Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72bec5e7-8144-474c-88d1-791c3f0de2e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szülői Hang felmérése során hatezer embert kérdeztek meg, mit gondolnak a magyarországi nyelvoktatásról. Érdekes válaszok születtek.","shortLead":"A Szülői Hang felmérése során hatezer embert kérdeztek meg, mit gondolnak a magyarországi nyelvoktatásról. Érdekes...","id":"20191113_nyelvoktatas_angol_nyelv_nemet_oktatas_szuloi_hang","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72bec5e7-8144-474c-88d1-791c3f0de2e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"631db2b2-13df-4458-9d6c-7c6baddec24a","keywords":null,"link":"/itthon/20191113_nyelvoktatas_angol_nyelv_nemet_oktatas_szuloi_hang","timestamp":"2019. november. 13. 07:30","title":"Sok sebből vérzik a magyar nyelvoktatás a szülők szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc8aaf92-40c6-4c49-bdc9-cc70a69fff20","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Vagy kiszáradtak vagy a vízforrás keresése közben, az emberrel viaskodva pusztultak el elefántok Zimbabwéban az utóbbi időszakban. ","shortLead":"Vagy kiszáradtak vagy a vízforrás keresése közben, az emberrel viaskodva pusztultak el elefántok Zimbabwéban az utóbbi...","id":"20191112_Szomoru_fotok_dokumentaljak_hogyan_vegez_az_elefantokkal_a_honapok_ota_tarto_szarazsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc8aaf92-40c6-4c49-bdc9-cc70a69fff20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a944c5b-80d9-4dc6-b4c3-b9b33ec39e51","keywords":null,"link":"/elet/20191112_Szomoru_fotok_dokumentaljak_hogyan_vegez_az_elefantokkal_a_honapok_ota_tarto_szarazsag","timestamp":"2019. november. 12. 16:14","title":"Több mint kétszáz elefánttal végzett a hónapok óta tartó szárazság ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"590735c8-992a-4842-b573-9c8d22aea679","c_author":"Darvas Adrienne","category":"elet","description":"Az első modern leszbikusként emlegetik Anne Listert, a 18-19. század fordulóján élt brit földbirtokosnőt, akinek kultúr- és nőtörténeti jelentősége ennél jóval több. A kimagasló intelligenciájú Lister ugyanis nem elégedett meg a társadalom által számára felkínált szerepekkel: anatómiát tanult, politizált, utazgatott, sikeresen üzletelt és udvarolt – a részleteket pedig naplóiban megörökítette. ","shortLead":"Az első modern leszbikusként emlegetik Anne Listert, a 18-19. század fordulóján élt brit földbirtokosnőt, akinek...","id":"20191112_Ezek_a_nok_megsem_eltek_annyira_szuzi_eletet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=590735c8-992a-4842-b573-9c8d22aea679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61fcdb8b-4354-4779-8258-e9c97692f540","keywords":null,"link":"/elet/20191112_Ezek_a_nok_megsem_eltek_annyira_szuzi_eletet","timestamp":"2019. november. 12. 09:15","title":"Ezek a nők mégsem éltek annyira szűzi életet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"967bc732-25ae-4fd9-90ba-27b35f787760","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 4.0 literes V8-as Biturbo Mercedes-AMG GLC 63 S-nek meg sem kottyan a 300-as tempó.","shortLead":"A 4.0 literes V8-as Biturbo Mercedes-AMG GLC 63 S-nek meg sem kottyan a 300-as tempó.","id":"20191113_950_loeros_szabadidoautok_meg_az_Autobahnon_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=967bc732-25ae-4fd9-90ba-27b35f787760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"575536ad-635f-4427-acba-c8ef1aaf1fde","keywords":null,"link":"/cegauto/20191113_950_loeros_szabadidoautok_meg_az_Autobahnon_is","timestamp":"2019. november. 13. 10:31","title":"950 lóerős szabadidőautók még az Autobahnon is tiszteletet parancsolnak - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11bfcae2-18ac-449a-b2b1-0133a45a29ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rendben lezajlott a Merkúr újabb \"vándorlása\" hétfőn. A jelenségről rengeteg fotó készült, ezekből szemezgettünk.","shortLead":"Rendben lezajlott a Merkúr újabb \"vándorlása\" hétfőn. A jelenségről rengeteg fotó készült, ezekből szemezgettünk.","id":"20191111_merkur_atvonulas_foto_nap_2019_november_11_egi_jelenseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11bfcae2-18ac-449a-b2b1-0133a45a29ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e20e65d-caca-4907-8113-c0507d3670b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191111_merkur_atvonulas_foto_nap_2019_november_11_egi_jelenseg","timestamp":"2019. november. 11. 19:15","title":"Csodálatos képeken, ahogy a Merkúr átvonul a Nap előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"296f3597-fa39-4465-aada-b9483ae2b6b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyedi tekintetével fut be óriási karriert a neten.","shortLead":"Egyedi tekintetével fut be óriási karriert a neten.","id":"20191113_Megvan_az_uj_macskasztar_guluzeme_van_es_Potatonak_hivjak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=296f3597-fa39-4465-aada-b9483ae2b6b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a51aedd7-c505-4118-82a1-57e773d8bddd","keywords":null,"link":"/elet/20191113_Megvan_az_uj_macskasztar_guluzeme_van_es_Potatonak_hivjak","timestamp":"2019. november. 13. 12:12","title":"Megvan az új macskasztár, gülüszeme van, és Potatónak hívják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb406867-54aa-4344-8d94-f8bdaae02f34","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ez volt az első támadás azóta, hogy az ultrakonzervatív királyság enyhített a szórakoztatásra vonatkozó szabályokon, amelyek a nyolcvanas évek óta voltak érvényben.","shortLead":"Ez volt az első támadás azóta, hogy az ultrakonzervatív királyság enyhített a szórakoztatásra vonatkozó szabályokon...","id":"20191112_szaud_arabia_szorakoztatas_fesztival_fellepo_keses_tamadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb406867-54aa-4344-8d94-f8bdaae02f34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"806b2558-0978-470e-b2b7-2ec587000142","keywords":null,"link":"/vilag/20191112_szaud_arabia_szorakoztatas_fesztival_fellepo_keses_tamadas","timestamp":"2019. november. 12. 16:29","title":"Fellépés közben késeltek meg három előadót Rijádban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bb57d51-541b-4368-875c-ca9a643befcd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem, annál is fiatalabb.","shortLead":"Nem, annál is fiatalabb.","id":"20191111_encs_polgarmester_mikola_attila","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6bb57d51-541b-4368-875c-ca9a643befcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"178f0efb-ac41-4d73-950d-8473c8c5719d","keywords":null,"link":"/elet/20191111_encs_polgarmester_mikola_attila","timestamp":"2019. november. 11. 19:10","title":"Mit tippel, hány éves az ország legfiatalabb polgármestere?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]