[{"available":true,"c_guid":"da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ugyan az uniós gyógyszerügynökség és a WHO szerint nincs összefüggés, egyre több országban állítják le az AstraZeneca vakcinájának alkalmazását.","shortLead":"Ugyan az uniós gyógyszerügynökség és a WHO szerint nincs összefüggés, egyre több országban állítják le az AstraZeneca...","id":"20210315_Ujabb_orszagok_fuggesztik_fel_az_AstraZenecavakcina_hasznalatat_Magyarorszag_nincs_koztuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"657f2d52-6492-4200-84a1-bb5938f8b762","keywords":null,"link":"/vilag/20210315_Ujabb_orszagok_fuggesztik_fel_az_AstraZenecavakcina_hasznalatat_Magyarorszag_nincs_koztuk","timestamp":"2021. március. 15. 16:56","title":"Újabb országok függesztik fel az AstraZeneca-vakcina használatát, Magyarország nincs köztük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd53deb9-3b87-4571-8699-350dfbceef3c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonsággal a cseh márka versenytörténetének 120. évfordulóját ünneplik meg. ","shortLead":"Az újdonsággal a cseh márka versenytörténetének 120. évfordulóját ünneplik meg. ","id":"20210316_292_loeros_sportmodellel_bucsuzik_a_fabiatol_a_skoda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd53deb9-3b87-4571-8699-350dfbceef3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d540879-2697-4541-9104-5df9057e0af1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210316_292_loeros_sportmodellel_bucsuzik_a_fabiatol_a_skoda","timestamp":"2021. március. 16. 12:56","title":"292 lóerős sportmodellel búcsúzik a Fabiától a Skoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000f309c-b80a-4dc3-a74c-d888d40fa23a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyre népszerűbb villanyrollerek evolúciós lépése, amikor versenyezni kezdenek velük. ","shortLead":"Az egyre népszerűbb villanyrollerek evolúciós lépése, amikor versenyezni kezdenek velük. ","id":"20210316_100_kmh_feletti_tempoval_is_mennek_az_elektromos_versenyrollerekkel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=000f309c-b80a-4dc3-a74c-d888d40fa23a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee2a49a-6523-43f7-b2db-4c201fea76aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20210316_100_kmh_feletti_tempoval_is_mennek_az_elektromos_versenyrollerekkel","timestamp":"2021. március. 16. 10:45","title":"100 km/h feletti tempóval száguldnak majd az elektromos versenyroller-bajnokságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8668fd82-e84f-4757-9797-f517324b2623","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kína és Törökország gazdasága a koronavírus-járvány ellenére nőni tudott, a legnagyobb visszaesést az Egyesült Királyság szenvedte el. ","shortLead":"Kína és Törökország gazdasága a koronavírus-járvány ellenére nőni tudott, a legnagyobb visszaesést az Egyesült...","id":"20210315_A_vilag_legnagyobb_gazdasagai_kozul_csak_ketto_tudott_noni_2020ban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8668fd82-e84f-4757-9797-f517324b2623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c80ad0e-11ec-46b3-b1e8-868ce5d2836a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210315_A_vilag_legnagyobb_gazdasagai_kozul_csak_ketto_tudott_noni_2020ban","timestamp":"2021. március. 15. 14:32","title":"A világ legnagyobb gazdaságai közül csak kettő tudott nőni 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d2e28aa-b2dd-4199-b8bd-3f7884905ef4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 75 éves zenész a jövőbe fektet be.","shortLead":"A 75 éves zenész a jövőbe fektet be.","id":"20210316_Nagy_Fero_mar_eldontotte_mire_kolti_a_Kossuthdijat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d2e28aa-b2dd-4199-b8bd-3f7884905ef4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04edb1b4-3c83-4e32-a94b-f8733b41fa20","keywords":null,"link":"/elet/20210316_Nagy_Fero_mar_eldontotte_mire_kolti_a_Kossuthdijat","timestamp":"2021. március. 16. 09:28","title":"Nagy Feró már eldöntötte, mire költi a Kossuth-díját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96156d10-da76-437d-a756-cb485c4df412","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A házelnök ismét nagyot ment: tudta ön, hogy 1848 is a családokról szólt?","shortLead":"A házelnök ismét nagyot ment: tudta ön, hogy 1848 is a családokról szólt?","id":"20210315_Agressziv_nihilistak_es_csaladellenesek_jutottak_eszebe_Kover_Laszlonak_a_nemzeti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96156d10-da76-437d-a756-cb485c4df412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6db96dd4-a420-437d-8550-140620b8088c","keywords":null,"link":"/itthon/20210315_Agressziv_nihilistak_es_csaladellenesek_jutottak_eszebe_Kover_Laszlonak_a_nemzeti","timestamp":"2021. március. 15. 18:23","title":"Agresszív nihilisták és családellenesek jutottak eszébe Kövér Lászlónak a nemzeti ünnepen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55bbb133-08cd-4e84-bdd5-9a94ac973b87","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az ideális személyiségvonások elérésében leghatékonyabban a párkapcsolat tud segíteni, bár vannak, akik eleve előnnyel indulnak – derítette ki egy svájci kutatás.","shortLead":"Az ideális személyiségvonások elérésében leghatékonyabban a párkapcsolat tud segíteni, bár vannak, akik eleve előnnyel...","id":"20210314_A_Michelangelohatas_reven_segitik_a_parok_egymast_jobba_valni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55bbb133-08cd-4e84-bdd5-9a94ac973b87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad1be092-e7d0-4352-b418-963e6fdb60f4","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210314_A_Michelangelohatas_reven_segitik_a_parok_egymast_jobba_valni","timestamp":"2021. március. 14. 20:15","title":"A Michelangelo-hatás révén segítik a párok egymást jobbá válni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b3c15d0-176e-49d4-81fb-48abb87a08ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pippa Middleton egy kislánynak adott életet.","shortLead":"Pippa Middleton egy kislánynak adott életet.","id":"20210316_Megszuletett_Katalin_hercegne_huganak_masodik_gyereke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b3c15d0-176e-49d4-81fb-48abb87a08ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4660e30-ebb9-4b1d-b4c4-f5d1e9d5b759","keywords":null,"link":"/elet/20210316_Megszuletett_Katalin_hercegne_huganak_masodik_gyereke","timestamp":"2021. március. 16. 09:55","title":"Megszületett Katalin hercegné húgának második gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]