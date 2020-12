Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a96ae1b9-6c12-4cec-af30-d3582312bd50","c_author":"HVG","category":"360","description":"Koronavírus elleni oltások terítésére alakítottak vállalkozást azok, akik már hetek óta 5000 forintért kínálják a sorban állást a vakcináért. ","shortLead":"Koronavírus elleni oltások terítésére alakítottak vállalkozást azok, akik már hetek óta 5000 forintért kínálják...","id":"202049_eurovac_medical_vakcinaravarva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a96ae1b9-6c12-4cec-af30-d3582312bd50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ed0fbda-0278-42f3-8ae8-3323e012f232","keywords":null,"link":"/360/202049_eurovac_medical_vakcinaravarva","timestamp":"2020. december. 04. 12:00","title":"Bár még nincs is vakcina, egy magyar cég már a fizetős oltásra készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8326dbe-827e-481d-88fd-873d59d3534e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt napokban több cég is meglátta az ingyenreklám lehetőségét a utah-i sivatagban talált fémoszlopban – pontosabban az azt övező hírnévben –, ami a mémgyárat is beindította.","shortLead":"Az elmúlt napokban több cég is meglátta az ingyenreklám lehetőségét a utah-i sivatagban talált fémoszlopban –...","id":"20201204_femoszlop_momolit_utah_kalifornia_romania_memek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8326dbe-827e-481d-88fd-873d59d3534e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae80ce89-d34d-4ddd-9f9a-0f408651d048","keywords":null,"link":"/tudomany/20201204_femoszlop_momolit_utah_kalifornia_romania_memek","timestamp":"2020. december. 04. 09:03","title":"Mémesedik a rejtélyes fémoszlop, mutatjuk a legjobbakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70e5b6ab-ac39-4691-b666-cdd501665dda","c_author":"Marabu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20201204_Marabu_Feknyuz_Vissza_egy_kicsit_Demeterhez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70e5b6ab-ac39-4691-b666-cdd501665dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"442f8644-7a51-4c12-9cfd-5a5f87e6657f","keywords":null,"link":"/kultura/20201204_Marabu_Feknyuz_Vissza_egy_kicsit_Demeterhez","timestamp":"2020. december. 04. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Vissza egy kicsit Demeterhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1fbb9b8-fe1d-42d1-bb06-58dbeca2901d","c_author":"Folk György - Ballai Vince","category":"gazdasag","description":"A pénteki buliból menekülő Szájer József hátizsákjában drogot találtak a rendőrök, azonban a képviselő tagadja, hogy az övé lenne. Utánajártunk, hogy milyen büntetést kaphat Szájer József amfetaminszármazék birtoklásáért Belgiumban, és vajon szigorúbbak-e a magyar szabályok. Noha mindkét állam törvényei vonatkoznak rá, az biztos, hogy csak egyikben büntethetik meg, és ez Belgium lesz. Ha netán börtönre ítélnék – amire kicsi az esély –, azt itthon is letölthetné.","shortLead":"A pénteki buliból menekülő Szájer József hátizsákjában drogot találtak a rendőrök, azonban a képviselő tagadja...","id":"20201203_Szajer_es_a_nala_talalt_extasy_esete_a_belga_jog_tukreben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1fbb9b8-fe1d-42d1-bb06-58dbeca2901d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f6e5de8-3223-4e90-a030-bc878a163a49","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201203_Szajer_es_a_nala_talalt_extasy_esete_a_belga_jog_tukreben","timestamp":"2020. december. 03. 16:30","title":"Milyen büntetésre számíthat Szájer, ha a drogügyet rábizonyítják?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81b56527-2e8c-4fbf-a3bb-094e772742d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple egy trükkös megoldással érné el, hogy az Apple Watch képes legyen folyamatosan mérni viselője vérnyomását, ami egészségügyi szempontból rendkívül értékes funkció lenne.","shortLead":"Az Apple egy trükkös megoldással érné el, hogy az Apple Watch képes legyen folyamatosan mérni viselője vérnyomását, ami...","id":"20201203_apple_watch_vernyomasmeres_funkcio_ekg_hogyan_mukodik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81b56527-2e8c-4fbf-a3bb-094e772742d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3533863e-5ada-4ddb-8558-73d2cbfadf4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201203_apple_watch_vernyomasmeres_funkcio_ekg_hogyan_mukodik","timestamp":"2020. december. 03. 10:03","title":"Kitalálta az Apple, hogyan tudna vérnyomást mérni az Apple Watch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"612ab757-94fd-4a66-81d2-f962528404db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sorsolás élőben ment, a tévében. Nem lehetetlen ilyen kombinációkat kihúzni, de a játékosok szerint csalás történhetett.","shortLead":"A sorsolás élőben ment, a tévében. Nem lehetetlen ilyen kombinációkat kihúzni, de a játékosok szerint csalás...","id":"20201203_del_afrika_lotto_lottosorsolas_csalas_vizsgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=612ab757-94fd-4a66-81d2-f962528404db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a80901f6-2648-462a-aaff-a94a9e763fe5","keywords":null,"link":"/elet/20201203_del_afrika_lotto_lottosorsolas_csalas_vizsgalat","timestamp":"2020. december. 03. 19:35","title":"Sokan csalást kiáltottak, miután az 5, 6, 7, 8, 9 és 10-es számokat húzták a dél-afrikai lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15622ef1-5c3b-4e03-b9f5-f089ff5eac83","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen Transporter legújabb verzióját is kiküldték a német versenypályára.","shortLead":"A Volkswagen Transporter legújabb verzióját is kiküldték a német versenypályára.","id":"20201203_Manapsag_mar_egy_sima_kisbuszt_is_a_Nurburgringen_tesztelnek__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15622ef1-5c3b-4e03-b9f5-f089ff5eac83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a167dc15-c03c-435c-9cdc-2789b9d9aea0","keywords":null,"link":"/cegauto/20201203_Manapsag_mar_egy_sima_kisbuszt_is_a_Nurburgringen_tesztelnek__video","timestamp":"2020. december. 03. 11:49","title":"Már egy sima kisbuszt is a Nürburgringen tesztelnek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e14009f-e3d9-4bf7-a6e2-0fdf6e52a2f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három nap alatt négy egészségügyi dolgozó vesztette életét a járványban.","shortLead":"Három nap alatt négy egészségügyi dolgozó vesztette életét a járványban.","id":"20201203_Ismet_meghalt_egy_mento_koronavirusban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e14009f-e3d9-4bf7-a6e2-0fdf6e52a2f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf955a80-c353-4483-8adc-ea95b19357d7","keywords":null,"link":"/itthon/20201203_Ismet_meghalt_egy_mento_koronavirusban","timestamp":"2020. december. 03. 21:29","title":"Ismét meghalt egy mentős koronavírusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]