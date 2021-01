Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03ff9268-d35e-43b4-a2fe-b2f371e3523d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A világbajnoki részvételről is döntő versenyre készül Janka és Adél. Egy esetleges kudarc akár a profi pályafutásuk végét is jelentheti. Közben megismerhetjük Kati bonyolult kapcsolatát anyjával. Vonal felett, harmadik rész. ","shortLead":"A világbajnoki részvételről is döntő versenyre készül Janka és Adél. Egy esetleges kudarc akár a profi pályafutásuk...","id":"20210123_Doku360_Vonal_felett_harmadik_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03ff9268-d35e-43b4-a2fe-b2f371e3523d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a6f32de-0b7c-4a7c-80ef-cd8a1f3370b4","keywords":null,"link":"/360/20210123_Doku360_Vonal_felett_harmadik_resz","timestamp":"2021. január. 23. 19:00","title":"Doku360: Nem tudom, hogy fel tudnám-e adni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b34f95ff-f021-411a-8eb8-01f07fbaf704","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"254 lélegeztetőgépet használnak a kórházakban jelenleg.","shortLead":"254 lélegeztetőgépet használnak a kórházakban jelenleg.","id":"20210124_64en_haltak_meg_a_koronavirustol_vasarnapra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b34f95ff-f021-411a-8eb8-01f07fbaf704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7c70482-cca3-46ad-aef1-ec00cf004441","keywords":null,"link":"/itthon/20210124_64en_haltak_meg_a_koronavirustol_vasarnapra","timestamp":"2021. január. 24. 09:22","title":"64-en haltak meg a koronavírustól vasárnapra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fda54d5-f633-41c1-bd12-f0e13723f21e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nagyvállalkozó továbbra is csak engedéllyel, nyomkövetővel hagyhatja el birtokát. ","shortLead":"A nagyvállalkozó továbbra is csak engedéllyel, nyomkövetővel hagyhatja el birtokát. ","id":"20210123_Bunugyi_felugyelet_Bige_Laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5fda54d5-f633-41c1-bd12-f0e13723f21e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fa3e27b-e814-46c5-8227-6477e3fbc7f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210123_Bunugyi_felugyelet_Bige_Laszlo","timestamp":"2021. január. 23. 08:35","title":"Bűnügyi felügyelet alatt marad Bige László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b22d2195-7220-46ed-a774-b748a7351612","c_author":"Hegedűs D. Géza","category":"360","description":"Az Színház- és Filmművészeti Egyetem Vidnyánszky Attila által vezetett új kuratóriuma közölte: eladják az egyetem Vas utcai épületét, ezzel pedig megszüntetnék az intézmény játszóhelyét, az Ódry Színpadot is. Az épületegyüttesnek ezt a részét a református egyháznak adnák. A döntés ellen tiltakozott Ódry Árpád dédunokája is. Minisorozatunkban négy emblematikus színész és színházi ember búcsúzik a legendás műhelytől és játszóhelytől. Másodikként Hegedűs D. Géza színész, az SZFE egykori rektorhelyettese.","shortLead":"Az Színház- és Filmművészeti Egyetem Vidnyánszky Attila által vezetett új kuratóriuma közölte: eladják az egyetem Vas...","id":"20210123_Hegedus_D_Geza_Lakatra_zart_kirabolt_ures_terek__Bucsu_az_Odrytol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b22d2195-7220-46ed-a774-b748a7351612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fce93765-e67d-49b3-b554-d47d6c1c3df7","keywords":null,"link":"/360/20210123_Hegedus_D_Geza_Lakatra_zart_kirabolt_ures_terek__Bucsu_az_Odrytol","timestamp":"2021. január. 23. 11:30","title":"Hegedűs D. Géza: Lakatra zárt, kirabolt üres terek - Búcsú az Ódrytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15aa9a59-be56-450f-a760-c2b0c268a7d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Elégedetlen a Blaha Lujza tér felújításával kapcsolatos tervekkel Vitézy Dávid, az állami Budapest Fejlesztési Központ vezetője. A Városháza már válaszolt is a felvetésekre. ","shortLead":"Elégedetlen a Blaha Lujza tér felújításával kapcsolatos tervekkel Vitézy Dávid, az állami Budapest Fejlesztési Központ...","id":"20210123_Milyen_legyen_a_felujitott_Blaha_Lujza_ter__Vitezy_David_es_polgarmesteri_hivatal_vitazik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15aa9a59-be56-450f-a760-c2b0c268a7d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e708717d-23f1-4987-9477-b7e4a35f9651","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210123_Milyen_legyen_a_felujitott_Blaha_Lujza_ter__Vitezy_David_es_polgarmesteri_hivatal_vitazik","timestamp":"2021. január. 23. 18:25","title":"Vitézynek nem tetszik az új Blaha terve, a városháza visszaszólt neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"639df3f9-b62b-4443-a4e3-20893e380d35","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Néhány mintában már itthon is megtalálták a koronavírus brit mutációját, de a szigorú lezárások a vírus terjedését is nehezítik - mondta a hvg.hu-nak adott interjúban Kis Zoltán virológus, a Nemzeti Népegészségügyi Központ munkatársa. Ő még nem hallott arról, hogy a kínai koronavírus-vakcina autoimmun folyamatot indítana el egy beoltott szervezetében, sőt szerinte a tesztek előjelei jók.","shortLead":"Néhány mintában már itthon is megtalálták a koronavírus brit mutációját, de a szigorú lezárások a vírus terjedését is...","id":"20210123_Kis_zoltan_nnk_virus_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=639df3f9-b62b-4443-a4e3-20893e380d35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0ad7c2f-3b90-4e0f-8670-be635a3cca38","keywords":null,"link":"/itthon/20210123_Kis_zoltan_nnk_virus_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. január. 23. 11:00","title":"Kis Zoltán virológus: A kínai vakcinával beoltottakról nem nagyon jeleztek komoly problémákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab0ee16c-a859-4d95-a253-175cf80456ac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Joe Biden beiktatásán lefotózott szenátor nemcsak a mémgyárosokat, hanem a kézimunka kedvelőit is megihlette. ","shortLead":"A Joe Biden beiktatásán lefotózott szenátor nemcsak a mémgyárosokat, hanem a kézimunka kedvelőit is megihlette. ","id":"20210123_Bernie_Sanders_baba_horgolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab0ee16c-a859-4d95-a253-175cf80456ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ffde7b4-28de-479a-b1c8-1e90d7a35d1d","keywords":null,"link":"/kultura/20210123_Bernie_Sanders_baba_horgolas","timestamp":"2021. január. 23. 10:47","title":"Kétezer forintért ön is horgolhat üldögélő Bernie Sanders babát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5cb4e3a-e09e-4838-bfa3-8203eccccb31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialista EP-képviselő két hónapon át levelezett a tárcákkal, hiába. ","shortLead":"A szocialista EP-képviselő két hónapon át levelezett a tárcákkal, hiába. ","id":"20210123_Ujhelyi_Egy_miniszterium_sem_vallalta_fel_az_oltasi_tervet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5cb4e3a-e09e-4838-bfa3-8203eccccb31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6840c206-2bf3-4591-86cd-c41578458bab","keywords":null,"link":"/itthon/20210123_Ujhelyi_Egy_miniszterium_sem_vallalta_fel_az_oltasi_tervet","timestamp":"2021. január. 23. 12:46","title":"Ujhelyi: Egy minisztérium sem vállalta a felelősséget az oltási tervért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]