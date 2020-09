Tardos Gergely, az OTP Elemzési Központjának igazgatója szerint a koronavírus várhatóan kisebb léket fog ütni az ingatlanpiacon, mint a 2008-as válság. Az árakat és a bérleti díjakat alapvetően most is a jövedelem változása fogja meghatározni. Mivel az ingatlanpiacon a kereslet és a kínálat a szektor jellegéből fakadóan késéssel követi egymást, a fordulópontokon nagy áresések vagy emelkedések figyelhetők meg, és a bérleti díjak is kilenghetnek ilyenkor. „A jelenlegi helyzet nem túl kedvező: az árak magasan vannak, a csőben számos fejlesztés áll, idén mély lesz a recesszió, és gyenge a forint” magyarázta a Portfólió csütörtöki ingatlankonferenciáján az elemző, aki ugyanakkor úgy véli, már el is indult a kilábalás, hiszen kevésbé túlfűtött a piac, és az üresedés akár 15 százalék alatt is megállhat. „A home office inkább csak a hosszú távú keresletet tudja mérsékelni az irodapiacon, jövőre már felpattanó gazdasági aktivitásra kell számítanunk. A bankok továbbra is akarnak hitelezni, amit az MNB is támogat. A kamatok Európában alacsonyak maradnak, a forint árfolyamában további leértékelődésre nem számítanék. Összességében nem indítanék új projektet, de ami a csőben van, azt befejezném” – véli a szakértő.