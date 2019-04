Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20c69e0a-378c-4f00-bfb1-e8f5ce0bea54","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Győr-Moson-Sopron és Vas megyében több helyszínen végrehajtott, összehangolt akcióban öt embert vettek őrizetbe a rendőrök.","shortLead":"A Győr-Moson-Sopron és Vas megyében több helyszínen végrehajtott, összehangolt akcióban öt embert vettek őrizetbe...","id":"20190425_tek_nni_rendorseg_akcio_elfogas_drogterjesztok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20c69e0a-378c-4f00-bfb1-e8f5ce0bea54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05ab25bf-495c-4f71-b36f-0d8b0328b4eb","keywords":null,"link":"/itthon/20190425_tek_nni_rendorseg_akcio_elfogas_drogterjesztok","timestamp":"2019. április. 25. 05:59","title":"Videón, ahogy a rendőrség és a TEK lecsap a drogterjesztőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"104d45ce-9cd0-4573-addb-f64c31623372","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amy Schumer szerint az orvostudománynak nem kifizetődő olyan, csak a nők egy bizonyos csoportját érintő problémával foglalkoznia, mint a terhesség során fellépő súlyos és ismétlődő hányás. ","shortLead":"Amy Schumer szerint az orvostudománynak nem kifizetődő olyan, csak a nők egy bizonyos csoportját érintő problémával...","id":"20190424_A_veszes_terhessegi_hanyastol_szenvedo_Amy_Schumer_nekiment_a_szerinte_szexista_orvostudomanynak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=104d45ce-9cd0-4573-addb-f64c31623372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd693f5-3714-4df4-acf3-5bb0e3351773","keywords":null,"link":"/elet/20190424_A_veszes_terhessegi_hanyastol_szenvedo_Amy_Schumer_nekiment_a_szerinte_szexista_orvostudomanynak","timestamp":"2019. április. 25. 07:35","title":"A vészes terhességi hányástól szenvedő Amy Schumer nekiment a szerinte szexista orvostudománynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b042875f-2d5a-4303-9cad-313c3143e1c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az év eddigi legmelegebb napjai következnek, péntek este, szombaton aztán hidegfront hoz lehűlést és csapadékot az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint. ","shortLead":"Az év eddigi legmelegebb napjai következnek, péntek este, szombaton aztán hidegfront hoz lehűlést és csapadékot...","id":"20190425_nyari_meleg_napos_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b042875f-2d5a-4303-9cad-313c3143e1c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f83c24bf-2530-494d-a53f-ca1a40cd1d43","keywords":null,"link":"/itthon/20190425_nyari_meleg_napos_idojaras","timestamp":"2019. április. 25. 05:11","title":"Nyári meleg lesz ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f81cdd2-48a9-4f54-b94c-6ba4fe9e7283","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 15 ezer hajléktalan élhet az országban.","shortLead":"Összesen 15 ezer hajléktalan élhet az országban.","id":"20190425_Hajlektalantorveny_tobb_lett_a_hajlektalan_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f81cdd2-48a9-4f54-b94c-6ba4fe9e7283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7de493e9-90a6-4304-bfe1-4a9dc6a79183","keywords":null,"link":"/itthon/20190425_Hajlektalantorveny_tobb_lett_a_hajlektalan_Budapesten","timestamp":"2019. április. 25. 15:57","title":"Hajléktalantörvény: több lett a hajléktalan Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22db0cc2-1fe7-4163-9ac1-ce5b13103392","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az összes italozót felkeresi a választókerületében. Maroslelén kezdett. Maroslelén kezdett.","id":"20190426_Lazar_Janos_kocsmakat_jar_vegig_es_videot_csinal_rola","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22db0cc2-1fe7-4163-9ac1-ce5b13103392&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c242d0be-8c70-4d2c-841c-761fd42a89bc","keywords":null,"link":"/itthon/20190426_Lazar_Janos_kocsmakat_jar_vegig_es_videot_csinal_rola","timestamp":"2019. április. 26. 05:50","title":"Lázár János kocsmákat jár végig, és videót csinál róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Mészáros Lőrinc ennél jóval több beruházásban érdekelt.","shortLead":"Mészáros Lőrinc ennél jóval több beruházásban érdekelt.","id":"20190426_Egyetlen_terkepen_a_Meszaros_es_Meszaros_osszes_megrendelese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0604438-702e-40b9-b58a-ca6853bd6fbc","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190426_Egyetlen_terkepen_a_Meszaros_es_Meszaros_osszes_megrendelese","timestamp":"2019. április. 26. 13:29","title":"Egyetlen térképen a Mészáros és Mészáros összes megrendelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4018da98-3b1e-4c5b-bdbd-844d522d8960","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hemasziri Fernando azután adta be felmondását, hogy a terrortámadás után az állam hivatalosan is elismerte, hogy hibás abban, hogy bizonyos hírszerzési információk birtokában nem cselekedtek.","shortLead":"Hemasziri Fernando azután adta be felmondását, hogy a terrortámadás után az állam hivatalosan is elismerte, hogy hibás...","id":"20190425_Lemondott_a_Sri_Lankai_vedelmi_miniszterium_vezetoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4018da98-3b1e-4c5b-bdbd-844d522d8960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef360bcb-65ea-467c-8db6-6f0fe85db3ee","keywords":null,"link":"/vilag/20190425_Lemondott_a_Sri_Lankai_vedelmi_miniszterium_vezetoje","timestamp":"2019. április. 25. 17:11","title":"Lemondott a Srí Lanka-i védelmi minisztérium vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"717234fe-ea38-4a95-9870-463ba48b1212","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A prototípus kamiont most éppen igen hasznos feladatokra fogták be, autókat szállít valódi vásárlóknak.","shortLead":"A prototípus kamiont most éppen igen hasznos feladatokra fogták be, autókat szállít valódi vásárlóknak.","id":"20190426_Azert_meno_ahogy_a_Tesla_az_urkamionjaval_viszi_hazhoz_az_uj_Teslakat__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=717234fe-ea38-4a95-9870-463ba48b1212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"304ec5da-372b-4f76-a0e4-5f0cb150d181","keywords":null,"link":"/cegauto/20190426_Azert_meno_ahogy_a_Tesla_az_urkamionjaval_viszi_hazhoz_az_uj_Teslakat__video","timestamp":"2019. április. 26. 12:22","title":"Azért menő, hogy a Tesla az űrkamionjával viszi házhoz az új Teslákat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]