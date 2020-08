Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"961910f0-2a61-4242-b20b-c9342c55be2f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szvetlana Cihanouszkaja biztonságban van.","shortLead":"Szvetlana Cihanouszkaja biztonságban van.","id":"20200811_Litvaniaban_menekult_a_feherorosz_ellenzeki_elnokjelolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=961910f0-2a61-4242-b20b-c9342c55be2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c470397e-bfc4-43d8-a139-bdfc92dd13d7","keywords":null,"link":"/vilag/20200811_Litvaniaban_menekult_a_feherorosz_ellenzeki_elnokjelolt","timestamp":"2020. augusztus. 11. 08:14","title":"Litvániába menekült a fehérorosz ellenzéki elnökjelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31579dc1-750b-47bc-b01e-84d2d10a16e8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Háromezer éves tárgyakat talált a földben egy fémdetektoros kincskereső Skóciában. A leletek közt gyűrűk, csatok és egy kard is van.","shortLead":"Háromezer éves tárgyakat talált a földben egy fémdetektoros kincskereső Skóciában. A leletek közt gyűrűk, csatok és...","id":"20200810_femdetektor_kincskereso_skocia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31579dc1-750b-47bc-b01e-84d2d10a16e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78304c36-5f72-48f8-bbff-e04041c59260","keywords":null,"link":"/tudomany/20200810_femdetektor_kincskereso_skocia","timestamp":"2020. augusztus. 10. 17:21","title":"Amatőr kincskereső bukkant \"országos jelentőségű\" tárgyakra Skóciában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3b55728-3dff-422a-bd88-e66d391d45b3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Helyenként viharos szélre és jégesőre is számítani kell.","shortLead":"Helyenként viharos szélre és jégesőre is számítani kell.","id":"20200810_zivatar_felhoszakadas_idojaras_figyelmeztetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3b55728-3dff-422a-bd88-e66d391d45b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b8793fc-af3d-40a7-beb0-4de5a53db505","keywords":null,"link":"/itthon/20200810_zivatar_felhoszakadas_idojaras_figyelmeztetes","timestamp":"2020. augusztus. 10. 19:47","title":"A fél országban zivatarra, felhőszakadásra figyelmeztetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"179a1fa9-b1dd-49af-9396-424ea80f3603","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lassan eléri a 20 milliót a regisztrált fertőzöttek száma.","shortLead":"Lassan eléri a 20 milliót a regisztrált fertőzöttek száma.","id":"20200810_Vilag_koronavirusjarvany_fertozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=179a1fa9-b1dd-49af-9396-424ea80f3603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3b23ffc-e8ac-4bc3-a0a7-011cc17b5261","keywords":null,"link":"/vilag/20200810_Vilag_koronavirusjarvany_fertozes","timestamp":"2020. augusztus. 10. 06:47","title":"Már több mint 730 ezren haltak meg a koronavírus-járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a4636ec-433a-4c27-8fab-ada086d8b83d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Továbbra is ezrek tüntetnek Bejrút belvárosában, a rendőrségnek egyelőre sikerült megvédeni az ostromlott állami hivatalokat. Közben Hasszan Diab miniszterelnök bejelentette, előrehozott választásokat tartanak az országban, hogy megoldódjon a múlt heti katasztrofális robbanás által tovább mélyített belpolitikai válság.","shortLead":"Továbbra is ezrek tüntetnek Bejrút belvárosában, a rendőrségnek egyelőre sikerült megvédeni az ostromlott állami...","id":"20200809_A_bejruti_katasztrofa_utan_kielezodik_a_libanoni_valsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a4636ec-433a-4c27-8fab-ada086d8b83d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eced8e7-fc0b-4d57-9b10-54f124d921d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200809_A_bejruti_katasztrofa_utan_kielezodik_a_libanoni_valsag","timestamp":"2020. augusztus. 09. 15:16","title":"A bejrúti katasztrófa után kiéleződik a libanoni válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a225a6a-82d3-4211-952f-0cf191ea4450","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Több forgatókönyvön is gondolkodnak az iskolák arról, hogyan is nézhet ki a következő tanév, azonban ehhez – többekkel folytatott beszélgetés alapján – támpontokat nem kapnak. A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke azt mondta, az ő részvételével a köznevelési munkacsoportnak nem volt még olyan ülése, amelyen megvitatták volna a lehetőségeket. Tovább erősíti a bizonytalanságot, hogy a tanév rendjéről szóló rendelet több hónapos csúszásban van. ","shortLead":"Több forgatókönyvön is gondolkodnak az iskolák arról, hogyan is nézhet ki a következő tanév, azonban ehhez – többekkel...","id":"20200810_tanevkezdes_emmi_pedagogus_diak_iskola_tanar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a225a6a-82d3-4211-952f-0cf191ea4450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8489a5ca-5d4c-46e3-a128-c8e0ed14d1b5","keywords":null,"link":"/itthon/20200810_tanevkezdes_emmi_pedagogus_diak_iskola_tanar","timestamp":"2020. augusztus. 10. 06:30","title":"Lehet, hogy van kész forgatókönyve a kormánynak a tanévről, csak senki nem tud róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e18ecb8e-c150-4bbd-b3d9-37f49015be2c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy amerikai vállalkozó anya a XXI. századhoz igazította a malacpersely és a takarékbélyeg fogalmát.","shortLead":"Egy amerikai vállalkozó anya a XXI. századhoz igazította a malacpersely és a takarékbélyeg fogalmát.","id":"202032_digitalis_malacpersely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e18ecb8e-c150-4bbd-b3d9-37f49015be2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea611ace-9e73-43cd-8c38-e48500d2b9bf","keywords":null,"link":"/360/202032_digitalis_malacpersely","timestamp":"2020. augusztus. 11. 12:00","title":"Ezek a mai 9 évesek! A bicikli mellé befektetési számlát kérnek szülinapra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b749c4f2-d0be-4ab9-b235-56e1b97156b3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem kell lelkifurdalást éreznie annak, aki egyszer-egyszer túl sokat eszik, ha egyébként egészségesen étkezik – állítják brit kutatók a British Journal of Nutrition folyóiratban. ","shortLead":"Nem kell lelkifurdalást éreznie annak, aki egyszer-egyszer túl sokat eszik, ha egyébként egészségesen étkezik –...","id":"202032_pizzakiserlet_szabad_neha_bunozni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b749c4f2-d0be-4ab9-b235-56e1b97156b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"310c1969-d5e7-4632-8b77-017c0208bb52","keywords":null,"link":"/360/202032_pizzakiserlet_szabad_neha_bunozni","timestamp":"2020. augusztus. 10. 15:30","title":"Mennyire nagy baj, ha valaki csal az egészséges étkezéssel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]