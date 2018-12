Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e5caf3d8-9c56-4452-a3dd-62005e2d340f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A meghatározott időszakban már semmilyen pirotechnikai eszközt nem lehet használni, még azokat sem, amelyeket pirotechnikusok kezelnek.","shortLead":"A meghatározott időszakban már semmilyen pirotechnikai eszközt nem lehet használni, még azokat sem, amelyeket...","id":"20181220_Tovabb_szigoritottak_a_teli_tuzijatekozast_korlatozo_rendeletet_Tatan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5caf3d8-9c56-4452-a3dd-62005e2d340f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae5d4766-9fea-45a6-9dd4-00b9bb30751a","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Tovabb_szigoritottak_a_teli_tuzijatekozast_korlatozo_rendeletet_Tatan","timestamp":"2018. december. 20. 18:58","title":"Tovább szigorították a téli tűzijátékozást korlátozó rendeletet Tatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1d7d996-2381-48c2-acbf-14057deaff8e","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A Központi Nyomozó Főügyészség több feljelentést is kapott az elmúlt tíz nap tüntetései után, egy esetben – a veréssel fenyegetett M. ügyében – nyomozást is indított. A TASZ szerint felesleges 2006-hoz hasonlítgatni a most történteket, mert a minimális túlkapás is megengedhetetlen. ","shortLead":"A Központi Nyomozó Főügyészség több feljelentést is kapott az elmúlt tíz nap tüntetései után, egy esetben – a veréssel...","id":"20181221_rendori_tulkapas_tuntetes_kossuth_ter_tuloratorveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1d7d996-2381-48c2-acbf-14057deaff8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f02c64ec-9ce1-464c-a04e-3c7f7f169890","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_rendori_tulkapas_tuntetes_kossuth_ter_tuloratorveny","timestamp":"2018. december. 21. 06:30","title":"\"Nem úgy van az, hogy a rendőrség akkor fúj egy kis könnygázt, amikor jónak látja\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe217848-11d4-4be7-9bcc-e3b0209615b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közben több minisztérium és állami hivatal alkalmazottai prémium nélkül maradtak.","shortLead":"Közben több minisztérium és állami hivatal alkalmazottai prémium nélkül maradtak.","id":"20181220_Meses_ev_vegi_jutalmat_kaptak_az_MNB_dolgozoi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe217848-11d4-4be7-9bcc-e3b0209615b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed717d12-e4b4-4615-a61f-d8cd3ab5b539","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Meses_ev_vegi_jutalmat_kaptak_az_MNB_dolgozoi","timestamp":"2018. december. 20. 15:43","title":"Mesés év végi jutalmat kaptak az MNB dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80f41e61-6b73-429f-8289-d9f3cfeca3f9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel 11 százalékkal nőtt az átlagkereset egy év alatt.","shortLead":"Közel 11 százalékkal nőtt az átlagkereset egy év alatt.","id":"20181220_327_ezer_forintos_atlagfizetest_mert_a_KSH","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80f41e61-6b73-429f-8289-d9f3cfeca3f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e060e329-16aa-4de3-952c-21f198e01b11","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_327_ezer_forintos_atlagfizetest_mert_a_KSH","timestamp":"2018. december. 20. 09:23","title":"327 ezer forintos átlagfizetést mért a KSH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0db8c94-9da5-4939-9485-60bf8f35a2da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A táblára pedig majdnem sikerült helyes angolsággal leírni, hogy Isten áldja meg a magyar munkásokat.","shortLead":"A táblára pedig majdnem sikerült helyes angolsággal leírni, hogy Isten áldja meg a magyar munkásokat.","id":"20181219_Rabszolgatorveny_Ferenc_papa_aldasat_kertek_a_magyar_munkasokra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0db8c94-9da5-4939-9485-60bf8f35a2da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f62a6b40-efc5-42e4-985d-5c41da14aa85","keywords":null,"link":"/elet/20181219_Rabszolgatorveny_Ferenc_papa_aldasat_kertek_a_magyar_munkasokra","timestamp":"2018. december. 19. 15:06","title":"Rabszolgatörvény: Ferenc pápa áldását kérték a magyar munkásokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04870639-fcf3-4291-8f7c-9876e62c2015","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem mindenki élhet a napfényes Kaliforniában, ahonnan a kocsi származik. ","shortLead":"Nem mindenki élhet a napfényes Kaliforniában, ahonnan a kocsi származik. ","id":"20181219_Kicsit_oda_kell_verni_a_Teslakilincsre_a_hidegben__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04870639-fcf3-4291-8f7c-9876e62c2015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46a1aa76-afe9-466b-b141-a84377341b91","keywords":null,"link":"/cegauto/20181219_Kicsit_oda_kell_verni_a_Teslakilincsre_a_hidegben__video","timestamp":"2018. december. 19. 17:54","title":"Kicsit oda kell verni a Tesla-kilincsre a hidegben? – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6232d03d-0004-4f28-bc86-379cfdd46327","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Idén december 22-ére várják az áruházi forgalom tetőpontját.","shortLead":"Idén december 22-ére várják az áruházi forgalom tetőpontját.","id":"20181220_Lego_kisauto_jatekbaba_tobbet_koltunk_iden_karacsonykor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6232d03d-0004-4f28-bc86-379cfdd46327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a016868c-a193-455f-8ed3-70838001f278","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Lego_kisauto_jatekbaba_tobbet_koltunk_iden_karacsonykor","timestamp":"2018. december. 20. 07:52","title":"Legó, kisautó, játék baba: többet költünk idén karácsonykor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dba7ba48-6b06-4481-a71b-826562593e26","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az utazási iroda oldala ma már elérhetetlen.\r

","shortLead":"Az utazási iroda oldala ma már elérhetetlen.\r

","id":"20181221_Magyarokat_is_kiutaztattak_az_oralis_szexszel_gyogyito_brazil_csodadoktorhoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dba7ba48-6b06-4481-a71b-826562593e26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb86309d-4945-48dd-911f-a0ec4c406654","keywords":null,"link":"/elet/20181221_Magyarokat_is_kiutaztattak_az_oralis_szexszel_gyogyito_brazil_csodadoktorhoz","timestamp":"2018. december. 21. 08:55","title":"Magyarokat is kiutaztattak az orális szexszel gyógyító brazil csodadoktorhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]