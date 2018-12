Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ebac249a-a6f9-4225-a601-63429489ab6e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Gazdasági Versenyhivatal lépett.","shortLead":"A Gazdasági Versenyhivatal lépett.","id":"20181210_Porgos_napot_igert_a_nemet_gyogyszergyar_megbuntettek_erte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebac249a-a6f9-4225-a601-63429489ab6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"430504ff-4c65-4924-b0dd-45dc21895117","keywords":null,"link":"/kkv/20181210_Porgos_napot_igert_a_nemet_gyogyszergyar_megbuntettek_erte","timestamp":"2018. december. 10. 14:15","title":"Pörgős napot ígért a német gyógyszergyár, megbüntették érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ef600f0-8aa7-4399-9249-3520e37f05c4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem a Kétfarkú Kutyapárt teljesítette ugyan korábbi ígéretét, hogy hegyet hoz a síkvidékre, de síelni mégis lehet az alföldi városban pár hete. A mesterséges pálya gumiból van a hó helyett, de csúszik.","shortLead":"Nem a Kétfarkú Kutyapárt teljesítette ugyan korábbi ígéretét, hogy hegyet hoz a síkvidékre, de síelni mégis lehet...","id":"20181209_Ha_hegyet_nem_is_de_sipalyat_hoztak_Szegedre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ef600f0-8aa7-4399-9249-3520e37f05c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"922ba1b4-bb88-4948-a5d5-3bbbdc4a5dff","keywords":null,"link":"/kkv/20181209_Ha_hegyet_nem_is_de_sipalyat_hoztak_Szegedre","timestamp":"2018. december. 09. 10:55","title":"Ha hegyet nem is, de sípályát hoztak Szegedre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1910f52b-38a2-4c05-9f54-8bea89d22f2b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy nemzetközi kutatás szerint alig valaki ajánlaná a gyerekének a tanári pályát Magyarországon, de a társadalom szerint jóval több pénzt is kellene adni a tanároknak. ","shortLead":"Egy nemzetközi kutatás szerint alig valaki ajánlaná a gyerekének a tanári pályát Magyarországon, de a társadalom...","id":"20181209_Szornyen_rossz_velemennyel_vannak_a_magyarok_az_oktatasrol_es_a_tanari_fizetesekrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1910f52b-38a2-4c05-9f54-8bea89d22f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e61c9cfb-adf4-4ad2-8b97-201545e6446e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181209_Szornyen_rossz_velemennyel_vannak_a_magyarok_az_oktatasrol_es_a_tanari_fizetesekrol","timestamp":"2018. december. 09. 13:01","title":"Szörnyen rossz véleménnyel vannak a magyarok az oktatásról és a tanári fizetésekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"257cebdc-6df6-4b47-940d-283977464a77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"64 hasznos tárgyat rejt a kiságyként is funkcionáló doboz - még óvszert is. ","shortLead":"64 hasznos tárgyat rejt a kiságyként is funkcionáló doboz - még óvszert is. ","id":"20181210_80_eves_a_finn_babakelengye_mely_minimalisra_csokkentette_a_csecsemohalandosagot_Finnorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=257cebdc-6df6-4b47-940d-283977464a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14deb26f-5bea-48d0-a511-d928b7d7b1b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181210_80_eves_a_finn_babakelengye_mely_minimalisra_csokkentette_a_csecsemohalandosagot_Finnorszagban","timestamp":"2018. december. 10. 14:25","title":"80 éves a finn babakelengye, mely minimálisra csökkentette a csecsemőhalandóságot Finnországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd17bb4-827a-45c7-8dfa-8757f1dbc807","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ellenzéki frakciók parlamenti obstrukciót terveznek a munkaidőkeret emeléséről szóló fideszes törvényjavaslat miatt.","shortLead":"Ellenzéki frakciók parlamenti obstrukciót terveznek a munkaidőkeret emeléséről szóló fideszes törvényjavaslat miatt.","id":"20181210_Megakadalyoznak_a_Fideszt_hogy_elfogadja_a_rabszolgatorvenyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffd17bb4-827a-45c7-8dfa-8757f1dbc807&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80001b6a-57a0-48a8-b93e-51752d684a74","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Megakadalyoznak_a_Fideszt_hogy_elfogadja_a_rabszolgatorvenyt","timestamp":"2018. december. 10. 11:09","title":"Megakadályoznák a Fideszt, hogy elfogadja a „rabszolgatörvényt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"748d2364-224d-4cce-a8bd-d49c7ced679d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A korrupcióellenes világnap alkalmából alig győzték sorolni eredményeiket az állami szervek vezetői. ","shortLead":"A korrupcióellenes világnap alkalmából alig győzték sorolni eredményeiket az állami szervek vezetői. ","id":"20181210_Nehany_mondat_allami_szervek_vezetoitol_arrol_hogy_Magyarorszag_elen_jar_a_korrupcio_elleni_harcban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=748d2364-224d-4cce-a8bd-d49c7ced679d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b6c77c2-915c-4c81-b0e7-140136dacfdb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181210_Nehany_mondat_allami_szervek_vezetoitol_arrol_hogy_Magyarorszag_elen_jar_a_korrupcio_elleni_harcban","timestamp":"2018. december. 10. 14:34","title":"Néhány mondat állami szervek vezetőitől arról, hogy Magyarország élen jár a korrupció elleni harcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f09f3718-f803-4035-8fad-598fe1b41a29","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több francia nagyvárosban törtek ki összecsapások a most már Emmanuel Macron francia államfő lemondását követelő sárga mellényes tüntetők, és a rendőrök között. A rendfenntartók többek között Párizsban és Marseille-ben csaptak össze a tüntetőkkel, s könnygáz gránátokat, vízágyúkat és gumilövedékeket is bevetettek. Brüsszelben is megjelentek a sárga mellényesek, s belga fővárosban is komoly összecsapások törtek ki.","shortLead":"Több francia nagyvárosban törtek ki összecsapások a most már Emmanuel Macron francia államfő lemondását követelő sárga...","id":"20181208_Igy_telt_az_ujabb_zajos_szombat_Franciaorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f09f3718-f803-4035-8fad-598fe1b41a29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0879a32c-32c5-437c-a146-bff9c69eb543","keywords":null,"link":"/vilag/20181208_Igy_telt_az_ujabb_zajos_szombat_Franciaorszagban","timestamp":"2018. december. 08. 21:12","title":"Így telt az újabb zajos szombat Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8d79ce0-d476-4c21-928a-499ad228e1d3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eljött a december, és hamarosan itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar író, költő versével, novellájával, meséjével indulunk neki a napnak. Tartson velünk a 24 napon át, keresztül-kasul a magyar irodalom évtizedein és évszázadain!","shortLead":"Eljött a december, és hamarosan itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar...","id":"20181209_Adventi_irodalmi_naptar__december_9","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8d79ce0-d476-4c21-928a-499ad228e1d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f850921-4807-4e27-89e2-494ca92cf1e0","keywords":null,"link":"/kultura/20181209_Adventi_irodalmi_naptar__december_9","timestamp":"2018. december. 09. 08:02","title":"Adventi irodalmi naptár - december 9.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]