Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc54bd8b-b5e7-41ac-83dd-1eea20a18068","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 74 éves szakorvos több tízezer forintot kért pácienseitől az egyébként a tb által finanszírozott beavatkozásokért.","shortLead":"A 74 éves szakorvos több tízezer forintot kért pácienseitől az egyébként a tb által finanszírozott beavatkozásokért.","id":"20201207_Ugyeszseg_korrupt_nogyogyasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc54bd8b-b5e7-41ac-83dd-1eea20a18068&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2892aa5-9624-41f8-91d6-d939b7f34104","keywords":null,"link":"/kkv/20201207_Ugyeszseg_korrupt_nogyogyasz","timestamp":"2020. december. 07. 09:57","title":"Börtönbe küldené és eltiltaná a foglalkozásától a korrupt nőgyógyászt az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cda6f1c7-d46f-4435-ba44-2db7ec2dea0e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Különösebb feltűnés nélkül helyezték el a bocsánatkérő közleményt az író honlapján. ","shortLead":"Különösebb feltűnés nélkül helyezték el a bocsánatkérő közleményt az író honlapján. ","id":"20201206_Titokban_es_csak_most_kert_bocsanatot_Roald_Dahl_csaladja_a_szerzo_antiszemita_kijelenteseiert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cda6f1c7-d46f-4435-ba44-2db7ec2dea0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8334b54-f972-4670-90b7-cb6ff5818ca2","keywords":null,"link":"/kultura/20201206_Titokban_es_csak_most_kert_bocsanatot_Roald_Dahl_csaladja_a_szerzo_antiszemita_kijelenteseiert","timestamp":"2020. december. 06. 13:40","title":"Titokban és csak most kért bocsánatot Roald Dahl családja a szerző antiszemita kijelentéseiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2089b543-d7bd-4ba8-95b1-683cb6de8021","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ENSZ szerint drámaian növekszik majd a nyomorban élők száma a világ 47 legszegényebb államában, a világszervezet úgy véli, akár 32 millió embert is a legsúlyosabb nélkülözésbe taszíthat a járvány.\r

","shortLead":"Az ENSZ szerint drámaian növekszik majd a nyomorban élők száma a világ 47 legszegényebb államában, a világszervezet...","id":"20201205_A_szegenyseg_dramai_terjedese_varhato_a_Covid19jarvany_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2089b543-d7bd-4ba8-95b1-683cb6de8021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dae20f51-94e8-4ca9-8f31-fc0d315b292b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201205_A_szegenyseg_dramai_terjedese_varhato_a_Covid19jarvany_miatt","timestamp":"2020. december. 05. 15:32","title":"A szegénység drámai terjedése várható a Covid–19-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0737e64-9f7d-4b35-8eb1-446be4245474","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jóval könnyebben lehet majd eligazodni a rengeteg megnyitott fül között a Chrome böngészőben, ha a népszerűbb platformokra is megérkezik a szoftverbe épített kis kereső.","shortLead":"Jóval könnyebben lehet majd eligazodni a rengeteg megnyitott fül között a Chrome böngészőben, ha a népszerűbb...","id":"20201207_googe_chrome_bongeszo_kereses_megnyitott_lapokban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0737e64-9f7d-4b35-8eb1-446be4245474&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79c06a1a-8228-43d4-9f36-1c243da61aba","keywords":null,"link":"/tudomany/20201207_googe_chrome_bongeszo_kereses_megnyitott_lapokban","timestamp":"2020. december. 07. 08:33","title":"Hatalmas segítséget kapnak a Chrome böngészőt használók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af4d6f2f-da7b-4490-8cc2-b223d2051591","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezek között szerepel a Jobbik állandó figyelmeztetése is.","shortLead":"Ezek között szerepel a Jobbik állandó figyelmeztetése is.","id":"20201206_Gyurcsany_Ferenc_14_pontban_foglalta_ossze_az_ellenzek_teendoit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af4d6f2f-da7b-4490-8cc2-b223d2051591&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c84a03b-e5cd-45f7-a36b-238457771879","keywords":null,"link":"/itthon/20201206_Gyurcsany_Ferenc_14_pontban_foglalta_ossze_az_ellenzek_teendoit","timestamp":"2020. december. 06. 13:46","title":"Gyurcsány Ferenc 14 pontban foglalta össze az ellenzék teendőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10f9cdeb-b686-4b96-a706-00d4d53275b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft különleges kétkijelzős eszközét egyelőre még csak az Egyesült Államokban lehet megvásárolni. A redmondi cég viszont növelné a vevők számát, és állítólag egy újabb színváltozatban is elkészítené a mi kontinensünkre szánt eszközt.

","shortLead":"A Microsoft különleges kétkijelzős eszközét egyelőre még csak az Egyesült Államokban lehet megvásárolni. A redmondi cég...","id":"20201205_microsoft_surface_duo_europa_fekete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10f9cdeb-b686-4b96-a706-00d4d53275b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1107b647-6b8e-4a31-b038-75502e0947aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20201205_microsoft_surface_duo_europa_fekete","timestamp":"2020. december. 05. 15:03","title":"Különleges készülék: végre hozzánk is jöhet a Microsoft Surface Duo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20869414-5797-4e15-a3db-52fc49e6c34f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A területi közigazgatásban dolgozók koronavírus-tesztelésével folytatódik hétfőtől az országos célzott csoportos tesztelés, amelyben felhasználják a bölcsődék, óvodák, nevelési és oktatási intézmények és szociális otthonok kéthetes tesztelése során szerzett tapasztalatokat - közölte a Miniszterelnökség szombaton az MTI-vel.","shortLead":"A területi közigazgatásban dolgozók koronavírus-tesztelésével folytatódik hétfőtől az országos célzott csoportos...","id":"20201205_A_teruleti_kozigazgatasban_dolgozokat_kezdik_el_tesztelni_hetfotol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20869414-5797-4e15-a3db-52fc49e6c34f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f213a5d5-c18e-401b-9541-c627dfa25d7c","keywords":null,"link":"/itthon/20201205_A_teruleti_kozigazgatasban_dolgozokat_kezdik_el_tesztelni_hetfotol","timestamp":"2020. december. 05. 13:50","title":"A területi közigazgatásban dolgozókat kezdik el tesztelni hétfőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22dc3a7-8eb2-46b4-b67d-f7beec23e72b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Gulácsi Péterrel felálló, második helyen álló RB Leipzig hatgólos döntetlent játszott idegenben a címvédő és listavezető Bayern Münchennel a német labdarúgó-bajnokság 10. fordulójának szombati rangadóján.","shortLead":"A Gulácsi Péterrel felálló, második helyen álló RB Leipzig hatgólos döntetlent játszott idegenben a címvédő és...","id":"20201205_Golzaporos_dontetlen_szuletett_az_RB_Leipzig_es_a_Bayern_Munchen_merkozesen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a22dc3a7-8eb2-46b4-b67d-f7beec23e72b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f86c8c1-77b5-45f2-8aa1-58335be6b4d5","keywords":null,"link":"/sport/20201205_Golzaporos_dontetlen_szuletett_az_RB_Leipzig_es_a_Bayern_Munchen_merkozesen","timestamp":"2020. december. 05. 21:10","title":"Gólzáporos döntetlen született az RB Leipzig és a Bayern München mérközésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]