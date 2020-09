Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67eb771d-147f-43e8-a773-2a41bf09dfd9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy munkatársa megfertőződött, most a tesztek eredményeit várják.","shortLead":"Egy munkatársa megfertőződött, most a tesztek eredményeit várják.","id":"20200914_karantent_kern_andras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67eb771d-147f-43e8-a773-2a41bf09dfd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c15ec3d5-2718-42c6-bebc-47d67bd5ecb3","keywords":null,"link":"/elet/20200914_karantent_kern_andras","timestamp":"2020. szeptember. 14. 08:10","title":"Karanténba került Kern András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a58506e1-919a-4ead-b5f4-172d8bf23ccc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tízszer annyi dúsított uránnal rendelkezik Irán, mint amennyiről a 2015-ös atomalkuban megegyeztek.","shortLead":"Tízszer annyi dúsított uránnal rendelkezik Irán, mint amennyiről a 2015-ös atomalkuban megegyeztek.","id":"20200914_Tobb_mint_ezer_urandusito_centrifugat_mukodtetnek_Iranban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a58506e1-919a-4ead-b5f4-172d8bf23ccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c20a2dda-0233-4111-b728-02d479003496","keywords":null,"link":"/vilag/20200914_Tobb_mint_ezer_urandusito_centrifugat_mukodtetnek_Iranban","timestamp":"2020. szeptember. 14. 07:23","title":"Több mint ezer urándúsító centrifugát működtetnek Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30a07409-17a4-43cc-944e-e60c2b684c0d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tervezett időpontban nem tudják biztonságosan megtartani a gasztrofesztivált.","shortLead":"A tervezett időpontban nem tudják biztonságosan megtartani a gasztrofesztivált.","id":"20200914_csabai_kolbaszfesztival_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30a07409-17a4-43cc-944e-e60c2b684c0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49a4ad50-c501-4ccb-aa76-d0b90a6b96ab","keywords":null,"link":"/elet/20200914_csabai_kolbaszfesztival_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 14. 16:46","title":"A koronavírus miatt marad el a Csabai Kolbászfesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81cf78c1-7b2b-4b14-bd70-ddf279ab489e","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Négy év alatt 14 milliárd forint osztalékot fizetett tulajdonosainak az állami koncesszióban működő dohányboltellátó, eközben az államnak 2 milliárd forint koncessziós díjat juttatott. A nemzeti trafikokat felügyelő állami cég némi nyereséget tudott produkálni a dohánykövető rendszernek köszönhetően.","shortLead":"Négy év alatt 14 milliárd forint osztalékot fizetett tulajdonosainak az állami koncesszióban működő dohányboltellátó...","id":"20200914_Hatalmas_dohany_van_az_allamositott_dohanykereskedelemben_csak_nem_az_allamnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81cf78c1-7b2b-4b14-bd70-ddf279ab489e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"514b0095-662b-44a8-9935-26ba8b09dbc2","keywords":null,"link":"/kkv/20200914_Hatalmas_dohany_van_az_allamositott_dohanykereskedelemben_csak_nem_az_allamnak","timestamp":"2020. szeptember. 14. 11:00","title":"Hatalmas dohány van az államosított dohánykereskedelemben, csak nem az államnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"274fdadb-c663-4860-9b2c-135b073d2bc7","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az állami kockázatitőke-alap, a Hiventures elindította a nagyvállalati finanszírozási programját.","shortLead":"Az állami kockázatitőke-alap, a Hiventures elindította a nagyvállalati finanszírozási programját.","id":"20200914_150_milliardot_adnanak_a_magyar_nagycegeknek_hogy_megkuzdjenek_a_koronavirussal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=274fdadb-c663-4860-9b2c-135b073d2bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21668546-169b-404f-ab52-d1205612c9df","keywords":null,"link":"/kkv/20200914_150_milliardot_adnanak_a_magyar_nagycegeknek_hogy_megkuzdjenek_a_koronavirussal","timestamp":"2020. szeptember. 14. 12:30","title":"150 milliárdot adnának a magyar nagycégeknek, hogy megküzdjenek a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86750391-544b-4f8a-8157-d45e99e6feca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A készülék megőrizte a képeket, így tulajdonosa is jót nevetett rajtuk. ","shortLead":"A készülék megőrizte a képeket, így tulajdonosa is jót nevetett rajtuk. ","id":"20200915_majom_malajzia_lopott_telefon_szelfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86750391-544b-4f8a-8157-d45e99e6feca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0e4ec30-4e1d-4e96-aa85-e9ae708228ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20200915_majom_malajzia_lopott_telefon_szelfi","timestamp":"2020. szeptember. 15. 17:20","title":"Majom lopott telefont Malajziában, majd szelfiket csinált vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae72314-5524-40f0-8363-45fd187ce290","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Angelle Sampey új világrekordot állított fel az elektromos Harley-Davidsonnal. A LiveWire új rekordidőt és rekordsebességet ért el az indianapolisi Lucas Oil Raceway pályán a gyári elektromos motorok kategóriájában.","shortLead":"Angelle Sampey új világrekordot állított fel az elektromos Harley-Davidsonnal. A LiveWire új rekordidőt és...","id":"20200915_harley_davidson_livewire_vilagrekord_elektromos_motor_rekordsebesseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fae72314-5524-40f0-8363-45fd187ce290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dddd2d31-bd5f-4a7d-b170-0c5e8e466e40","keywords":null,"link":"/cegauto/20200915_harley_davidson_livewire_vilagrekord_elektromos_motor_rekordsebesseg","timestamp":"2020. szeptember. 15. 23:36","title":"Új világrekordot állított be a Harley-Davidson elektromos motorja, időben és sebességben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f27e55-f3c9-4634-8c7d-03743605d544","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SpaceX hamarosan újabb tesztet hajthat végre az űrhajóval, amellyel a vállalat tervei szerint az emberiség meghódíthatja a világűrt.","shortLead":"A SpaceX hamarosan újabb tesztet hajthat végre az űrhajóval, amellyel a vállalat tervei szerint az emberiség...","id":"20200915_spacex_starship_csillaghajo_urhajo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81f27e55-f3c9-4634-8c7d-03743605d544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f117258-b1a7-40fb-a96b-42d4550af17d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200915_spacex_starship_csillaghajo_urhajo","timestamp":"2020. szeptember. 15. 09:03","title":"18 kilométeres magasságba küldené fel a Csillaghajót a SpaceX – aztán egyben vissza is hozná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]