[{"available":true,"c_guid":"02480cdb-f52d-41bc-b61f-f39094405b57","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sky News ír arról egy vizsgálatra hivatkozva, hogy egyes slime-okban túl sok bór található, ami az egészségre ártalmas. ","shortLead":"A Sky News ír arról egy vizsgálatra hivatkozva, hogy egyes slime-okban túl sok bór található, ami az egészségre...","id":"20181213_slime_szlajm_ragacs_bor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02480cdb-f52d-41bc-b61f-f39094405b57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77282262-a745-403f-8bd0-66cde15dab99","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_slime_szlajm_ragacs_bor","timestamp":"2018. december. 13. 21:33","title":"Megvizsgáltak 13 slime-ot, és aggasztó dolog derült ki: a felük veszélyes anyagot tartalmaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45b660db-11f2-4a14-963e-0630219286bb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az olasz fegyveres erők katonái most már nem csak az utcán, de a műemlékeken belül is járőröznek.","shortLead":"Az olasz fegyveres erők katonái most már nem csak az utcán, de a műemlékeken belül is járőröznek.","id":"20181213_Strasbourg_utan_megerositettek_a_romai_Colosseum_es_Forum_Romanum_vedelmet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45b660db-11f2-4a14-963e-0630219286bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eedf76c-41d0-47ba-bb77-844e39a2a743","keywords":null,"link":"/vilag/20181213_Strasbourg_utan_megerositettek_a_romai_Colosseum_es_Forum_Romanum_vedelmet","timestamp":"2018. december. 13. 22:05","title":"Strasbourg után: megerősítették a római Colosseum és Forum Romanum védelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Állami Számvevőszék szerint a két ellenzéki párt nem teljesítette a számvevőszéki törvényben előírt közreműködési kötelezettségét a kampánypénzek ellenőrzésével kapcsolatban.A szervezet szerint a pártok nem reagáltak a megkeresésre, ezért kezdeményezték a költségvetési támogatásuk felfüggesztését. ","shortLead":"Az Állami Számvevőszék szerint a két ellenzéki párt nem teljesítette a számvevőszéki törvényben előírt közreműködési...","id":"20181214_allami_szamvevoszek_momentum_parbeszed_ellenorzes_kozremukodo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbdf8136-fa68-46d6-b5f6-39c34fa73a95","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_allami_szamvevoszek_momentum_parbeszed_ellenorzes_kozremukodo","timestamp":"2018. december. 14. 13:53","title":"ÁSZ: A Momentum és a Párbeszéd nem volt együttműködő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebf57c90-b5ff-42d0-812f-28e85331f283","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eldurvult a Kossuth téri tüntetés szerda este, a tüntetők dulakodtak a rendőrökkel, majd dobálták őket, a rendőrök válaszul többször is könnygázt vetettek be. Helyszínen lévő kollégáink beszámolói szerint előzetesen nem figyelmeztettek erre, és semmilyen felszólítás nem hangzott el.","shortLead":"Eldurvult a Kossuth téri tüntetés szerda este, a tüntetők dulakodtak a rendőrökkel, majd dobálták őket, a rendőrök...","id":"20181213_TASZ_rendorseg_tuntetes_fellepes_kossuth_ter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebf57c90-b5ff-42d0-812f-28e85331f283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9639b5ff-a485-4a8e-9df3-c0c622abdbd9","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_TASZ_rendorseg_tuntetes_fellepes_kossuth_ter","timestamp":"2018. december. 13. 15:32","title":"TASZ: Jogellenesen vetett be könnygázt a rendőrség a tüntetők ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45b8515d-6a3a-47b9-bd7e-eaa14e189835","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kövek és pingvinek minden mennyiségben. Meg persze a tengerpart.","shortLead":"Kövek és pingvinek minden mennyiségben. Meg persze a tengerpart.","id":"20181213_Mindig_egy_pingvinekkel_teli_szigetre_vagyott_Most_megveheti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45b8515d-6a3a-47b9-bd7e-eaa14e189835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2b8ac01-cbdc-4abf-9c65-0d96594f965c","keywords":null,"link":"/elet/20181213_Mindig_egy_pingvinekkel_teli_szigetre_vagyott_Most_megveheti","timestamp":"2018. december. 13. 11:08","title":"Mindig egy pingvinekkel teli szigetre vágyott? Most megveheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8ed8f82-cb2e-4c6b-ac64-2d849b22485c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Rossz versek egész gyártási tervét felborította Reisz Gábor azzal, hogy a film rendezőjeként a főszerepet is magára vette. Azt mondja azonban, hogy az alkotás egységét úgy tudta a leginkább biztosítani, ha a mű minden részletébe „belepofázott”.","shortLead":"A Rossz versek egész gyártási tervét felborította Reisz Gábor azzal, hogy a film rendezőjeként a főszerepet is magára...","id":"20181213_A_producerem_eleinte_sikitott_hogy_ne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8ed8f82-cb2e-4c6b-ac64-2d849b22485c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12bc7acc-6df3-4a0f-8ba1-7480cf75dc2f","keywords":null,"link":"/kultura/20181213_A_producerem_eleinte_sikitott_hogy_ne","timestamp":"2018. december. 13. 16:53","title":"„A producerem eleinte sikított, hogy ne”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bebfc30f-24aa-42cb-979a-cad6ede0fc08","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Áder János államfőhöz fordult pénteken az Európa Tanács (ET) emberi jogi biztosa a közigazgatási bírósági rendszer tervezett létrehozása ügyében.","shortLead":"Áder János államfőhöz fordult pénteken az Európa Tanács (ET) emberi jogi biztosa a közigazgatási bírósági rendszer...","id":"20181214_ader_janos_dunja_mijatovic_europa_tanacs_kozigazgatasi_birosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bebfc30f-24aa-42cb-979a-cad6ede0fc08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46977e9c-f791-441a-afae-77f4603a5570","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_ader_janos_dunja_mijatovic_europa_tanacs_kozigazgatasi_birosag","timestamp":"2018. december. 14. 10:45","title":"Ádernek üzentek Strasbourgból: Ne írja alá!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da940909-42cf-4dd4-a240-ddbe9a2ac374","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt embert vettek őrizetbe szerda éjjel a Kossuth téri tüntetésen. Egyikük a CEU hallgatója.","shortLead":"Öt embert vettek őrizetbe szerda éjjel a Kossuth téri tüntetésen. Egyikük a CEU hallgatója.","id":"20181213_Ot_tuntetot_tartoztattak_le_tegnap_ejjel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da940909-42cf-4dd4-a240-ddbe9a2ac374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53aea903-8085-4c0d-a425-1ef85cfa29cf","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Ot_tuntetot_tartoztattak_le_tegnap_ejjel","timestamp":"2018. december. 13. 10:24","title":"Öt tüntetőt tartóztattak le tegnap éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]