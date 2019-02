Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0ea051e-c66b-4981-9c28-e20bbf465283","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"Ne kényeskedjünk! Ereszkedjünk alá a hétköznapi politika mélységeibe.","shortLead":"Ne kényeskedjünk! Ereszkedjünk alá a hétköznapi politika mélységeibe.","id":"20190204_tgm_karacsony_hunvald_elovalasztas_jobbik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0ea051e-c66b-4981-9c28-e20bbf465283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c60c99e3-c2a3-4d30-bfb4-563422f454cf","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_tgm_karacsony_hunvald_elovalasztas_jobbik","timestamp":"2019. február. 04. 10:30","title":"TGM: Karácsony és Hunvald","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd6d204-f750-40b9-9653-792feb514b6e","c_author":"","category":"itthon","description":"Ezt csak a helyi szocialisták szeretnék.","shortLead":"Ezt csak a helyi szocialisták szeretnék.","id":"20190203_Meg_nem_fix_Hunvald_Gyorgy_polgarmesterjeloltsege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fd6d204-f750-40b9-9653-792feb514b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd01dae8-0790-4e2b-8c4b-7308e1cd3f3e","keywords":null,"link":"/itthon/20190203_Meg_nem_fix_Hunvald_Gyorgy_polgarmesterjeloltsege","timestamp":"2019. február. 03. 15:51","title":"Még nem fix Hunvald György polgármester-jelöltsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22774fc2-e6f0-425e-b4ba-5a66e511a5da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Stresszes napjai vannak Elon Musknak, hiszen két igen nehéz és fontos projektet is sikerrel kell teljesítenie. Hogy mekkora nyomás nehezedik rá, azt egy befektetőkkel zajló “beszélgetés” is jól jellemzi.","shortLead":"Stresszes napjai vannak Elon Musknak, hiszen két igen nehéz és fontos projektet is sikerrel kell teljesítenie...","id":"20190205_elon_musk_spacex_starship_csillaghajo_mars_utazas_starlink_internet_halozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22774fc2-e6f0-425e-b4ba-5a66e511a5da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4cd1f2b-193a-4772-a7cd-6ecee9205efc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_elon_musk_spacex_starship_csillaghajo_mars_utazas_starlink_internet_halozat","timestamp":"2019. február. 05. 10:33","title":"Elon Musk még soha nem volt olyan feszült, mint mostanság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fc0a444-68fa-47a2-a8d7-085c70b9423c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerintük a DK csak saját szabálytalanságainak elfedése érdekében rágalmazza az ÁSZ-t, náluk pedig minden rendben van.","shortLead":"Szerintük a DK csak saját szabálytalanságainak elfedése érdekében rágalmazza az ÁSZ-t, náluk pedig minden rendben van.","id":"20190204_Reagalt_az_ASZ_Fuggetlenek_vagyunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fc0a444-68fa-47a2-a8d7-085c70b9423c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"572c1f5c-a9f3-45d1-99cc-2a71321a8688","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Reagalt_az_ASZ_Fuggetlenek_vagyunk","timestamp":"2019. február. 04. 11:00","title":"Reagált az ÁSZ: Függetlenek vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e0889bf-9c88-4bd7-b43f-de319e364b07","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Három-három névre szűkült a lista, akik közül kikerül 2018 legjobb női, illetve férfi sportolója.","shortLead":"Három-három névre szűkült a lista, akik közül kikerül 2018 legjobb női, illetve férfi sportolója.","id":"20190204_Kihirdettek_kik_lehetnek_az_ev_sportoloi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e0889bf-9c88-4bd7-b43f-de319e364b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48cc51bf-cadb-40ce-95aa-8d190a9cc4b7","keywords":null,"link":"/sport/20190204_Kihirdettek_kik_lehetnek_az_ev_sportoloi","timestamp":"2019. február. 04. 12:21","title":"Kihirdették, kik lehetnek az év sportolói – ön kire szavazna?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hackerek éveken át gyűjtötték, így mostanra összesen több mint 900 GB méretűre dagadt az az adatbázis, amely nemrég kikerült a netre, és ami több mint 1 milliárd felhasználónév-jelszó párost (is) tartalmaz. Ezek között találhatóak meg Deutsch Tamás, Csányi Sándor és Tállai András belépési adatai is.","shortLead":"A hackerek éveken át gyűjtötték, így mostanra összesen több mint 900 GB méretűre dagadt az az adatbázis, amely nemrég...","id":"20190204_hackertamadas_jelszo_kiberbiztonsag_csanyi_sandor_tallai_andras_deutsch_tamas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8643feb1-06ad-4c01-9739-f9676c0215c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_hackertamadas_jelszo_kiberbiztonsag_csanyi_sandor_tallai_andras_deutsch_tamas","timestamp":"2019. február. 04. 15:33","title":"Fideszes politikusok és Csányi Sándor jelszava is kikerült a netre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51b838d2-e59b-43a0-80d2-63e1ee9beaec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezért nem kell impresszumot sem feltüntetniük. ","shortLead":"Ezért nem kell impresszumot sem feltüntetniük. ","id":"20190204_A_mediahatosag_szerint_nem_sajtotermek_a_Minden_Szo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51b838d2-e59b-43a0-80d2-63e1ee9beaec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a490c7b-e1a3-44b3-a1ce-e9b169f6dc8c","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_A_mediahatosag_szerint_nem_sajtotermek_a_Minden_Szo","timestamp":"2019. február. 04. 18:11","title":"A médiahatóság szerint nem sajtótermék a Minden Szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Varga István egykori fideszes országgyűlési képviselő Élet és Irodalmat járat, Magyar Narancsot olvas, és a napot Népszavával kezdi. Ő a Közép-európai Sajtó és Média Alapítvány kuratóriumi elnöke.","shortLead":"Varga István egykori fideszes országgyűlési képviselő Élet és Irodalmat járat, Magyar Narancsot olvas, és a napot...","id":"20190204_A_kormanyhu_mediaholding_vezetoje_szerint_a_konzervativ_oldalnak_nincs_komoly_ujsagja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd47a88d-4545-4c8d-9bc6-5dd53b012dad","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_A_kormanyhu_mediaholding_vezetoje_szerint_a_konzervativ_oldalnak_nincs_komoly_ujsagja","timestamp":"2019. február. 04. 15:28","title":"A kormányhű médiaholding vezetője szerint a konzervatív oldalnak nincs komoly újságja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]