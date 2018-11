Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e1b73eba-6125-4c97-8c0b-db507a69f9ad","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Több felhasználó panaszkodik a Huawei aktuális csúcstelefonjának képernyőjére, különös, sarki fényre emlékeztető hatást vélnek felfedezni a kijelző szélein.","shortLead":"Több felhasználó panaszkodik a Huawei aktuális csúcstelefonjának képernyőjére, különös, sarki fényre emlékeztető hatást...","id":"20181105_huawei_mate_20_pro_kepernyo_zold_foltok_a_szeleken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1b73eba-6125-4c97-8c0b-db507a69f9ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38ed270c-562c-40a4-b5aa-2f934c7c6371","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_huawei_mate_20_pro_kepernyo_zold_foltok_a_szeleken","timestamp":"2018. november. 05. 13:03","title":"Furcsa gond van a Huawei legjobb telefonjának képernyőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9a3060d-3752-46e6-863a-8d9e3a5ad709","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20181104_wwf_elo_bolygo_index_rogan_miniszterelnoki_kabinetiroda_kucsszavas_netfigyeles_facebook_2018_q3_gyerekek_motorikus_kepessegek_huawei_apple_samsung","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9a3060d-3752-46e6-863a-8d9e3a5ad709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f30dd65c-939e-49ad-b952-08ff871a88f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181104_wwf_elo_bolygo_index_rogan_miniszterelnoki_kabinetiroda_kucsszavas_netfigyeles_facebook_2018_q3_gyerekek_motorikus_kepessegek_huawei_apple_samsung","timestamp":"2018. november. 04. 12:00","title":"Ez történt: bajban a Föld, lényegében segélykiáltást tett közzé a WWF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"132fe773-1c80-4699-ac48-b3b0e00ee207","c_author":"Murányi Gábor","category":"kultura","description":"Bulgária helyett Görögországban raboskodhatott csak A tolmács című regény hőse – ez a helyszínváltás volt a feltétele annak, hogy Gergely Ágnes felkavaró könyve 1972-ben megjelenhessen Magyarországon. Interjú a szerzővel.","shortLead":"Bulgária helyett Görögországban raboskodhatott csak A tolmács című regény hőse – ez a helyszínváltás volt a feltétele...","id":"201841__gergely_agnes__atolmacs_kalvariajarol_regenymentesrol__helyszini_export","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=132fe773-1c80-4699-ac48-b3b0e00ee207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad0f8639-8ff9-4bcc-84d2-3f527aa4f1e9","keywords":null,"link":"/kultura/201841__gergely_agnes__atolmacs_kalvariajarol_regenymentesrol__helyszini_export","timestamp":"2018. november. 04. 14:30","title":"Egy regénymentés története, avagy így (is) működött a cenzúra a szocializmusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77e1f0ee-d2c2-44d5-a681-c67515281b3f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két embert megölt, ötöt megsebesített, majd magával is végzett a 40 éves Scott Beierle, akiről kiderült, incel volt.","shortLead":"Két embert megölt, ötöt megsebesített, majd magával is végzett a 40 éves Scott Beierle, akiről kiderült, incel volt.","id":"20181104_Nogyulolo_ferfi_lovoldozott_a_floridia_jogastudioban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77e1f0ee-d2c2-44d5-a681-c67515281b3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee5d83ad-ddd3-4b42-992d-ca990dbb09b3","keywords":null,"link":"/vilag/20181104_Nogyulolo_ferfi_lovoldozott_a_floridia_jogastudioban","timestamp":"2018. november. 04. 11:52","title":"Nőgyűlölő férfi lövöldözött a floridia jógastúdióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21c52e71-e4f2-42e1-93ab-32c6afb3aefb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Veterán parlamenti tudósítók sem emlékeznek olyan képviselői esküre, amely előtt egy frakció kivonult volna az ülésteremből. A Demokratikus Koalíció ezt most megtette. A DK a kormánypárti Budai Gyula esetében az Országgyűlés egyik még életben lévő szokásjogát „rúgta fel” hétfőn azzal, hogy elhagyta az üléstermet, mielőtt a Fidesz képviselője belekezdett volna az eskü szövegébe.","shortLead":"Veterán parlamenti tudósítók sem emlékeznek olyan képviselői esküre, amely előtt egy frakció kivonult volna...","id":"20181104_Peldatlan_parlamenti_esku","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21c52e71-e4f2-42e1-93ab-32c6afb3aefb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f59ff6-8593-435c-941f-08318753d588","keywords":null,"link":"/itthon/20181104_Peldatlan_parlamenti_esku","timestamp":"2018. november. 04. 10:15","title":"Példátlan parlamenti eskü lett Budai Gyuláéból a DK miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dávid azzal kereste meg a TASZ-t, hogy édesanyja tavaly halt meg egy megyei jogú város kórházában. A férfi kórházi fertőzésre gyanakodott, de az ÁNTSZ a GDPR-ra hivatkozva elküldte őt, nem kapott meg minden szükséges papírt.","shortLead":"Dávid azzal kereste meg a TASZ-t, hogy édesanyja tavaly halt meg egy megyei jogú város kórházában. A férfi kórházi...","id":"20181104_Az_adatvedelmi_szabalyok_miatt_nem_mondta_el_az_ANTSZ_miert_halt_meg_az_anya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"998ef6bb-fe51-49de-9d42-ef2c80e73ac0","keywords":null,"link":"/itthon/20181104_Az_adatvedelmi_szabalyok_miatt_nem_mondta_el_az_ANTSZ_miert_halt_meg_az_anya","timestamp":"2018. november. 04. 09:07","title":"Az adatvédelmi szabályok miatt nem mondta el az ÁNTSZ, miért halt meg az anya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af253272-bc81-4f67-89b2-5307b133fdcf","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Minden piszoárra kis képernyőket szereltek, ahol folyamatosan élőben lehet követni a meccset. ","shortLead":"Minden piszoárra kis képernyőket szereltek, ahol folyamatosan élőben lehet követni a meccset. ","id":"20181105_A_Real_Madrid_stadionjaban_mostantol_az_sem_marad_le_semmirol_akinek_surgos_dolga_akad_a_mellekhelyisegben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af253272-bc81-4f67-89b2-5307b133fdcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5dc95af-53d9-4a34-bbda-c3bf4318cc67","keywords":null,"link":"/sport/20181105_A_Real_Madrid_stadionjaban_mostantol_az_sem_marad_le_semmirol_akinek_surgos_dolga_akad_a_mellekhelyisegben","timestamp":"2018. november. 05. 13:03","title":"A Real Madrid stadionjában az sem marad le semmiről, akinek sürgős dolga akad a mellékhelyiségben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b72fb407-5b5e-4c67-8fe1-e32f8e9ecc0f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem és a NASA szakemberei olyan drónt fejlesztettek ki, ami nagyban megkönnyítheti az eltűnt emberek megkeresését.","shortLead":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem és a NASA szakemberei olyan drónt fejlesztettek ki, ami nagyban megkönnyítheti...","id":"20181105_dron_mentoexpediicio_erdo_felderites_mit_nasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b72fb407-5b5e-4c67-8fe1-e32f8e9ecc0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02e49ee2-fbf6-42ac-89d0-dd09754aa67b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_dron_mentoexpediicio_erdo_felderites_mit_nasa","timestamp":"2018. november. 05. 13:33","title":"Kapott néhány pluszkütyüt a drón, életeket menthetnek vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]