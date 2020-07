Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"031bf553-a7e9-413b-bb25-f7f36fae952d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A Bloomberg listáját a techóriások vezetői uralják.","shortLead":"A Bloomberg listáját a techóriások vezetői uralják.","id":"20200709_Jotekonysag_miatt_kiesett_a_leggazdagabbak_kozul_Warren_Buffett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=031bf553-a7e9-413b-bb25-f7f36fae952d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"948379b5-dece-48db-b62b-a818b02ba471","keywords":null,"link":"/kkv/20200709_Jotekonysag_miatt_kiesett_a_leggazdagabbak_kozul_Warren_Buffett","timestamp":"2020. július. 09. 15:20","title":"Jótékonyság miatt kiesett a leggazdagabbak közül Warren Buffett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e680d57-2900-4f28-8729-2defd5c82c6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A most 70 éves férfi cigarettával és alkohollal is kínált több 10 éven aluli gyereket.","shortLead":"A most 70 éves férfi cigarettával és alkohollal is kínált több 10 éven aluli gyereket.","id":"20200708_vad_nyolceves_fiu_gyulai_rendor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e680d57-2900-4f28-8729-2defd5c82c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ca36dc-cd83-4ebd-99a2-ad8283257500","keywords":null,"link":"/itthon/20200708_vad_nyolceves_fiu_gyulai_rendor","timestamp":"2020. július. 08. 17:27","title":"Narancs.hu: Vádat emeltek egy nyolcéves fiúval fajtalankodó volt gyulai rendőr ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt nagykövet korábban mindent beismert, mégis fellebbezett az ítélet ellen.","shortLead":"A volt nagykövet korábban mindent beismert, mégis fellebbezett az ítélet ellen.","id":"20200708_Fellebbezett_Kaleta_Gabor_masodfokon_folytatoik_az_ugye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa36ae3-5149-4824-a622-857a4e5e902d","keywords":null,"link":"/itthon/20200708_Fellebbezett_Kaleta_Gabor_masodfokon_folytatoik_az_ugye","timestamp":"2020. július. 08. 08:38","title":"Fellebbezett Kaleta Gábor, másodfokon folytatódik az ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de20d71-c9f1-432f-98de-1c29ebea7a51","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakszervezet pedig perre megy.","shortLead":"A szakszervezet pedig perre megy.","id":"20200708_Honapok_ota_nem_kapnak_fizetest_tuntetnek_a_vasarosnamenyi_ruhagyarnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9de20d71-c9f1-432f-98de-1c29ebea7a51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bdc3472-3180-48c4-a1d9-6e952eade9b9","keywords":null,"link":"/kkv/20200708_Honapok_ota_nem_kapnak_fizetest_tuntetnek_a_vasarosnamenyi_ruhagyarnal","timestamp":"2020. július. 08. 07:30","title":"Hónapok óta nem kapnak fizetést, tüntetnek a vásárosnaményi ruhagyárnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf43e30d-3380-422f-9146-45b5512d6726","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Súlyosbodik a járványhelyzet, a szerb elnök szerint az egész országra kiterjeszthetik az intézkedéseket. Szerbiában az elmúlt 24 órában majdnem 300 fertőzöttet regisztráltak, a halottak napi száma soha nem volt ilyen magas.","shortLead":"Súlyosbodik a járványhelyzet, a szerb elnök szerint az egész országra kiterjeszthetik az intézkedéseket. Szerbiában...","id":"20200707_Ujbol_kijarasi_tilalmat_vezethetnek_be_Szerbiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf43e30d-3380-422f-9146-45b5512d6726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04c2398a-35a3-4460-a677-13b999c94976","keywords":null,"link":"/vilag/20200707_Ujbol_kijarasi_tilalmat_vezethetnek_be_Szerbiaban","timestamp":"2020. július. 07. 21:23","title":"Újból kijárási tilalmat vezethetnek be Szerbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31b33ca6-1c45-42d2-bffe-8ccc0032d180","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Mary L. Trump szerint az elnök nárcisztikus személyiség, akinek lételeme a hazudozás.","shortLead":"Mary L. Trump szerint az elnök nárcisztikus személyiség, akinek lételeme a hazudozás.","id":"20200708_donald_trump_csalas_egyetem_unokahug","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31b33ca6-1c45-42d2-bffe-8ccc0032d180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b0095c5-8573-4491-8554-47b7ff4cd538","keywords":null,"link":"/kultura/20200708_donald_trump_csalas_egyetem_unokahug","timestamp":"2020. július. 08. 07:10","title":"Unokahúga szerint Trump csalással került be az egyetemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5688f3e-4ccb-42b6-ba52-eaebf42e3d9f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ideiglenesen visszavonul a zenekar. ","shortLead":"Ideiglenesen visszavonul a zenekar. ","id":"20200709_Lebetegedett_a_frontember_lefujja_osszes_idei_koncertjet_az_AWS","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5688f3e-4ccb-42b6-ba52-eaebf42e3d9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0ec3bbc-296a-4608-98d9-bcff0e8c9b5c","keywords":null,"link":"/kultura/20200709_Lebetegedett_a_frontember_lefujja_osszes_idei_koncertjet_az_AWS","timestamp":"2020. július. 09. 10:45","title":"Lebetegedett a frontember, lefújja összes idei koncertjét az AWS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e67d2701-3ffe-4e9c-9c44-a2d276b892e0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az utazási korlátozások miatt nem lenne teljes a mezőny.\r

","shortLead":"Az utazási korlátozások miatt nem lenne teljes a mezőny.\r

","id":"20200707_Szekesfehervari_ottusa_Eb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e67d2701-3ffe-4e9c-9c44-a2d276b892e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce7a4d25-32c0-4e63-b348-5c11e411429f","keywords":null,"link":"/sport/20200707_Szekesfehervari_ottusa_Eb","timestamp":"2020. július. 07. 21:24","title":"Az utolsó pillanatig kivártak, végül törölték a székesfehérvári öttusa Eb-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]