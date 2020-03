Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7bdf3402-e6ae-4c88-bad9-d42fa4d8ca0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A diák sajnálja, hogy emberek így bánnak a fertőzöttek családtagjaival, és hálás az egészségügyi dolgozóknak, akik embertelen körülmények között is helytállnak. A fiút kiengedték a karanténból. ","shortLead":"A diák sajnálja, hogy emberek így bánnak a fertőzöttek családtagjaival, és hálás az egészségügyi dolgozóknak, akik...","id":"20200330_toldys_diak_tojasdobalas_feljelentes_karanten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bdf3402-e6ae-4c88-bad9-d42fa4d8ca0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"547cc1d6-e3f2-4d94-9be7-4b62cca07b3d","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_toldys_diak_tojasdobalas_feljelentes_karanten","timestamp":"2020. március. 30. 15:17","title":"Tojással dobálták meg a karanténba zárt toldys diák nagymamájának házát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"752ef4ba-1177-47cd-af6c-1f55737bc8e7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államokban folyamatosan nő a koronavírus által fertőzöttek és a járvány halottainak a száma.\r

\r

\r

","shortLead":"Az Egyesült Államokban folyamatosan nő a koronavírus által fertőzöttek és a járvány halottainak a száma.\r

\r

\r

","id":"20200330_Koronavirus_az_USAban_csak_New_Yorkban_tobb_mint_1000_ember_halt_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=752ef4ba-1177-47cd-af6c-1f55737bc8e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01454f1c-10cc-4dd3-8ee5-679ae04f00e5","keywords":null,"link":"/vilag/20200330_Koronavirus_az_USAban_csak_New_Yorkban_tobb_mint_1000_ember_halt_meg","timestamp":"2020. március. 30. 19:16","title":"Koronavírus az USA-ban: csak New Yorkban több mint 1000 ember halt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7eeeb92-190e-4276-9f61-ef72a4852de9","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Akadozik a külkereskedelem és vele az élelmiszerexport. Már csak emiatt sem kell félni attól, hogy veszélyben lenne a hazai ellátás, a mezőgazdaságban azonban emelkednek a beszerzési árak, miközben az eladásiak csökkennek.","shortLead":"Akadozik a külkereskedelem és vele az élelmiszerexport. Már csak emiatt sem kell félni attól, hogy veszélyben lenne...","id":"202013__mezogazdasag_es_virus__fuvargondok__kulkereskedelem__paradicsompara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7eeeb92-190e-4276-9f61-ef72a4852de9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24fe483d-f64d-4b9e-97e5-fc118e72d36f","keywords":null,"link":"/360/202013__mezogazdasag_es_virus__fuvargondok__kulkereskedelem__paradicsompara","timestamp":"2020. március. 30. 11:00","title":"\"A tőgyet nem tudjuk leállítani\" – élelmiszer lesz, bármekkora legyen is a válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A cég létrehozott egy 10 millió dolláros segélyalapot is, hogy segítse a tulajdonosokat a koronavírus-járvány alatt.","shortLead":"A cég létrehozott egy 10 millió dolláros segélyalapot is, hogy segítse a tulajdonosokat a koronavírus-járvány alatt.","id":"20200331_250_millio_dollarral_segiti_az_Airbnb_a_szallasadokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f450d83b-ff0c-4616-bc73-6c9c0b50d2a6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200331_250_millio_dollarral_segiti_az_Airbnb_a_szallasadokat","timestamp":"2020. március. 31. 13:26","title":"250 millió dollárral segíti a szállásadókat az Airbnb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d908b41-25a2-4930-8e2e-950aa31f5919","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kérdés az, hogy aki felépült, elkaphatja-e újra a betegséget. Hamarosan ezt is tesztelik Magyarországon. Kedden is tájékoztatott az Operatív Törzs.","shortLead":"A kérdés az, hogy aki felépült, elkaphatja-e újra a betegséget. Hamarosan ezt is tesztelik Magyarországon. Kedden is...","id":"20200331_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_keddi_tajekoztatoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d908b41-25a2-4930-8e2e-950aa31f5919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d78b1546-0854-464b-bba0-78e85c3db111","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_keddi_tajekoztatoja","timestamp":"2020. március. 31. 11:20","title":"Még nem tesztelik a felgyógyult koronavírusos betegeket, de fogják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Újabb két magyar áldozat, meghosszabbítják a korlátozásokat az USA-ban, rengeteg otthoni sportszert vásárolnak. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Újabb két magyar áldozat, meghosszabbítják a korlátozásokat az USA-ban, rengeteg otthoni sportszert vásárolnak...","id":"20200330_Radar360_Munkaba_alltak_a_korhazparancsnokok_koronavirusos_a_gyori_jegyzo_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7ff204d-6d50-4d75-882e-bdfdd04724a3","keywords":null,"link":"/360/20200330_Radar360_Munkaba_alltak_a_korhazparancsnokok_koronavirusos_a_gyori_jegyzo_is","timestamp":"2020. március. 30. 08:00","title":"Radar360: Munkába álltak a kórházparancsnokok, koronavírusos a győri jegyző is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0caa609-1ef8-4568-b62a-673fa62eb084","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A legutóbbi adatok szerint újabb 66 ember halt meg a koronavírus okozta betegségben.\r

","shortLead":"A legutóbbi adatok szerint újabb 66 ember halt meg a koronavírus okozta betegségben.\r

","id":"20200330_koronavirus_fertozes_jarvany_nemetorszag_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0caa609-1ef8-4568-b62a-673fa62eb084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5323e972-0767-4663-9ed0-ff4f871f786a","keywords":null,"link":"/vilag/20200330_koronavirus_fertozes_jarvany_nemetorszag_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. március. 30. 09:31","title":"57 ezer fölött a fertőzések száma Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5699f21-6464-40db-8574-0a900097cb4b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Desmond Morris most 32 világfelforgató pályatársa portréját írta meg.","shortLead":"Desmond Morris most 32 világfelforgató pályatársa portréját írta meg.","id":"202013_konyv__portrerajzok_betukbol_desmond_morris_szurrealistak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5699f21-6464-40db-8574-0a900097cb4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9908385b-4eb0-42c5-bc17-44be1b50268a","keywords":null,"link":"/360/202013_konyv__portrerajzok_betukbol_desmond_morris_szurrealistak","timestamp":"2020. március. 30. 16:00","title":"A filozófia és a pletyka mestere is a világhírű zoológus-szürrealista ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]