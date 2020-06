Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2bb18523-5799-4df4-9912-5a1a12e3a59a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyjából egy évvel ezelőtt mutatott be a Samsung egy innovatív ötletet, egy olyan televíziót, amelyiket nemcsak vízszintes, hanem függőleges helyzetben is lehetett nézni. Dél-Korea után már az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban is megvásárolható, és hamarosan újabb piacokra is megérkezik.","shortLead":"Nagyjából egy évvel ezelőtt mutatott be a Samsung egy innovatív ötletet, egy olyan televíziót, amelyiket nemcsak...","id":"20200607_samsung_fuggoleges_televizio_4k_qled","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2bb18523-5799-4df4-9912-5a1a12e3a59a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73b079f8-f743-40bb-b0bb-22d995c5dc7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200607_samsung_fuggoleges_televizio_4k_qled","timestamp":"2020. június. 07. 14:03","title":"A Samsungnak van egy tévéje, amely függőlegesen is nézhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"851c2656-2f8e-42fb-938b-77dec3053828","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Nincs többé filléres repülőjegy, olcsó szállás: magyar szempontból 50 dolláros övezet lesz az NDK, vagyis itthon az államtól csak ennyi nyugati valutát vehetnek az utazáshoz.","shortLead":"Nincs többé filléres repülőjegy, olcsó szállás: magyar szempontból 50 dolláros övezet lesz az NDK, vagyis itthon...","id":"20200606_50_dollaros_ovezet_lesz_az_NDK","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=851c2656-2f8e-42fb-938b-77dec3053828&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ab5ff0-0041-4c06-a237-01db8f79f678","keywords":null,"link":"/360/20200606_50_dollaros_ovezet_lesz_az_NDK","timestamp":"2020. június. 06. 17:00","title":"Még volt NDK, de a magyaroknak már NSZK lett – \"Eljött a paradicsom\", 1990. június 5.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b115f06-5c9b-4b18-862e-efae890fdfd4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az egészfejes álarc a Mission Impossible forgatásakor költséges filmtrükk volt, újabban viszont bárki megrendelheti ázsiai internetes boltokból is.","shortLead":"Az egészfejes álarc a Mission Impossible forgatásakor költséges filmtrükk volt, újabban viszont bárki megrendelheti...","id":"202023__elethu_maszkok__fekete_feheren__rugalmas_szoros__fejjatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b115f06-5c9b-4b18-862e-efae890fdfd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a501b709-159e-4803-b93c-f9ae9cf31ebe","keywords":null,"link":"/360/202023__elethu_maszkok__fekete_feheren__rugalmas_szoros__fejjatek","timestamp":"2020. június. 07. 08:30","title":"Potom pénzért vásárolható hiperrealisztikus álarc, melynek 10-ből 9 ember bedől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76533a6a-6735-4f1d-b89d-61021533414c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem sok ennél újabb, illetve ennél kevesebbet használt lengyel kis Fiat szaladgál az utakon. ","shortLead":"Nem sok ennél újabb, illetve ennél kevesebbet használt lengyel kis Fiat szaladgál az utakon. ","id":"20200608_utolso_szerias_kispolszkit_kinalnak_eladasra_budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76533a6a-6735-4f1d-b89d-61021533414c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fcdfc9c-e443-422a-9aa7-9f2433463825","keywords":null,"link":"/cegauto/20200608_utolso_szerias_kispolszkit_kinalnak_eladasra_budapesten","timestamp":"2020. június. 08. 06:41","title":"Utolsó szériás Kispolszkit kínálnak eladásra Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da787e4d-cb31-4bf8-9fd5-4281b38a9dce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Séfből és DJ-ből teherautósofőr, ékszerbolti eladóból mezőgazdasági munkás lett – így éltek túl a magyar munkavállalók a válságot.\r

","shortLead":"Séfből és DJ-ből teherautósofőr, ékszerbolti eladóból mezőgazdasági munkás lett – így éltek túl a magyar munkavállalók...","id":"20200606_Munkajukat_vesztett_magyarokrol_ir_a_Reuters","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da787e4d-cb31-4bf8-9fd5-4281b38a9dce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"920b47f1-5325-4090-b954-14b956ea67b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200606_Munkajukat_vesztett_magyarokrol_ir_a_Reuters","timestamp":"2020. június. 06. 17:50","title":"Munkájukat vesztett magyarokról ír a Reuters","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04854f7b-9e12-4df9-8a1d-315a679a56b7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 23 éves francia szélső 56 millió eurót érhet.","shortLead":"A 23 éves francia szélső 56 millió eurót érhet.","id":"20200607_Eladja_Dembelet_a_Barcelona","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04854f7b-9e12-4df9-8a1d-315a679a56b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e308c3-e564-4ce9-9203-17b2f1bdd4e8","keywords":null,"link":"/sport/20200607_Eladja_Dembelet_a_Barcelona","timestamp":"2020. június. 07. 13:05","title":"Eladja Dembelét a Barcelona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a29f84-99c0-42fc-92ef-264bf2fbf5c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A New York-i rendőrség nyomozói részlegének elnöke szerint bármely rendőrség finanszírozásának megvonása recept a katasztrófára.","shortLead":"A New York-i rendőrség nyomozói részlegének elnöke szerint bármely rendőrség finanszírozásának megvonása recept...","id":"20200608_Feloszlatja_a_rendorseget_a_minneapolisi_onkormanyzat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9a29f84-99c0-42fc-92ef-264bf2fbf5c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cc48743-1260-4500-8c81-85afc59b70e4","keywords":null,"link":"/vilag/20200608_Feloszlatja_a_rendorseget_a_minneapolisi_onkormanyzat","timestamp":"2020. június. 08. 05:10","title":"Feloszlatja a rendőrséget a minneapolisi önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nyári meleg jön, felhőszakadásokkal.","shortLead":"Nyári meleg jön, felhőszakadásokkal.","id":"20200607_Olyan_idojarast_kapunk_amilyen_amugy_is_varhato_ilyenkor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a046475b-9985-4f2e-bf2a-dfdd57b38d41","keywords":null,"link":"/itthon/20200607_Olyan_idojarast_kapunk_amilyen_amugy_is_varhato_ilyenkor","timestamp":"2020. június. 07. 17:59","title":"Olyan időjárást kapunk, amilyen amúgy is várható ilyenkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]