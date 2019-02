Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55c7a505-213e-4488-ac80-2cacee915965","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A várható erős havazás miatt bevezetett intézkedések alapvetően a seremetyjevói repülőteret érintik.","shortLead":"A várható erős havazás miatt bevezetett intézkedések alapvetően a seremetyjevói repülőteret érintik.","id":"20190212_Az_Aeroflot_76_jaratat_torolte_koztuk_a_budapestit_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55c7a505-213e-4488-ac80-2cacee915965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f2e9df2-3967-4a2d-af2a-a755edf66de5","keywords":null,"link":"/vilag/20190212_Az_Aeroflot_76_jaratat_torolte_koztuk_a_budapestit_is","timestamp":"2019. február. 12. 19:44","title":"Az Aeroflot 76 járatát törölte, köztük a budapestit is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee24f051-c8bc-4aec-b573-696975cc819e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ars poeticaként felfogható mondatok a leggazdagabb magyartól.","shortLead":"Ars poeticaként felfogható mondatok a leggazdagabb magyartól.","id":"20190213_Meszaros_Lorinc_Jo_konnyen_penzt_szerezni_de_szeretunk_megdolgozni_erte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee24f051-c8bc-4aec-b573-696975cc819e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a19ee42-15e8-42cb-b486-50cccc077871","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190213_Meszaros_Lorinc_Jo_konnyen_penzt_szerezni_de_szeretunk_megdolgozni_erte","timestamp":"2019. február. 13. 08:13","title":"Mészáros Lőrinc: Jó könnyen pénzt szerezni, de szeretünk megdolgozni érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75cb4581-05f1-4ce3-9a75-7142fb242bb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Szabolcs országgyűlési képviselő írásbeli kérdésére válaszolt a legfőbb ügyész. ","shortLead":"Szabó Szabolcs országgyűlési képviselő írásbeli kérdésére válaszolt a legfőbb ügyész. ","id":"20190212_Polt_Peter_elmagyarazta_miert_van_Simonka_szabadlabon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75cb4581-05f1-4ce3-9a75-7142fb242bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4012a17-6406-4a0b-ac49-ed22a7e52632","keywords":null,"link":"/itthon/20190212_Polt_Peter_elmagyarazta_miert_van_Simonka_szabadlabon","timestamp":"2019. február. 12. 17:02","title":"Polt Péter elmagyarázta, miért van Simonka szabadlábon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2ada1e2-0264-4276-9812-a5667e703f6f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Budapestről elüldözött Nyílt Társadalom Alapítvány ma is több százmilliós nagyságrendben áldoz magyarországi közösségi célokra – írja a héten megjelent HVG hetilap.","shortLead":"A Budapestről elüldözött Nyílt Társadalom Alapítvány ma is több százmilliós nagyságrendben áldoz magyarországi...","id":"20190214_Emufarmot_es_civil_jaroroket_is_tamogat_Soros_alapitvanya_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2ada1e2-0264-4276-9812-a5667e703f6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7c9145c-671e-413a-8ec9-0e3ccdc2f987","keywords":null,"link":"/itthon/20190214_Emufarmot_es_civil_jaroroket_is_tamogat_Soros_alapitvanya_Magyarorszagon","timestamp":"2019. február. 14. 13:09","title":"Emufarmot és civil járőröket is támogat Soros alapítványa Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab79ee4d-5679-4880-ae61-671fee8ef153","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem sikerült vonzóvá tenni a szakképzést, ezért az Innovációs és Technológiai Minisztérium újabb változásokat vezetne be a rendszerben.","shortLead":"Nem sikerült vonzóvá tenni a szakképzést, ezért az Innovációs és Technológiai Minisztérium újabb változásokat vezetne...","id":"20190214_szakkepzes_itm_szakertoi_hatteranyag_tankotelezettseg_korhatara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab79ee4d-5679-4880-ae61-671fee8ef153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2818bad-ff3e-4a24-991e-1df4913fb183","keywords":null,"link":"/itthon/20190214_szakkepzes_itm_szakertoi_hatteranyag_tankotelezettseg_korhatara","timestamp":"2019. február. 14. 07:25","title":"Megint átszabnák a szakképzést, emelnék a tankötelezettség korhatárát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79871489-deec-484d-9171-f5da27a4042a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A legnagyobb problémát az iskolai szegregáció, a lakhatáshoz, munkához és egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés jelenti.","shortLead":"A legnagyobb problémát az iskolai szegregáció, a lakhatáshoz, munkához és egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés...","id":"20190212_Szigorubban_lepne_fel_a_ciganyellenesseggel_szemben_az_Europai_Parlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79871489-deec-484d-9171-f5da27a4042a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52c6427f-0d7c-4d50-b5f2-367b45f0d347","keywords":null,"link":"/vilag/20190212_Szigorubban_lepne_fel_a_ciganyellenesseggel_szemben_az_Europai_Parlament","timestamp":"2019. február. 12. 18:07","title":"Szigorúbban lépne fel a cigányellenességgel szemben az Európai Parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97c358ca-bd72-46e4-b251-4a1ac8e78790","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Nantes perrel fenyegetőzik, de a walesi futballklub még vár a végleges jogi álláspontra. ","shortLead":"A Nantes perrel fenyegetőzik, de a walesi futballklub még vár a végleges jogi álláspontra. ","id":"20190212_Kifizeti_Sala_vetelarat_a_Cardiff_ha_a_szerzodes_erre_kotelezi_oket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97c358ca-bd72-46e4-b251-4a1ac8e78790&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"816d9bd2-6e6f-4d5c-9dfe-5ac3efeb9495","keywords":null,"link":"/sport/20190212_Kifizeti_Sala_vetelarat_a_Cardiff_ha_a_szerzodes_erre_kotelezi_oket","timestamp":"2019. február. 12. 20:55","title":"Kifizeti Sala vételárát a Cardiff, ha kötelezi őket a szerződés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aeb4909-1b7d-4491-9a86-3285827f6fb4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Loic Nego csütörtökön, Székesfehérváron, a polgármester előtt tette le az állampolgársági esküt.","shortLead":"Loic Nego csütörtökön, Székesfehérváron, a polgármester előtt tette le az állampolgársági esküt.","id":"20190214_loic_nego_magyar_allampolgar_mol_vidi_fc_fifa_honositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4aeb4909-1b7d-4491-9a86-3285827f6fb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a183bbd5-5979-4009-8a44-357da1a715c4","keywords":null,"link":"/sport/20190214_loic_nego_magyar_allampolgar_mol_vidi_fc_fifa_honositas","timestamp":"2019. február. 14. 11:01","title":"Magyar állampolgár lett a Vidi franciája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]