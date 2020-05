Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d7e9a93-0ba0-4aa8-9462-7a1dcc3751d2","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A különleges gazdasági övezetek kialakítása miatt egyes települések jelentős bevételeket veszítenek, azokat a megyék kapják. A kormány szerint az önkormányzatok nem veszítenek.","shortLead":"A különleges gazdasági övezetek kialakítása miatt egyes települések jelentős bevételeket veszítenek, azokat a megyék...","id":"20200513_A_kormany_csusztatva_magyarazza_az_onkormanyzatok_karara_letrehozando_ovezeteket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d7e9a93-0ba0-4aa8-9462-7a1dcc3751d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf363825-1918-463c-83cc-3dfeb92cb151","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200513_A_kormany_csusztatva_magyarazza_az_onkormanyzatok_karara_letrehozando_ovezeteket","timestamp":"2020. május. 13. 14:58","title":"A kormány csúsztatva magyarázza az önkormányzatok kárára létrehozandó övezeteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4da12fc9-a4b5-4f23-82eb-999d968a8364","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Robert Koch országos közegészségügyi intézet elnökhelyettese rendkívüli sajtótájékoztatót tartott a mutató emelkedése körüli nyugtalanság miatt.","shortLead":"A Robert Koch országos közegészségügyi intézet elnökhelyettese rendkívüli sajtótájékoztatót tartott a mutató emelkedése...","id":"20200512_koronavirus_jarvany_fertozes_nemetorszag_robert_koch_intezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4da12fc9-a4b5-4f23-82eb-999d968a8364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa000834-ee1c-4d91-af89-f102d3331b24","keywords":null,"link":"/vilag/20200512_koronavirus_jarvany_fertozes_nemetorszag_robert_koch_intezet","timestamp":"2020. május. 12. 14:17","title":"Elmagyarázta a német szakértő, miért nem kell pánikolni a reprodukciós ráta emelkedésétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"592b46c1-cf31-495e-959c-64c5fcf073d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Országszerte megnőtt az olcsóbb, 30 millió forintnál olcsóbb lakások iránti érdeklődés. Emellett fokozódott a nagyobb lakások iránti kereslet is.","shortLead":"Országszerte megnőtt az olcsóbb, 30 millió forintnál olcsóbb lakások iránti érdeklődés. Emellett fokozódott a nagyobb...","id":"20200513_A_karantenhatas_miatt_masmilyen_lakasokat_keresnek_a_magyarok_mint_korabban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=592b46c1-cf31-495e-959c-64c5fcf073d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d4cd516-aca6-4fbe-8970-b7ba25fc180f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200513_A_karantenhatas_miatt_masmilyen_lakasokat_keresnek_a_magyarok_mint_korabban","timestamp":"2020. május. 13. 11:39","title":"A karanténhatás miatt másmilyen lakásokat keresnek a magyarok, mint korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"592b46c1-cf31-495e-959c-64c5fcf073d8","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Tovább tart eladni a lakásokat, de a vevők már bátrabban alkudozhatnak.\r

","shortLead":"Tovább tart eladni a lakásokat, de a vevők már bátrabban alkudozhatnak.\r

","id":"20200513_Aprilisban_is_jelentos_volt_a_visszaeses_az_ingatlanpiacon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=592b46c1-cf31-495e-959c-64c5fcf073d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77104dc4-f0ea-46a7-874a-f9a3fa693aca","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200513_Aprilisban_is_jelentos_volt_a_visszaeses_az_ingatlanpiacon","timestamp":"2020. május. 13. 05:33","title":"Áprilisban is jelentős volt a visszaesés az ingatlanpiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7447009f-1717-4685-9b95-396d5aa5c100","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"iPhone Flip címmel került fel a YouTube-ra az a videó, amelynek készítői megálmodták, milyen lehet majd az Apple majdani összecsukható telefonja.","shortLead":"iPhone Flip címmel került fel a YouTube-ra az a videó, amelynek készítői megálmodták, milyen lehet majd az Apple...","id":"20200513_apple_iphone_flip_osszecsukhato_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7447009f-1717-4685-9b95-396d5aa5c100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ffcd94e-dc36-4c77-a4c9-1190cd49be7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_apple_iphone_flip_osszecsukhato_telefon","timestamp":"2020. május. 13. 18:03","title":"Ilyen is lehetne: videó készült az Apple elképzelt összecsukható iPhone-járól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd4ef3b-c821-4aeb-98b1-26295484e4a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lehet, hogy az otthon maradott kísérletező kedvű felhasználók érdeme a különféle Linux-verziók részesedésének növekedése. Ilyen rendszer a postmarketOS is, amely telefonokon és tableteken futhat.","shortLead":"Lehet, hogy az otthon maradott kísérletező kedvű felhasználók érdeme a különféle Linux-verziók részesedésének...","id":"20200513_postmarketos_telefonok_tablagepek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fd4ef3b-c821-4aeb-98b1-26295484e4a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e627dd0a-741f-4b24-a2d6-98f7ef6d6101","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_postmarketos_telefonok_tablagepek","timestamp":"2020. május. 13. 09:33","title":"Érdemes lesz megjegyezni ezt a nevet: postmarketOS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bdbcad7-267b-44ff-aefd-5d79c8251511","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Magyar Teátrumi Társaság 300 millió forintot kapott az Emberi Erőforrások Minisztériumától ingatlanvásárlásra a színházzal „összefüggésben”.","shortLead":"A Magyar Teátrumi Társaság 300 millió forintot kapott az Emberi Erőforrások Minisztériumától ingatlanvásárlásra...","id":"20200513_vidnyanszky_attila_magyar_teatrumi_tarsasag_karinthy_szinhaz_foldes_eszter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bdbcad7-267b-44ff-aefd-5d79c8251511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d6ed56c-cc96-43dc-83bc-4f85d0f88c48","keywords":null,"link":"/kultura/20200513_vidnyanszky_attila_magyar_teatrumi_tarsasag_karinthy_szinhaz_foldes_eszter","timestamp":"2020. május. 13. 15:27","title":"A Vidnyánszky vezette Magyar Teátrumi Társaságé lehet a Karinthy Színház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"808edd05-9499-41de-85d8-420a6a03d04b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A tej és a tojás is többe kerül.","shortLead":"A tej és a tojás is többe kerül.","id":"20200512_dragulas_gyumolcs_ksh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=808edd05-9499-41de-85d8-420a6a03d04b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bbe6e9e-5d18-4dff-92d4-5cdc9beeb0e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200512_dragulas_gyumolcs_ksh","timestamp":"2020. május. 12. 12:23","title":"Rég nem látott ütemben drágultak a gyümölcsök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]