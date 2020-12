Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b200ea9c-ee1b-4427-b0b4-eddb624980cc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rendhagyó zárása egy sikeres időszaknak.","shortLead":"Rendhagyó zárása egy sikeres időszaknak.","id":"20201130_Kalapaccsal_vertek_szet_tulajdonosai_a_ket_Michelincsillagos_budapesti_ettermet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b200ea9c-ee1b-4427-b0b4-eddb624980cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0000fdb-eca6-4977-9a05-1fa2e3ef2d96","keywords":null,"link":"/kkv/20201130_Kalapaccsal_vertek_szet_tulajdonosai_a_ket_Michelincsillagos_budapesti_ettermet","timestamp":"2020. november. 30. 15:39","title":"Kalapáccsal verték szét tulajdonosai a két Michelin-csillagos budapesti éttermet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b4b1d92-8357-4e85-bfad-dcc47fd1d376","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Izrael mellett a Mudzsaheddin Khalkot is azzal vádolja a teheráni vezetés, hogy köze volt Mohszan Farizade iráni atomtudós pénteki meggyilkolásához. A tudóst az iráni hatóságok szerint távirányítós fegyverekkel ölték meg.","shortLead":"Izrael mellett a Mudzsaheddin Khalkot is azzal vádolja a teheráni vezetés, hogy köze volt Mohszan Farizade iráni...","id":"20201130_A_szamuzott_ellenzeket_is_vadolja_vezeto_atomtudosa_megolesevel_Iran","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b4b1d92-8357-4e85-bfad-dcc47fd1d376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e4497d-4d27-45ed-91ca-6a5304c00bfb","keywords":null,"link":"/vilag/20201130_A_szamuzott_ellenzeket_is_vadolja_vezeto_atomtudosa_megolesevel_Iran","timestamp":"2020. november. 30. 20:48","title":"A száműzött ellenzéket is vádolja vezető atomtudósa megölése miatt Irán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7af8af7-49ad-4ea0-9b11-18e23c9a0f1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az utóbbi idők egyik legnagyobb műszaki cikkes akciójával állt elő az Egyesült Államokban a Samsung. A hír be is járta a tengerentúli médiát. De még ezzel együtt sem valószínű, hogy sokan kapkodtak volna az okostévé iránt.","shortLead":"Az utóbbi idők egyik legnagyobb műszaki cikkes akciójával állt elő az Egyesült Államokban a Samsung. A hír be is járta...","id":"20201130_samsung_q900_tv_black_friday_amerikaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7af8af7-49ad-4ea0-9b11-18e23c9a0f1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8b6377e-8ccd-4185-8436-721784bfd923","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_samsung_q900_tv_black_friday_amerikaban","timestamp":"2020. november. 30. 09:03","title":"Black Friday: akadt olyan tévé, ami 15 millióval volt leértékelve Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A milliárdos elévülhetetlen érdemeket szerzett a város és polgárainak fejlődésében. ","shortLead":"A milliárdos elévülhetetlen érdemeket szerzett a város és polgárainak fejlődésében. ","id":"20201130_meszaros_lorinc_eszek_diszpolgar_nk_osijek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25202c62-a0cd-4a01-b8be-fe9c3e2e9111","keywords":null,"link":"/kkv/20201130_meszaros_lorinc_eszek_diszpolgar_nk_osijek","timestamp":"2020. november. 30. 20:28","title":"Díszpolgári címmel köszönte meg Mészáros Lőrincnek Eszék, hogy jobb lett a foci","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd96b8d4-ab4d-4565-9200-1387d2a3a521","c_author":"Cikatridina","category":"brandchannel","description":"Bár a hüvelyszárazság leginkább a változókorban lévő nőket érinti, a probléma előfordulhat a fiatalabb korosztálynál is. Számtalan oka lehet a tüneteknek, és jellemző, hogy az érintettek többsége tabuként kezeli ezt a témát. \r

","shortLead":"Bár a hüvelyszárazság leginkább a változókorban lévő nőket érinti, a probléma előfordulhat a fiatalabb korosztálynál...","id":"cikatridina_20201130_tabu_intim_problema_nok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd96b8d4-ab4d-4565-9200-1387d2a3a521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d7f60c8-1e90-422f-90ca-5b6ece0ceef0","keywords":null,"link":"/brandchannel/cikatridina_20201130_tabu_intim_problema_nok","timestamp":"2020. november. 30. 07:30","title":"Bár intim probléma, muszáj beszélni róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Cikatridina","c_partnerlogo":"b24a14bc-6bc0-4e06-80e2-5d1b0397975b","c_partnertag":"Cikatridina"},{"available":true,"c_guid":"49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eddigi legfiatalabb koronavírusos áldozat leukémiás volt. ","shortLead":"Az eddigi legfiatalabb koronavírusos áldozat leukémiás volt. ","id":"20201130_koronavirusos_beteg_meghalt_18","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eebc5b67-ff90-48e6-8541-353a82b3b1f3","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_koronavirusos_beteg_meghalt_18","timestamp":"2020. november. 30. 11:20","title":"Meghalt egy 18 éves koronavírusos beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6cb136f-436a-45a5-b068-98388886cc67","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Advent első vasárnapján a koronavírus-járványban érkező karácsonyról, az azt megelőző hetekről beszélt a katolikus egyházfő a Szent Péter téren.","shortLead":"Advent első vasárnapján a koronavírus-járványban érkező karácsonyról, az azt megelőző hetekről beszélt a katolikus...","id":"20201129_Ferenc_papa_A_mersekletesseg_a_segitsegnyujtas_es_az_imadsag_idoszaka_jojjon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6cb136f-436a-45a5-b068-98388886cc67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dfd8ce7-a670-466d-9771-65048a3201f2","keywords":null,"link":"/vilag/20201129_Ferenc_papa_A_mersekletesseg_a_segitsegnyujtas_es_az_imadsag_idoszaka_jojjon","timestamp":"2020. november. 29. 16:32","title":"Ferenc pápa: A mérsékletesség, a segítségnyújtás és az imádság időszaka jöjjön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9719728c-59b9-43f3-9537-67c9cd13b84d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak némi forgács maradt utána. ","shortLead":"Csak némi forgács maradt utána. ","id":"20201201_Penisz_szobor_eltunt_rendorseg_nyomozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9719728c-59b9-43f3-9537-67c9cd13b84d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70cab389-cb20-4f5b-939c-bb9d1425c9cd","keywords":null,"link":"/elet/20201201_Penisz_szobor_eltunt_rendorseg_nyomozas","timestamp":"2020. december. 01. 10:28","title":"Egy péniszszobor eltűnése miatt nyomoz a német rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]