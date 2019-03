Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3467c47b-ff24-4577-9dda-9f5714fd4ac9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Fidesz ökle sutba vágta a pörköltet, de csak a lengyel-magyar barátság kedvéért.","shortLead":"A Fidesz ökle sutba vágta a pörköltet, de csak a lengyel-magyar barátság kedvéért.","id":"20190323_Nemeth_Szilard_elarulta_a_magyar_gasztronomiat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3467c47b-ff24-4577-9dda-9f5714fd4ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"868a4520-ca72-4b58-b10d-5c8733fb47a2","keywords":null,"link":"/kultura/20190323_Nemeth_Szilard_elarulta_a_magyar_gasztronomiat","timestamp":"2019. március. 23. 16:49","title":"Németh Szilárd elárulta a magyar gasztronómiát, és vétett egy helyesírási hibát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72d691a1-0ffe-4200-9921-c6961ed6ffa6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"23 milliárd forint lett a 2018-as nyeresége, bevétele és hitelállománya is nőtt.","shortLead":"23 milliárd forint lett a 2018-as nyeresége, bevétele és hitelállománya is nőtt.","id":"20190322_Belehuzott_a_magyar_Raiffeisen_Bank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72d691a1-0ffe-4200-9921-c6961ed6ffa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f8cecec-882a-4517-98d1-3e00bf401d40","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190322_Belehuzott_a_magyar_Raiffeisen_Bank","timestamp":"2019. március. 22. 17:17","title":"Belehúzott a magyar Raiffeisen Bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ferenc pápa elfogadta a katolikus egyház gyermekmolesztálási botrányába keveredett Ricardo Ezzati bíboros, chilei érsek lemondását. Santiago de Chile érseki tisztségét ideiglenesen Celestino Ańos Braco, az észak-chilei Copiapó püspöke tölti be.","shortLead":"Ferenc pápa elfogadta a katolikus egyház gyermekmolesztálási botrányába keveredett Ricardo Ezzati bíboros, chilei érsek...","id":"20190323_A_papa_elfogadta_a_gyerekmolesztalasi_botranyaba_keveredett_ersek_lemondasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fc0fb1c-3613-45f4-9a1b-593072d3b755","keywords":null,"link":"/vilag/20190323_A_papa_elfogadta_a_gyerekmolesztalasi_botranyaba_keveredett_ersek_lemondasat","timestamp":"2019. március. 23. 14:08","title":"A pápa elfogadta a gyerekmolesztálási botrányába keveredett érsek lemondását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"741d8024-1a5f-4f74-9cd7-935c1be1d891","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Győzelmet hirdetett szombaton az Iszlám Állam dzsihadista szervezet felett Szíriában az amerikai támogatású kurd-arab fegyveres koalíció, a Szíriai Demokratikus Erők.","shortLead":"Győzelmet hirdetett szombaton az Iszlám Állam dzsihadista szervezet felett Szíriában az amerikai támogatású kurd-arab...","id":"20190323_Felszamoltak_az_Iszlam_Allam_utolso_bastyajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=741d8024-1a5f-4f74-9cd7-935c1be1d891&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c7f16b3-e3c3-45b4-ad5b-4d8d088704bd","keywords":null,"link":"/vilag/20190323_Felszamoltak_az_Iszlam_Allam_utolso_bastyajat","timestamp":"2019. március. 23. 08:26","title":"Felszámolták az Iszlám Állam utolsó bástyáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d79541eb-db35-40ef-89e5-13a6706a53f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Áprilisban mutatkozhat be a közönségnek a kínai Nubia legújabb okostelefonja, a Red Magic 3, amivel egyértelműen a játékosokat szeretnék megcélozni.","shortLead":"Áprilisban mutatkozhat be a közönségnek a kínai Nubia legújabb okostelefonja, a Red Magic 3, amivel egyértelműen...","id":"20190323_nubia_red_magic_3_okostelefon_gamer_telefon_akkumulator","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d79541eb-db35-40ef-89e5-13a6706a53f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7c094c2-1b1c-4dca-917a-a675a1eb1cd7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190323_nubia_red_magic_3_okostelefon_gamer_telefon_akkumulator","timestamp":"2019. március. 23. 11:03","title":"12 GB RAM és ventilátor is kerülhet az ütős új androidos telefonba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kell a pénz a határfalra, ezért elképzelhető, hogy a kecskeméti légibázis fejlesztésére ígért pénzt is abba teszik bele.","shortLead":"Kell a pénz a határfalra, ezért elképzelhető, hogy a kecskeméti légibázis fejlesztésére ígért pénzt is abba teszik bele.","id":"20190322_145_milliard_forinttol_eshet_el_Magyarorszag_Donald_Trump_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"251afeb4-f58e-4bb4-8591-a1b952fdf423","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190322_145_milliard_forinttol_eshet_el_Magyarorszag_Donald_Trump_miatt","timestamp":"2019. március. 22. 18:29","title":"14,5 milliárd forinttól eshet el Magyarország Donald Trump miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63e440ab-8d0b-4657-bc25-9a7bfae0eb6c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő szerint a gyerekközönség a hiedelemmel szemben nem a leghálásabb, inkább hálátlan, de tőlük tanulta meg, mit kell tenni ahhoz, hogy jól érezzék magukat vele.","shortLead":"A színésznő szerint a gyerekközönség a hiedelemmel szemben nem a leghálásabb, inkább hálátlan, de tőlük tanulta meg...","id":"20190324_Halasz_Judit_A_gyerekekre_figyelni_kell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63e440ab-8d0b-4657-bc25-9a7bfae0eb6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5544e2d6-d90a-48cf-89ed-cca957d6c6a2","keywords":null,"link":"/kultura/20190324_Halasz_Judit_A_gyerekekre_figyelni_kell","timestamp":"2019. március. 24. 07:35","title":"Halász Judit: A gyerekekre figyelni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47340fca-df2b-4e55-887b-82f5910dff61","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Harminc évvel ezelőtt az ellenzék számára hamar egyértelművé vált, hogy az állampárt hatalmát ellensúlyozó, egymást segítő koordináció elengedhetetlen. Megszületett az Ellenzéki Kerekasztal, ami egy idő után szögletessé változott. Az állampárt kénytelen volt egyenlő tárgyalófélként elfogadni az ellenzéket.","shortLead":"Harminc évvel ezelőtt az ellenzék számára hamar egyértelművé vált, hogy az állampárt hatalmát ellensúlyozó, egymást...","id":"20190322_Amikor_a_kozos_ellenzek_rest_utott_a_hatalom_pajzsan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47340fca-df2b-4e55-887b-82f5910dff61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4517052-b9ee-4790-be97-4965f390305e","keywords":null,"link":"/itthon/20190322_Amikor_a_kozos_ellenzek_rest_utott_a_hatalom_pajzsan","timestamp":"2019. március. 22. 17:01","title":"Amikor a közös ellenzék rést ütött a hatalom pajzsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]