Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"012a8d0f-3998-44ad-9d21-478648259562","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Gordon Murray Automotive T.50s Niki Laudát tonnánként 835 lóerő mozgatja, hátulján pedig egy méretes ventilátor található.","shortLead":"A Gordon Murray Automotive T.50s Niki Laudát tonnánként 835 lóerő mozgatja, hátulján pedig egy méretes ventilátor...","id":"20210223_niki_lauda_nevet_viseli_a_legujabb_hiperauto_gordon_murray","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=012a8d0f-3998-44ad-9d21-478648259562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48002f26-be89-4b10-a222-a3b7c915450a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210223_niki_lauda_nevet_viseli_a_legujabb_hiperauto_gordon_murray","timestamp":"2021. február. 23. 11:21","title":"Niki Lauda nevét viseli a legújabb hiperautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1348b88c-ae7e-4127-a80e-c185b039e16d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus egyik ijesztő tulajdonsága, hogy nemcsak rövid, hanem hosszú távon is hatalmas károkat tud okozni emberek millióinak. Ha valaki szeretné tudni, pontosan mekkora dologról is beszélünk, már nem kell töprengenie: egy brit matematikus ugyanis megtette mindenki más helyett. És hogy miért számolta ki? A Deutsche Welle videójából ez is kiderül.","shortLead":"A koronavírus egyik ijesztő tulajdonsága, hogy nemcsak rövid, hanem hosszú távon is hatalmas károkat tud okozni emberek...","id":"20210224_koronavirus_kolas_doboz_kola_covid_19","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1348b88c-ae7e-4127-a80e-c185b039e16d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fc3c3dd-f61e-4b09-bf7a-5f5a4425b740","keywords":null,"link":"/tudomany/20210224_koronavirus_kolas_doboz_kola_covid_19","timestamp":"2021. február. 24. 13:03","title":"Belefér a világon fellelhető összes Covid–19-vírus egyetlen kólásdobozba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0165d86-4f02-4f62-b5e9-2f8dd3894946","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Némi csúszás után végre a Google is megmutatta, az App Store-ban található alkalmazások mennyi adatot gyűjtenek a felhasználókról.","shortLead":"Némi csúszás után végre a Google is megmutatta, az App Store-ban található alkalmazások mennyi adatot gyűjtenek...","id":"20210223_google_gmail_youtube_alkalmazas_felhasznaloi_adatok_ios_14_app_store","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0165d86-4f02-4f62-b5e9-2f8dd3894946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c48209f3-a367-4a16-b31f-7b1d594115cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_google_gmail_youtube_alkalmazas_felhasznaloi_adatok_ios_14_app_store","timestamp":"2021. február. 23. 19:03","title":"Megmutatta a Google, milyen sok adatot gyűjt a felhasználókról a Gmail","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8f19145-2d1f-402e-942c-71c51d0e7e36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oppo az Air Charger nevet adta a saját, vezeték nélküli töltési technológiájának, ami akkor is képes az áramot pumpálni a mobilba, ha az nincs a töltőpadon.","shortLead":"Az Oppo az Air Charger nevet adta a saját, vezeték nélküli töltési technológiájának, ami akkor is képes az áramot...","id":"20210223_oppo_vezetek_nelkuli_toltes_oppo_x1_2021","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8f19145-2d1f-402e-942c-71c51d0e7e36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea1b5b43-18ef-42b9-9849-ce1cf4805e42","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_oppo_vezetek_nelkuli_toltes_oppo_x1_2021","timestamp":"2021. február. 23. 18:03","title":"Videó: Az Oppo is megmutatta, hogyan tölti távolról a telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cf73d00-1d76-48e9-b765-9a64fb229c98","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök Kriza Ákos temetésén vett részt, ahol a feljelentő szerint ötvennél többen voltak, Orbán pedig nem viselt maszkot.\r

\r

","shortLead":"A miniszterelnök Kriza Ákos temetésén vett részt, ahol a feljelentő szerint ötvennél többen voltak, Orbán pedig nem...","id":"20210224_Elutasitotta_a_rendorseg_az_Orban_Viktor_elleni_feljelentest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5cf73d00-1d76-48e9-b765-9a64fb229c98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d26ccad6-98db-4760-911f-290c0d7606f6","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_Elutasitotta_a_rendorseg_az_Orban_Viktor_elleni_feljelentest","timestamp":"2021. február. 24. 19:52","title":"Elutasította a rendőrség az Orbán Viktor elleni feljelentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40422203-39ea-4797-9a8c-6ec13498f4f3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Kádár-korszak egy tespedt időszak volt, de fiatalon optimista voltam, hogy csak az elméletet kellene jól alkalmazni – meséli egy egykori úttörő. Kiderül, hogyan lett valakiből ifivezető, de az is, milyen szerepek voltak a Hóvirág őrsben. A Hóvirág őrs naplója, második rész. ","shortLead":"A Kádár-korszak egy tespedt időszak volt, de fiatalon optimista voltam, hogy csak az elméletet kellene jól alkalmazni –...","id":"20210223_Doku360_A_Hovirag_ors_naploja_masodik_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40422203-39ea-4797-9a8c-6ec13498f4f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7592262-a078-4a73-b883-69665a2dedae","keywords":null,"link":"/360/20210223_Doku360_A_Hovirag_ors_naploja_masodik_resz","timestamp":"2021. február. 23. 19:00","title":"Doku360: Az vonzott gyerekként az úttörővasútban, hogy ott felnőtt lehettem ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29b4e3e8-ec42-4373-8382-b4c54339d15a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pedig még nem is lépett életbe az új törvény. ","shortLead":"Pedig még nem is lépett életbe az új törvény. ","id":"20210224_Hatter_Tarsasag_meleg_orokbefogadok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29b4e3e8-ec42-4373-8382-b4c54339d15a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c41a57af-b83d-42f8-af92-d43bcb756ecf","keywords":null,"link":"/elet/20210224_Hatter_Tarsasag_meleg_orokbefogadok","timestamp":"2021. február. 24. 12:03","title":"Máris kitolnak a meleg örökbefogadókkal a Háttér Társaság szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf0c90dc-da3a-4163-aa4a-d93f7c364147","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A születésnapi ajándéknak leszerelt 30-as, 50-es táblákért komoly bírság járhat, akkor is, ha nem lesz baleset belőle. ","shortLead":"A születésnapi ajándéknak leszerelt 30-as, 50-es táblákért komoly bírság járhat, akkor is, ha nem lesz baleset belőle. ","id":"20210224_Harom_evet_is_erhet_egy_ellopott_Kresztabla_a_birosagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf0c90dc-da3a-4163-aa4a-d93f7c364147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"658cc160-7c12-48a8-a355-e2282f79828e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210224_Harom_evet_is_erhet_egy_ellopott_Kresztabla_a_birosagon","timestamp":"2021. február. 24. 09:09","title":"Három évet is érhet egy ellopott KRESZ-tábla a bíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]