[{"available":true,"c_guid":"8af78d45-476e-431e-a830-3bd4a2c55703","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az MSZP országgyűlési képviselője a miniszterelnökhöz fordul a Borsod megyei Kórházban történt feltétezett meddővé tétel ügyében. A politikus szerint lehetséges, hogy Magyarország legnagyobb egészségügyi botrányával állunk szemben. ","shortLead":"Az MSZP országgyűlési képviselője a miniszterelnökhöz fordul a Borsod megyei Kórházban történt feltétezett meddővé...","id":"20200119_Orban_Viktorhoz_fordul_Bangone_a_borsodi_korhaz_feltetelezett_illegalis_beavatkozasai_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8af78d45-476e-431e-a830-3bd4a2c55703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b59cea4a-a904-4431-85f3-ebc32e4f38c4","keywords":null,"link":"/itthon/20200119_Orban_Viktorhoz_fordul_Bangone_a_borsodi_korhaz_feltetelezett_illegalis_beavatkozasai_miatt","timestamp":"2020. január. 19. 14:26","title":"Orbán Viktorhoz fordul Bangóné a borsodi kórház feltételezett, illegális beavatkozásai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e22de82-e839-412e-96c6-f940e2dcadbf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mondhatni nem igazán adnak a véleményére.","shortLead":"Mondhatni nem igazán adnak a véleményére.","id":"20200118_Karacsony_fopolgarmesterkent_egyszer_sem_volt_meg_a_kozmedianal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e22de82-e839-412e-96c6-f940e2dcadbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2171772-2891-49c8-b054-02330c92821a","keywords":null,"link":"/itthon/20200118_Karacsony_fopolgarmesterkent_egyszer_sem_volt_meg_a_kozmedianal","timestamp":"2020. január. 18. 21:26","title":"Karácsony főpolgármesterként még egyszer sem volt a közmédiánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f3506a-4783-4ea9-bf51-914cb251d517","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy megyében maradt életben a köd miatti figyelmeztetés","shortLead":"Négy megyében maradt életben a köd miatti figyelmeztetés","id":"20200120_Az_orszag_nagy_reszerol_ma_eltunik_a_kod","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58f3506a-4783-4ea9-bf51-914cb251d517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4845339a-6d0e-4226-b3a1-21d1c7062988","keywords":null,"link":"/itthon/20200120_Az_orszag_nagy_reszerol_ma_eltunik_a_kod","timestamp":"2020. január. 20. 05:31","title":"Az ország nagy részéről ma eltűnik a köd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade624fe-b731-4e0c-a558-51fba94319d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hazugságnak nevezte a Borsod megyei kórház orvosigazgatója, hogy kényszersterilizáltak volna betegeket - számolt be az RTL Klub híradója.","shortLead":"Hazugságnak nevezte a Borsod megyei kórház orvosigazgatója, hogy kényszersterilizáltak volna betegeket - számolt be...","id":"20200119_Hazugsagnak_nevezte_hogy_kenyszersterilizaltak_volna_betegeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ade624fe-b731-4e0c-a558-51fba94319d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdcbaafd-1923-437a-9577-ad3c55b7c738","keywords":null,"link":"/itthon/20200119_Hazugsagnak_nevezte_hogy_kenyszersterilizaltak_volna_betegeket","timestamp":"2020. január. 19. 20:00","title":"Az orvosigazgató szerint hazugság, hogy kényszersterilizáltak volna betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f81e2baa-d738-4a2c-9c3b-255ad3bd3baa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az első két próbálkozását észrevették, a harmadik sikerült, de ott voltak a rendőrök is. ","shortLead":"Az első két próbálkozását észrevették, a harmadik sikerült, de ott voltak a rendőrök is. ","id":"20200118_Rendelobe_ment_lopni_a_hatvani_no_de_egybol_lebukott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f81e2baa-d738-4a2c-9c3b-255ad3bd3baa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e2d2598-59f3-4773-a643-424e8062ab3a","keywords":null,"link":"/itthon/20200118_Rendelobe_ment_lopni_a_hatvani_no_de_egybol_lebukott","timestamp":"2020. január. 18. 10:34","title":"Rendelőbe ment lopni a hatvani nő, de egyből lebukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c79a579f-1ca4-4ab0-a9cb-fc822501e7f7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szemétdíjról vitázik Budapest és a kormány; bemutatták az 50 ezer milliárd forintos klímavédelmi programot; korrupciónak minősítenék az orvosok a hálapénzt. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"A szemétdíjról vitázik Budapest és a kormány; bemutatták az 50 ezer milliárd forintos klímavédelmi programot...","id":"20200119_Es_akkor_budapest_klimavedelem_halapenz_futes_madarinfluenza_szalloda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c79a579f-1ca4-4ab0-a9cb-fc822501e7f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"020ccc36-5ac4-4a38-9719-477283cb6a20","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200119_Es_akkor_budapest_klimavedelem_halapenz_futes_madarinfluenza_szalloda","timestamp":"2020. január. 19. 07:00","title":"És akkor kiderült, hogyan költene el a kormány 50 ezer milliárd forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37eaf886-ccbc-48a8-8fa4-15c2306dc0a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A három országos napilapban 440 millió forintért hirdettek adófizetői pénzből decemberben. ","shortLead":"A három országos napilapban 440 millió forintért hirdettek adófizetői pénzből decemberben. ","id":"20200118_karacsony_ujsaghirdetes_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37eaf886-ccbc-48a8-8fa4-15c2306dc0a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d134e54-1b04-481f-8fcf-342e09e7973d","keywords":null,"link":"/itthon/20200118_karacsony_ujsaghirdetes_kormany","timestamp":"2020. január. 18. 17:23","title":"Ünnepek után is milliókért kívánt boldog karácsonyt hirdetésekben a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7506a00-0c67-4b87-91ac-7989dc27ef4f","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Még egyszer, minden jel szerint utoljára nekiveselkednek az európai döntéshozók annak, hogy egységesítsék a mobiltöltőket, és a jelenleg használatos háromféle helyett egyetlen egyfajta töltővel lehessen árulni okostelefonokat és sok más eszközt az Európai Unióban. Azt is szeretnék elérni, hogy töltő nélkül is vehessünk a boltban telefont, pár ezer forintot megspórolva. Jöhet a kábelkánaán – már ameddig egyáltalán van értelme kábelekről beszélni.","shortLead":"Még egyszer, minden jel szerint utoljára nekiveselkednek az európai döntéshozók annak, hogy egységesítsék...","id":"20200118_univerzalis_mobiltolto_szabvany_egysegesites_micro_usb_c_lightning_apple_europai_bizottsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7506a00-0c67-4b87-91ac-7989dc27ef4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f48ea01-9878-41b9-921b-3e6135f9384e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200118_univerzalis_mobiltolto_szabvany_egysegesites_micro_usb_c_lightning_apple_europai_bizottsag","timestamp":"2020. január. 18. 08:03","title":"Tudjon róla: csak egyfajta töltővel lehet majd tölteni a mobilokat az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]