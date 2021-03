Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b8770c02-b81f-429f-b67c-a0bb7d33e34b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Biztosra ment a NASA akkor, amikor a processzort építette a Perseverance Mars-járóba, és egy olyan technológiát választott, amiben kellő mértékben meg lehet bízni.","shortLead":"Biztosra ment a NASA akkor, amikor a processzort építette a Perseverance Mars-járóba, és egy olyan technológiát...","id":"20210303_apple_processzor_apple_imac_g3_powerpc_nasa_mars_perseverance","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8770c02-b81f-429f-b67c-a0bb7d33e34b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a186e4-8b1c-40d3-94de-e226986377e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_apple_processzor_apple_imac_g3_powerpc_nasa_mars_perseverance","timestamp":"2021. március. 03. 18:03","title":"23 éves Apple-processzor dolgozik a NASA Mars-járójában, a Perseverance-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c782afb5-c830-4cef-a126-e9a7ffe75011","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Katasztrofális oktatási szükségállapotot okoznak az iskolabezárások – véli a szervezet ügyvezetője.



","shortLead":"Katasztrofális oktatási szükségállapotot okoznak az iskolabezárások – véli a szervezet ügyvezetője.



","id":"20210303_UNICEF_oktatasi_veszhelyzet_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c782afb5-c830-4cef-a126-e9a7ffe75011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5826c7f-f710-4aa9-95a4-c182045506b1","keywords":null,"link":"/elet/20210303_UNICEF_oktatasi_veszhelyzet_van","timestamp":"2021. március. 03. 11:40","title":"UNICEF: Oktatási vészhelyzet van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest főpolgármestere szerint most az a fontos, hogy elkerüljük azt a helyzetet, ami például Bergamóban uralkodott a koronavírus első hullámának idején.","shortLead":"Budapest főpolgármestere szerint most az a fontos, hogy elkerüljük azt a helyzetet, ami például Bergamóban uralkodott...","id":"20210303_Karacsony_tovabbi_korlatozasokrol_beszel_a_stadionokban_oltana","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b23e649f-3617-4182-a3d5-53d2b5e2168c","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_Karacsony_tovabbi_korlatozasokrol_beszel_a_stadionokban_oltana","timestamp":"2021. március. 03. 16:37","title":"Karácsony szerint elkerülhetetlennek látszik a további szigorítás ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f50e10e-e774-40a7-aa83-24f2e1f203f8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Korszakalkotó technológiaváltásnak köszönhető a fejlesztés, amelyre óriás techcégek is felfigyeltek.","shortLead":"Korszakalkotó technológiaváltásnak köszönhető a fejlesztés, amelyre óriás techcégek is felfigyeltek.","id":"202108_uj_generacios_optika_vekonyitott_lencse","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f50e10e-e774-40a7-aa83-24f2e1f203f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39303a8f-2cad-408d-8309-c18ae4401198","keywords":null,"link":"/360/202108_uj_generacios_optika_vekonyitott_lencse","timestamp":"2021. március. 02. 12:00","title":"Itt az új lencse, amely 1000-szer vékonyabb a hajnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d9d2aa-ed02-4fed-99a1-dcbb84834e83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A belga és az új-zélandi kutatók még 2020 januárjában gyűjtötték be a három, már eddig is ismert cápafaj egy-egy egyedét, amelyekről kiderült, képesek világítani a sötétben.","shortLead":"A belga és az új-zélandi kutatók még 2020 januárjában gyűjtötték be a három, már eddig is ismert cápafaj egy-egy...","id":"20210303_vilagito_capa_uj_zeland_biolumineszcencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46d9d2aa-ed02-4fed-99a1-dcbb84834e83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557e9ab1-da60-471c-ba65-8075c1a35cfd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_vilagito_capa_uj_zeland_biolumineszcencia","timestamp":"2021. március. 03. 19:03","title":"Világító cápákra bukkantak a tudósok Új-Zélandnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d7688fc-b32f-4fa9-90e1-2ef62f6cdc19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A győri polgármester felesége nem fogadta el az új pozíciót, amit a kórházban felkínáltak neki.","shortLead":"A győri polgármester felesége nem fogadta el az új pozíciót, amit a kórházban felkínáltak neki.","id":"20210302_1516_problemas_pontot_tudna_felsorolni_Dezsi_az_uj_egeszsegugyi_torvenyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d7688fc-b32f-4fa9-90e1-2ef62f6cdc19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c9b97ba-4b5f-48ab-b47a-88786cea364b","keywords":null,"link":"/itthon/20210302_1516_problemas_pontot_tudna_felsorolni_Dezsi_az_uj_egeszsegugyi_torvenyben","timestamp":"2021. március. 02. 11:44","title":"15-16 problémás pontot tudna felsorolni Dézsi Csaba András az új egészségügyi törvényben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egyelőre a függetlenek közé ülnek be a Fidesz EP-képviselői - de merre tovább? 4000 egészségügyi szakember nem lépett át az új jogviszonyba. Európai vakcinasegély érkezik Csehországba, Szlovákiába és Ausztriába. Különleges levelet kapott Karácsony Gergely. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Egyelőre a függetlenek közé ülnek be a Fidesz EP-képviselői - de merre tovább? 4000 egészségügyi szakember nem lépett...","id":"20210304_Radar_360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c9e4bc2-233e-45a7-87c8-c98889b14984","keywords":null,"link":"/360/20210304_Radar_360","timestamp":"2021. március. 04. 08:00","title":"Radar 360: Merre tart a Fidesz európai képviselőcsoportja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Egyetlen napot élt eredeti formájában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter rendelete.","shortLead":"Egyetlen napot élt eredeti formájában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter rendelete.","id":"20210303_uzleti_ut_beutazas_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e896f4-1dad-40f5-a93c-4ef73503263b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210303_uzleti_ut_beutazas_magyarorszag","timestamp":"2021. március. 03. 07:11","title":"Újabb négy országból jöhetnek az üzleti utazók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]