, hanem egy „felépített folyamatról”, igaz, utóbbiról nem sokat árult el.\r

\r

","shortLead":"A színész-rendező szerint nem pusztán egy diákzavargásról van szó a Színház- és Filmművészeti Egyetem körül, hanem...","id":"20210406_Nemcsak_Karoly_Az_az_ideologiai_vonal_amit_eddig_kepviselt_az_SZFE_frissitesre_szorul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf2a1025-7fd2-4020-bfcf-ed66ebd1ec11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0605a8df-a54c-41b3-9713-be49b0d9632d","keywords":null,"link":"/kultura/20210406_Nemcsak_Karoly_Az_az_ideologiai_vonal_amit_eddig_kepviselt_az_SZFE_frissitesre_szorul","timestamp":"2021. április. 06. 08:47","title":"Nemcsák Károly: Az az ideológiai vonal, amit eddig képviselt az SZFE, frissítésre szorul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy vélik, a mostani Színház-és Filmművészeti Egyetem már nem az, amelyiknek tagsági kérelmét annak idején elfogadták. ","shortLead":"Úgy vélik, a mostani Színház-és Filmművészeti Egyetem már nem az, amelyiknek tagsági kérelmét annak idején elfogadták. ","id":"20210407_SZFE_Europai_Szinhazi_Iskolak_es_Akademiak_Unioja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1633a87-fac3-4656-9510-13cf0419568b","keywords":null,"link":"/elet/20210407_SZFE_Europai_Szinhazi_Iskolak_es_Akademiak_Unioja","timestamp":"2021. április. 07. 13:52","title":"Kirakják az SZFE-t az Európai Színházi Iskolák és Akadémiák Uniójából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egy új jelentéssel igyekszik megmutatni azt, miként szorul vissza azoknak a videóknak a nézettsége, amelyek nem valók a YouTube-ra.","shortLead":"A Google egy új jelentéssel igyekszik megmutatni azt, miként szorul vissza azoknak a videóknak a nézettsége, amelyek...","id":"20210407_youtube_felhasznalasi_felteltelek_atlathatosagi_jelentes_violataive_view_rate_vvr","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e21bbb9b-ef5c-40b7-b78b-72502a89317f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210407_youtube_felhasznalasi_felteltelek_atlathatosagi_jelentes_violataive_view_rate_vvr","timestamp":"2021. április. 07. 15:03","title":"Bejött a YouTube húzása, egyre kevesebben néznek káros videókat az oldalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]